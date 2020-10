Reacties op corona-akkoord: ‘Herhaalt de historie zich, en is onvrijwillige euthanasie de volgende stap?’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 26 oktober in de krant verschenen over onder meer de knuffelberenactie voor Kika en het voorstel van een nationaal corona-akkoord.

Corona-akkoord | Laten we aub menselijk en sociaal blijven

‘Zet de dansleraar, Famke Louise en Klaas Knot met elkaar om de tafel’ (AD 24-10). Westendorp is er trots op dat veel kwetsbare ouderen niet meer aan de beademing worden gelegd. Ik ben anders en laat niemand stikken. Ook hem zou ik nog beademen, om zo’n voorstander van collectieve egocentrie als curiositeit te bewaren voor het nageslacht. Hij spreekt over ‘enorme schade’ en moet toch maar eens gaan relativeren of zich gaan afvragen of zoiets al tussen de eigen oren aanwezig is. Immers, wie zijn medemens liever laat stikken dan relatief lichte offers van onder meer cultuur en horeca te vragen, die heeft het laatste restje beschaving al lang overboord gekieperd. Herhaalt de historie zich, en is onvrijwillige euthanasie dan de volgende stap? Laten we alstublieft menselijk en sociaal blijven!



Andre Peters, ’s-Gravezande.

Corona-akkoord 2. | Zijn illegaal feestende jongeren van belang?

Vindt Marli Huijer ook dat de illegaal feestende jongeren na besmetting met corona bij ziekenhuisopname voorrang moeten krijgen boven ouderen die zich netjes aan alle regels hebben gehouden? (Ik citeer: ‘Als oudere moet je beseffen dat het niet in het gemeenschappelijke belang is om alles uit de kast te halen om jou als individu te redden’.)



A. Goris, Bergen op Zoom.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis:

Islam | Het zit niet meer alleen in de salafistische hoek

Deze week werd het nieuws in de media door twee gebeurtenissen gedomineerd. Het reisje van de koning naar Griekenland en de afslachting van de Franse geschiedenis leraar Paty. Daar waar 17 miljoen mensen zich opwonden over het reisje, bleef het oorverdovend stil, waar het de leraar betrof. Toen wees een enquête ook nog eens uit dat 75 procent van de jonge moslims in Frankrijk religieuze wetten belangrijker vindt dan de constitutionele wetten. Als dit onderzoek representatief is, betekent het dat problemen met de islam in Europa allang niet meer alleen in de extremistische salafistische hoek zitten, maar mainstream islam geworden zijn. Dat is beangstigend.



A van Mourik, West Betuwe.

Voedselbank | Luister naar alle verhalen, dan leer je stil te zijn

Miranda Herwig (Brieven 24-10) vraagt zich af hoe het komt dat mensen bij de voedselbank hun pakket ophalen met de auto. Als ik voor mezelf spreek: met een groep van zes personen halen wij, om de beurt, iedere week een boodschappenpakket met onze auto, voor iemand die het heel hard nodig heeft, die te ver weg woont en geen vervoer heeft. En zo zijn er nog heel wat andere mensen met een auto, die anderen helpen met hun auto de boodschappen op te halen en thuis te bezorgen. Oordeel niet, maar verdiep je in de problematiek van deze mensen.



Ineke Westdorp, Mijnsheerenland.

KLM | Neem toch gemotiveerde, jonge vliegers in dienst

Een eindejaarsuitkering van het miljardenverlies inruilen voor anderhalve maand aan vrije dagen kost de KLM minimaal net zoveel geld. Waarom ontslaan ze al die piloten niet gewoon? Neem tegen normale salarissen en normale secundaire voorwaarden uitsluitend de gemotiveerde vliegers in dienst. In deze rubriek is al geopperd dat er tientallen jongelui staan te trappelen om aan de slag te gaan als piloot, maar dat er nu nog heren in dienst zijn die zowel een riant pensioen ontvangen als een riant salaris. Schiphol kan ook prima zonder de KLM, want Air France bepaalt toch alles.



Arie de Graaf, Bunschoten.

Heerenveen | Actie verdient navolging

15.000 KiKa-beren bij duel Heerenveen-Emmen. Wat een actie voor zo’n goed doel. 15.000 KiKa-beren met Heerenveenshirt die je kunt kopen voor het goede doel. Bij het zien meteen een gekocht en ik ben toch echt voor een andere club. Ik zou zeggen: doe dit bij alle clubs voor dit goede doel. Een mooie actie, die de dag een beetje mooier maakte.



Luuk Diks, ’t Goy

Bekijk hieronder een video over de knuffelberenactie voor KiKa:

Wintertijd | Na een leuke vakantie met tijdsverschil hoor je ze niet

Het gezeur begint weer nu de wintertijd ingaat. Maar liefst drie slaapexperts buigen zich over het probleem. Vreemd dat ik niemand hoor na vakantie in een land met verschil in tijd. Hele hordes verblijven op de Canarische eilanden en komen uitgerust terug zonder te klagen over het tijdsverschil.



M. Cramer, Wateringen.

Wintertijd 2. | Het jaar duurt niet langer

Bij de tekst in de cartoon van Toos en Henk (AD 24-10) staat de verzuchting dat 2020 nog een uur langer duurt. Beetje dom, want in het voorjaar ging de klok vooruit.



Tinkeke van der Veen, Damwoude.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: