Reacties op corona-verdeeldheid: ‘Weg is mijn hoop, is alles voor niets geweest?’

Eindelijk kan er zonder waardeoordeel over mensenrassen worden gepraat. En: Dankzij de tweedeling lijkt alles wat we tegen corona hebben gedaan voor niets geweest. Dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden.

Zullen we vooral zelf maatregelen nemen tegen besmettingen?

‘Mogelijk meer coronamaatregelen nu het aantal besmettingen weer toeneemt’ (AD 25-10). De besmettingscijfers stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Men vreest nieuwe (lokale) lockdowns. Niemand wil weer verplicht thuiszitten, maar is het nu echt te veel gevraagd om het aantal wisselende contacten te beperken, wat meer afstand van elkaar te houden en als het zo uitkomt misschien zelfs een mondkapje te dragen? Vrijwillig? Zo ingewikkeld is het allemaal niet en het voorkomt waarschijnlijk een hoop verplichte ellende.



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland.

Kom uit je christelijke bubbel

Lokale lockdowns in plaatsen zoals Staphorst, daar is Ernst Kuipers een voorstander van. Helemaal mee eens, maar hoe organiseer je dat? Propageren dat we ons weer aan bepaalde maatregelen houden, zou beter zijn, zeker nu het virus snel terrein wint, aldus deskundigen. Wees solidair en gebruik je gezonde verstand. En daar zit nu net het probleem. Mensen uit de Biblebelt zijn niet solidair, leven al eeuwen in hun christelijke bubbel. Het is tijd dat er doorgepakt wordt. Het is inderdaad waanzin om gegijzeld te worden door deze kleine minderheid, zoal R. van Dijk uit Veenendaal terecht verwoordde in zijn brief, (AD 25-10).



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Mijn hoop is vervlogen dankzij degenen die schijt hebben aan de rest

Gaan we weer terug naar de 1,5 meter afstand, mondkapjes en zo meer. Het roept zoveel gevoelens op. Is alles weer voor niets geweest? De mensen die zich elke keer opnieuw aan de regels hielden, krijgen steeds weer het deksel op de neus. Dit is veroorzaakt door mensen die zich dus niet bekommeren om de medemens en zich zo verheven voelen boven de maatschappij als geheel. Het maakt me zo boos. In het openbaar vervoer waar mensen zonder mondkapje instappen en waaraan niets wordt gedaan. Ik zou me ook graag eens zo vrij willen voelen, maar ik denk aan anderen. En nu met de Biblebelt, ik kan er alleen maar boos om worden. Weg is mijn hoop. Ik doe mijn best om weer een normalere samenleving tegemoet te gaan. Iemand een hand te kunnen geven om je voor te stellen en te begroeten of gedag te zeggen. Je een echt mens te voelen. Dus veel dank aan allen die schijt hebben aan de rest.



Nina de Kwant, Rotterdam.

Laat gerust alles zien in tv-programma ‘Honderd dagen in de GGZ’

‘Misschien zijn wij wel niet zo normaal’ (AD 21-10). De kritiek van de heren van Veronica Inside van afgelopen vrijdag op deze nieuwe serie was, zoals gewoonlijk, direct. Ik herinner me hoe ik als 19-jarige stage liep voor mijn opleiding als psychiatrisch verpleegkundige. Vol bravoure, maar toch ook onzeker. Ik kreeg al snel het deksel op de neus. Misschien gaan we dit in deze serie ook wel zien. Als het die tijd krijgt. Veel ziektes zijn inmiddels gelukkig uit de taboesfeer gehaald. Er zijn echter nog steeds zoveel mensen van wie we niet weten dat ze aan een psychiatrische stoornis lijden. Hoe vaak zijn we niet weer verbijsterd door een plotselinge suïcide? Er valt nog zoveel meer over te zeggen. De agressie. De langdurende stiltes. Hoe breng je die in beeld?

Het succes van deze serie is natuurlijk afhankelijk van de kijkcijfers. Wie zit er nou te wachten op een ordinaire knokpartij of een stilte van een half uur? Het belangrijkste is: laat alle tekortkomingen nou maar eens gewoon zien.



Jeroen van Baaren, Haarlem.

Dank Midas, voor je boek over mensenrassen

‘Qua racisme hebben we er potje van gemaakt’ (AD 23-10). Heel fijn dat bioloog Midas Dekkers een boek schrijft vanuit wetenschappelijke inzichten over rassen en hun verschillen, zónder dat daar een waardeoordeel aan hangt. Het is precies dát wat ik vaak mis in discussies over wit, zwart, geel, et cetera. Ik heb van nature geen oordeel over andere rassen en weet soms niet waar ik mezelf in discussies moet plaatsen. Ik ga Wat loopt daar? lezen om mezelf als onderdeel te zien van een ras. Dank voor dit boek.



P. Tettert

Zelfs 10 procent verhoging houdt pensioenpot op peil

‘Prijzen stijgen, maar pensioen nog niet’ (AD 22-10). De prijzen gaan door het dak, maar de pensioenen mogen niet worden geïndexeerd. De potten zitten boordevol, de rendementen zijn torenhoog. Die zijn gemaakt met het spaartegoed van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden. Toch krijgen ze niets van dit stukje eigendom, omdat het in de gezamenlijke spaarpot van de pensioenfondsen zit. De in de jaren 50 gemaakte wet op de spaar- en pensioenfondsen was oorspronkelijk juist bedoeld om de spaarders te beschermen, maar werkt zeventig jaar later in het nadeel van deze burgers. Omdat er ooit voor een rekenmodel is gekozen dat door de gemanipuleerde rente geen ruimte laat voor indexatie.

Dat wordt beter in het nieuwe pensioenstelsel proberen de ontwikkelaars ons te doen geloven. Vooral om het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel niet te ondermijnen. De politiek zou gemakkelijk door middel van een noodwetje de huidige pensioenregels buiten werking kunnen stellen totdat de nieuwe pensioenregeling in werking treedt. Dat daarmee nog niet-gepensioneerden zouden worden benadeeld is flauwekul. Met een eenvoudige berekening is aan te tonen dat hoe dan ook niemand tekortkomt. Zelfs al zou elke gepensioneerde een verhoging van zo’n 10 procent krijgen, dan blijft er nog genoeg over voor de toekomstig gepensioneerden. Welke politieke partij zou hiervoor zijn nek durven uitsteken?



Paul Kee, Utrecht.

Marathon was prachtig, dit was Rotterdam op zijn best

‘Een marathon zoals dat alleen in Rotterdam kan’ (AD 25-10). Wat een prachtige beelden van Rotterdam tijdens de marathon. En wat was dit leuk en wat een publiek, Rotterdam op z’n best. En de stad weer schoon. Complimenten!



Ineke van den Berg, Rotterdam.

