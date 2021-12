Reacties op coronabeleid: ‘Neem eens beslissingen die door mensen worden begrepen’

‘Als het kabinet zulke maatregelen blijft nemen, zitten we over twee jaar nog met het coronavirus’ en ‘Als scholen brandhaard zijn, dan moet deze sector dicht’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 1 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Maatregelen | Zonder logica is het wel lastig regels naleven

‘Zorg is spaghetti van overleggen en eindeloos gecoördineer’ (AD 30-11). Ze staan daar op de persconferentie naast elkaar, maar delen hun mening niet. De een wil iedereen vaccineren, de ander niet. Theaters open tot 17.00 uur. Hoeveel voorstellingen zijn er die ‘s middags beginnen? De meesten beginnen om 20.00, dus kun je alle theaters sluiten. De ene na de andere school loopt leeg omdat de kinderen corona krijgen. Waarom blijven deze wel open? Sluit de scholen tot 1 januari en zorg dat de kinderen een vaccinatie krijgen. Bij sportevenementen en theatervoorstellingen is niet gebleken dat dit brandhaarden zijn. Open deze per direct en neem eens beslissingen die door mensen worden begrepen. Hoe wil je nu dat mensen zich aan de regels houden wanneer alle logica ontbreekt? Ik heb mij altijd aan alle regels gehouden en heb nu ook het idee dat ik flink word genaaid door de overheid.



Roelof Stabler, Groningen.

Maatregelen II | Ik kom voorlopig mijn huis maar niet meer uit

Als het kabinet zulke maatregelen blijft nemen, zitten we over twee jaar nog met het coronavirus. Misschien helpt het ook als al die zogenaamde virologen, wetenschappers en experts het met elkaar eens zijn. De één weet nog beter dan de andere te vertellen wat we moeten doen en of het wel en niet sluiten van bepaalde niet-essentiële winkels en andere gelegenheden. Ik word er moe van en begrijp er geen bal meer van, dus kom ik mijn huis voorlopig maar niet meer uit. Prettige feestdagen.



C. van den Blink, Brielle.

Maatregelen III | Aan het aantal betweters ligt het in ieder geval niet

We lijken 17 miljoen betere ministers te hebben. Dan toch maar liever de huidige ministers. Of de beslissingen juist zijn? Dat zal moeten blijken. In ieder geval kunnen we zelf ons eigen gedrag bepalen. En als ik de berichten goed lees, is daar nog veel te winnen. En volgende keer beter stemmen. Je hebt nu nog meer partijen die het nóg beter weten. Daar ligt het niet aan.



D. Kats, Utrecht.

Amateursport | Preventie is ook tijdens corona te lang genegeerd

‘Neem preventie nou eens serieus’ (Column 30-11). Hulde voor de boodschap van Thijs Zonneveld. Toen corona uitbrak kregen gemiste kansen eindelijk een stimulans: digitalisering in de zorg, thuiswerken en aandacht voor hygiëne. Helaas werd preventie genegeerd. Waarom? Ik ondersteun de boodschap en hoop dat preventie snel een zaak gaat worden. Het levert veel kwaliteit van leven op. Niet veel geld, en daar zit naar mijn mening het knelpunt van het (nog) niet promoten van iets heel simpels.



Dr. Robert Mol, huisarts, Rhoon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Column Angela | Een heerlijk programma

‘Een prijs voor Even tot hier’ (Column 30-11). Wat ben ik het hartgrondig eens met Angela. Even tot hier is, zeker de eerste coronamaanden, hoop in bange dagen en een zalfje voor de ziel. Toen iedereen worstelde met Zoom en lege studio’s hadden zij al publiek via schermen. Briljant! En elke week een hartverwarmende actie. Ja, daar kijk ik zeer naar uit. En wat Angela al opmerkte, de scherpte van hun onderwerpen, het aanpakken van gepruts: heerlijk. Ik stem voor de Ballon d’Or van de tv voor dit programma.



Heleen Franke

Kerstboom | Is zorg om een kerstboom nu het belangrijkste?

‘Grootste angst in Noord-Amerika: kerstbomentekort’ (AD 29-11). Ik hoop toch dat dit sarcastisch bedoeld is? We hebben toch wel andere prioriteiten om ons druk over te maken, ook in Amerika: het ene na het andere virus, het klimaat, vluchtelingen, armoede, oorlogen, hongersnoden, watersnoden, enorme branden en ga zo maar door. Knap elitair om je druk te maken om wel of geen ‘echte’ kerstboom.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Mondkapje | Ook personeel in gebreke

‘Zonder handhaving’ (Brieven 29-11). Als aanvulling op de brief van Theo Bergsma betreffende de handhaving van het dragen van het mondkapje. Voor de deur van de supermarkt waar ik kom, staat duidelijk een bord met de tekst ‘Het dragen van een mondkapje is wettelijk verplicht’. Veel klanten lopen zonder mondkapje, maar ook de helft van het personeel draagt er geen. De bewaker, keurig in uniform, stond erbij en keek ernaar met het mondkapje op zijn kin.



P. Monsma, Rotterdam.

Scholen | Brandhaard moet sluiten

Als scholen brandhaard zijn, dan moet deze sector dicht. Dit vind ik logisch. Je kunt niet steeds andere sectoren sluiten die al klappen hebben gehad. Dat is krom. Maar past bij de denkwijze van OMT-leden. Jammer dat het kabinet dit klakkeloos overneemt.



Maria Blom

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.