Reacties op coronabestrijding: ‘Gelukkig is er nu wel op tijd ingegrepen’

‘Het afgelopen week gespeelde paniekvoetbal maakt Nederland tot ultieme kampioen nevenschade’ en ‘Petje af voor Rutte en De Jonge die zich al twee jaar lang suf werken’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 22 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Coronabestrijding | Met dit paniekvoetbal staan we toch bovenaan

‘Zoveel herhaalde fouten, dat is niet uit te leggen’ (AD 21-12). Corona bestrijden is nodig, ja. Maar de aanpak kan echt beter. Vorige week dinsdag een persconferentie met relatief milde maatregelen. Dat bood perspectief voor kerst. Maar op vrijdag werd er al gelekt dat Nederland op slot zou gaan, waardoor zaterdag de Nederlandse winkelcentra omgevormd werden tot een superspreadevent. Diezelfde avond werd een harde lockdown afkondigt waarbij de gebedshuizen wederom buiten schot bleven. Op zondag constateerden we dat Nederlanders gezellig in Duitsland en België hun heil zochten omdat daar wel alles open is. Het afgelopen week gespeelde paniekvoetbal maakt Nederland tot ultieme kampioen nevenschade. Staan we toch nog bovenaan in een lijstje.



Nico Meijer, Amersfoort.

Coronabestrijding II | Er is veel moed nodig voor het nemen van dit besluit

De regering toont zich deze donkere dagen van zijn beste kant en heeft het lef om voor de kerstdagen een lockdown in te stellen vanwege de omikronvariant. Geen van de landen om ons heen durft dit. We zullen zien hoe het afloopt, maar dat er veel moed vereist is om op dit tijdstip zo’n besluit te nemen, is duidelijk. Petje af voor Mark Rutte en Hugo de Jonge die zich al twee jaar lang suf werken, continu onder zwaar artillerievuur liggen en nog steeds kaarsrecht overeind staan. De mariniers van het kabinet.



H. Massier, Kropswolde.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Coronabestrijding III | Deze ingrepen voorkomen de Britse toestanden

Op dit moment ligt de R-waarde in Groot-Brittannië door de omikronvariant in Groot-Brittannië tussen de 3 en 5. De gezondheidszorg staat daar onder zeer zware druk. Er is in ons land vaak kritiek op de aanpak van de coronapandemie: maatregelen die of te licht zijn of te laat worden genomen. Gelukkig is er nu wel op tijd ingegrepen en kunnen we hopelijk door onze contacten te beperken, Britse toestanden voorkomen.



Fred van den Bergh, Den Haag.

Woning Iraans gezin | En al die jongeren maar jaren op een huis wachten

‘Iraans gezin weigert te klein huis’ (AD 21-12). Hier word ik pislink om. Gezin uit azc weigert een woning die te klein is en een rechter geeft hen gelijk. Een kennis van mij is genaaid tijdens haar scheiding en komt op straat te staan met haar kind. Ze krijgt geen urgentie en geen woning. Moet nu een particuliere woning betalen die net boven de grens van de huursubsidie ligt. Dat arme mens mocht niet werken van haar man en werkt nu vijf dagen voor een schamel loon om die woning te kunnen betalen. En al die ouders die zien dat hun kinderen jaren en jaren wachten op een woning en zien dat woningen toegewezen worden aan asielzoekers. En dan lees je dit bericht. Ik word er kots- en kotsmisselijk van.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Woning Iraans gezin II | Met die kop krijg je al snel veel vooroordelen

De krant van dinsdag 21 december: ‘Iraans gezin weigert te klein huis’. Deze kop wekt al gauw vooroordelen in de hand als je het stuk verder niet leest. Een kop: ‘COA wil asielzoekers zakgeld inhouden, niet meer verzekeren en op straat zetten’, geeft een heel andere benadering.



Jan Jacobs

Max Verstappen | Wat een flauwekul, ruim gewoon je eigen troep op

‘Red Bull ook wereldkampioen zwerfvuil’ (AD 21-12). Michiel van Zuijlen roept Max Verstappen op om lege blikjes te rapen. Met stomme verbazing lees ik het kleine berichtje over de zogenaamde wereldkampioen vervuiling Red Bull. Wat een flauwekul. Net alsof de sponsor van onze wereldkampioen Formule 1 er iets aan kan doen dat men te beroerd is om zijn eigen troep op te ruimen en alles maar op straat gooit. Mij is altijd geleerd: je troep neem je mee naar huis of je gooit die in de prullenbak. Maar deze lessen zijn in de vergetelheid geraakt, helaas. En om onze kersverse wereldkampioen nu zo neer te zetten, dat schoot mij in het verkeerde keelgat.



Inge Dorst, Dordrecht.

Raad voor de rechtspraak | Totaal geen besef dat criminaliteit hoogt viert

‘Boos om moord Peter R. de Vries, maar ‘s avonds toch een pilletje’ (AD 21-12). Helemaal op z’n plaats is die opmerking van de Raad voor de Rechtspraak. Het is werkelijk te zot voor woorden dat men het tegenwoordig heel gewoon vindt een lijntje te snuiven of een pilletje nemen om in de juiste stemming te komen. O ja, en dat sommige zaken verslavend zijn, nemen we op de koop toe. Totaal geen besef dat de criminele wereld hiermee gouden tijden heeft. Ik wil de mensen die drugs gebruiken niet direct de schuld geven van de uitwassen van de criminele organisaties. Maar hoe breng je het besef bij dat ook een feestpilletje de criminaliteit in stand houdt?



Peter van den Berg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.