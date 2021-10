Reacties op coronabestrijding: ‘Stop met volk te pleasen en blijf streng’

Andere landen doen het slechter dan wij maar zitten minder in de problemen, en graaicultuur veroorzaakt nog steeds veel schade: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van donderdag 28 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Stop met volk te pleasen in coronabestrijding

‘Kamer voelt niet voor uitsluiten vaccinweigeraars’ (AD 27-10). Dat we nu weer in de problemen komen met de ziekenhuizen is het gevolg van het ongelooflijke versoepelingsbeleid van het demissionaire kabinet. In alle landen om ons heen zijn mondkapjes en afstand houden nog heel gewoon. Alleen Vlaanderen dacht even met Nederland mee te gaan, maar ging binnen een maand weer terug. Wallonië bleef de maatregelen trouw. Het hele probleem in Nederland is dat er te veel geluisterd wordt naar wat men vindt, en denkt te moeten vinden. Neem nu eens besluiten op medische basis en schaf geen mondkapjes af omdat het volk ze zat is. Wat is dat voor beleid? Een pandemie is niet fijn, maar als we niet doen wat we moeten doen en maar toegeven aan wat het volk niet fijn vindt, komen we er nooit. Ik heb in zowel België, Luxemburg, Frankrijk als Duitsland geen moment ongelukkige mensen gezien en ook kinderen die vrolijk met een mondkapje door een winkel lopen. Is het alleen voor onze kinderen een zware belasting? Stop met klagen, doe wat nodig is. Een crisis bedwingen vraagt nu eenmaal om impopulaire maatregelen. Of willen we blijven doormodderen?



Erik de Weerd, Nunspeet.

Het is een fabel dat er met vaccinatie geen risico is

Ik werk in de zorg en heb altijd te maken met de besmettingen, isolatiemaatregelen, mondkapjesplicht en zorgtekorten. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hebben meerdere gevaccineerden corona gekregen. Ik ben er fel op tegen dat zij meer vrijheden krijgen, deze zouden juist ook strenger aangepakt moeten worden. Het is een fabel dat je geen corona meer kunt krijgen, dat je niet besmettelijk bent enzovoort. Dus een groot aantal gaat gewoon door met de dagelijkse bezigheden. Deze groep zou ook getest moeten worden op corona waar nodig, net zoals de niet-gevaccineerden. Voor mij mag er wat dat betreft geen onderscheid gemaakt worden.



Gedi Damstra

We hebben te weinig medische capaciteit

De discussie over gevaccineerd zijn gaat in ons land een gevaarlijke richting op. Er liggen in ons land vijf keer zo weinig coronapatiënten in het ziekenhuis als in Frankrijk. Ook landen als Italië en Groot-Brittannië doen het veel slechter dan wij. Maar door de veel geringere ic-capaciteit is het bij ons toch een groot probleem. Terwijl we toch al anderhalfjaar met corona zitten. In ons rijke land zou dit niet moeten kunnen.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Graaiende hypotheekadviseurs mogen weleens excuus maken

‘Hypotheekadviseurs verkopen gebakken lucht’ (AD 27-10). Ik heb met interesse het artikel gelezen. Wat nu opnieuw wordt bevestigd is de gretigheid waarmee deze prijsopdrijvers, profiteurs en zakkenvullers van deze tijd willen profiteren. Graaien is nog steeds het credo. Misschien is het een goed voorstel om als vorm van berouw en verontschuldiging alle ten onrechte, geïncasseerde abonnementsgelden terug te betalen, samen met een openbare excuusbrief voor de oplichting en met een voorstel tot rentekorting. Zou wel terecht zijn, toch?



Jos Steur, Breukelen.

Goed dat Nederland kunstschatten teruggeeft aan Oekraïne (en niet aan Poetin)

‘Kunstschatten Amsterdams museum terug naar Oekraïne’(AD 27-10). Gelukkig laat ons rechtssysteem zich niets aanleunen door opdringerige overheden van zowel Rusland als Oekraïne, omdat onze rechters in tegenstelling tot die in beide landen onafhankelijk zijn. Derhalve is de uitspraak van de rechtbank, bevestigd door het gerechtshof, de enig juiste. Dat Rusland, (lees: Poetin en zijn handlangers) zich tegen de onafhankelijke rechtspraak in Nederland keert, zegt wat over de rechtspraak aldaar. Daarnaast is Rusland de Krim wederrechtelijk binnengevallen. Derhalve heeft Rusland geen recht van eisen. Dat de kunstschatten terug gaan naar het land van herkomst, Oekraïne, is niet meer dan terecht.



R. Kortekaas, Alphen aan den Rijn.

Afval van kerncentrales blijft duizenden jaren gevaarlijk

‘Zadelen we nageslacht op met nucleaire troep?’ (Opinie 27-10). Gerard Brinkman stelt terecht dat we het nageslacht daar inderdaad niet mee moeten opzadelen. Sommige soorten (hoog)radioactief afval geven zelfs na duizenden jaren nog levensgevaarlijke straling af. En los daarvan, wat te denken over de kerncentrales waarbij het al vaak gruwelijk mis is gegaan, zoals in het Amerikaanse Harrisburg (1979), Tsjernobyl, in de voormalige Sovjet-Unie (1986) en het Japanse Fukushima (2011)? Ondanks al deze risico’s worden in de Europese Unie de geesten rijp gemaakt om meer kerncentrales te bouwen. Ik zou zeggen: Bezint eer ge begint.



R. Kroese, Voorschoten.

Veel hogere dijk tegen stijging zeespiegel kan wel

Het recente rapport van het KNMI waarschuwt voor een snellere stijging van de zeespiegel dan voorspeld. Als klein land hebben wij daar beperkt invloed op. Wel kunnen we onszelf beschermen tegen de te verwachten stijging van 1,2 tot 2 meter, zodat het westen niet onder water komt te staan. Verhoging van dijken is op termijn geen veilige oplossing en veroorzaakt opstuwing van rivierwater. Gelukkig is er een betere optie: een zanddijk, 25 kilometer buiten onze kust die 20 meter boven de zeespiegel uitstijgt. Dit plan van ingenieurs Rob van den Haak en Dick Butijn moet Nederland, en liefst Noordwest-Europa beschermen. Tussen de dijk en de kust komen bekkens, waaruit zand is gewonnen voor de dijk. Uitwateringssluizen voor de afvoer van rivierwater en zeesluizen voor de scheepvaart. De dijk is niet alleen een waterkering, maar levert ook mogelijkheden voor drinkwaterbekkens en energieopwekking. In de eerste fase loopt de dam van Walcheren tot Den Helder. Daarna wordt het plan uitgebreid en loopt de zanddijk uiteindelijk tot aan Noord-Denemarken en vandaar naar de overkant (Götenborg), zodat ook de landen aan de Oostzee beschermd worden.



Ton Haagen, auteur van ‘Een Zee te hoog’

