Reacties op coronamaatregelen: ‘Het is echt een verschrikkelijk virus’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 14 oktober in de krant verschenen over onder meer de coronamaatregelen en het koningshuis.

Coronamaatregelen | Ik heb helaas gezien wat corona doet met iemand

‘Het kabinet zal ons weer onze pleziertjes (moeten) afpakken’ (AD 13-10). Helaas heb ik gezien wat corona kan doen met iemand. Hoeveel pijn iemand kan lijden. Hoe iemand eraan onderdoor gaat. Vooral wat een verdriet een familie kan hebben door het verlies van een naaste. Duizenden mensen in Nederland rouwen om verlies. Meer dan duizend mensen liggen weer in het ziekenhuis. Laten we zorgen dat we dit klotevirus onder controle gaan krijgen. Hou je aan de regels. Anderhalve meter afstand. Draag een mondkapje in de winkel. Doe het voor je familie. Doe het voor de ouderen. Doe het voor de chronisch zieken. Toon je solidariteit die we ook in maart en april toonden. Ten slotte: luister niet naar Robert Jensen, Willem Engel en Thierry Baudet. Corona is geen griepje. Het is echt een verschrikkelijk virus.



Reza Kloens, Numansdorp.

Coronamaatregelen 2 | Sporters naar binnen is vragen om problemen

Daar gaan we weer. Eerst niet meer langs de lijn mogen kijken en nu jagen we iedereen die gezond en gezellig buiten wil sporten ook naar binnen. Binnen bij elkaar zitten geeft toch echt een groter risico. Laat buiten sporten doorgaan en laat ook buiten terrassen open. Zo dom dit.



Marco Honders, Hazerswoude.

Koninklijk huis | Wat zij doen kan niet in geld worden uitgedrukt

‘Schraapzucht van geldbeluste Oranjes lijkt genetisch bepaald’ (AD 13-10). Gerard Aalders haalt uit naar een verleden waarvan hij ook de machtsverhoudingen niet kent. Dus niet verhalen op huidige familie. Het koningshuis doet meer voor Nederland dan men kan overzien, zeker Máxima en Willem-Alexander. Wat zij doen kan niet betaald worden. Het dragen van een Oranje shirt en het uitsteken van de Nederlandse vlag moet trots opleveren en geen broodnijd.



E. van den Broek, Applecross, Australië.

Koninklijk huis 2 | Afspraken aanpassen kan best, vooral in deze tijd

De traditie van Zwarte Piet wil Mark Rutte wel loslaten, maar de decennia oude afgespraken van enorme vergoedingen aan de schatrijke Oranjes niet. Afspraken moet je ook aanpassen in een veranderende tijd. Mensen die niet gekozen zijn belonen met enorme bedragen, dat kan echt niet meer. Maar hij wuift alle kritiek weg. Het is absurd dat een meisje van 18 straks 1,6 miljoen euro krijgt. Ze moet een eigen ‘stafje’ opbouwen, zegt Rutte, en heeft geen keus. Die heeft ze wel degelijk: ze kan van die vergoeding afzien, net als de Belgische kroonprinses Elisabeth. Het is eigenlijk zo’n beetje schaamteloos aan het worden.



Jill Stijnen, Rotterdam.

Corona in Europa | Portugezen houden zich voorbeeldig aan regels

Zondag keerden wij terug van een vakantie in Portugal. Daar zagen we hoe gedisciplineerd de Portugezen het coronabeleid volgen. Een land dat gebukt gaat onder het massaal wegblijven van toeristen, maar er de schouders onder zet. Hoe anders is dat in Nederland? Nog in het vliegtuig werd keurig omgeroepen om vooral de afstand van 1,5 meter in acht te nemen en mondkapjes te dragen. Die boodschap bleek bij de vliegtuigtrap al vergeten: de horde stortte zich in een inhaalrace naar de terminal en rond de bagageband verdrong men zich in een blinde zoektocht, dwars door alles heen naar de eigen koffers. Het contrast met Portugal kon niet groter zijn. We zijn weer thuis!



Jan Bos, Krimpen aan den IJssel.

Volledig scherm Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie dinsdagavond . © ANP

Taalbarriére patiënten | Ik lig wakker met de vraag of mijn operatie doorgaat

‘Taalbarrière mede oorzaak van volle ic’s’(AD 13-10). De ophef over mensen met een niet-westerse achtergrond die zwaar zijn oververtegenwoordigd bij de coronapatiënten geeft exact aan waarom Nederland niet in staat is het virus te onderdrukken. Zodra een probleem mede wordt veroorzaakt door deze inwoners van ons land waagt niemand zich aan een objectieve analyse. Juist die is noodzakelijk om het probleem op te lossen. Dat doe je niet met symptoombestrijding. En polderen? Nee, je moet het probleem bij de bron aanpakken. Als we dat in het begin hadden gedaan, niet met zijn allen op vakantie en deze zomer tijdig hadden ingegrepen, dan had ik nu niet wakker gelegen met de vraag of mijn geplande kankeroperatie volgende week wel kan doorgaan. Als het om corona gaat gedragen wij ons, inclusief de overheid, niet zo heel veel anders dan Donald Trump.



R. van Dijk, Veenendaal.

Natasja Geyteman | Veel dank voor jouw strijd!

‘Erkenning doodgeboren kindje is nalatenschap van Jolie’ (AD 13-10). Beste Natasja Geyteman, ik spreek vast namens heel veel andere moeders als ik zeg: dank je voor je strijd! Ook wij konden hierdoor onze zoon Davey laten registreren als een toch echt bestaand kindje.



Marian van Amerongen, Utrecht.

Brief van de dag | De zorgen bij de ziekenhuizen zijn niet zo gek: te veel capaciteit weg

Mensen die overlijden aan corona hebben vaak een onderliggende aandoening, zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, zwaarlijvigheid enzovoort. Soms liggen er ook jongere mensen op de ic, maar de meesten herstellen gewoon. Waarom zijn de ziekenhuizen nu zo in paniek? Door de ontslagen van een paar jaar geleden. Er is veel te weinig personeel, en personeel dat de afgelopen maanden ontslag heeft genomen. Mijn dochter werkt in de zorg en heeft heel veel collega’s zien vertrekken. Door de bezuinigingen van de kabinetten-Rutte zijn er veel minder ic-plekken en andere bedden. Nu zal de reguliere zorg weer worden afgeschaald of wellicht stopgezet, met alle gevolgen van dien.

Volop in het leven

Ik ervaar de berichten in de media soms als paniek en angst zaaien en als een hetze tegen de ouderen. Die zijn meestal verstandig genoeg en houden zich al maanden goed aan de genomen maatregelen, maar ze staan vaak nog wel volop in het leven. Werken, oppassen op de kleinkinderen, mantelzorger van ouders. De meeste maatregelen tegen corona helpen helemaal niks. In veel landen zijn al maanden zeer strenge maatregelen en verplichte mondkapjes, tot in het restaurant en café zelfs. En pas met eten mag het af. Ook in die landen zijn de besmettingen massaal aan het toenemen. Hoe kan dat? Persoonlijk denk ik dat heel de wereldbevolking corona krijgt, zonder of met weinig klachten en in kleine groepjes. De kwetsbare mensen worden er behoorlijk ziek van en soms gaan ze dood. Net als Sars zal corona gewoon verdwijnen, of een jaarlijks terugkerend virus als de griep worden.



Wilma Velroy, Landgraaf.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.