Reacties op coronamaatregelen: ‘Virus blijft muteren en vierde coronagolf staat voor de deur’

Klimaatplannen EU | Laat Europees Parlement eerst zelf maar beginnen

‘Klimaatontkenners vormen een uitstervend ras’ (AD 15-7). De Europese Unie heeft de klimaatplannen bekend gemaakt voor de komende 15 jaar. Daarbij is al voorspeld dat we allemaal meer geld kwijt zijn aan brandstoffen. Autorijden wordt duurder, was al niet goedkoop in Nederland, vliegen en ons huis verwarmen ook. Eurocommissaris Frans Timmermans kwam met dit nieuws en was euforisch over de plannen. Eén ding noemde hij niet: die belachelijke verhuizing van het Europese Parlement van Brussel naar Straatsburg, en weer terug. Iedere maand. Ik zou zeggen: verbeter de wereld, begin bij jezelf.



Bert Overweel, Krimpen aan den IJssel.

Coronamaatregelen | Die experts zijn vast te trots om De Hond gelijk te geven

‘Kabinet: werk weer zoveel mogelijk thuis’ (AD 15-7). Het kabinet voegt goede ventilatie toe als een van de basisregels om het coronavirus tegen te gaan. Was het niet Maurice de Hond die dit vorig jaar al adviseerde? Flauwekul, aldus het OMT destijds. Laat De Hond zich met zijn eigen zaken bemoeien. We zijn inmiddels een jaar verder, het virus blijft zich maar muteren en de vierde coronagolf staat voor de deur. En pas nu durven het OMT en het kabinet het schoorvoetend toe te geven, dat een goede ventilatie toch wel heel belangrijk is. Waarschijnlijk zijn deze ‘experts’ te trots om ook toe te geven dat Maurice de Hond altijd gelijk heeft gehad.



R. Kroese, Voorschoten.

Zomervakantie | Een lesje in tevredenheid zou ons geen kwaad doen

‘In één klap verandert onze zomerblijheid in dik chagrijn’ (AD 14-07). Opnieuw wordt in de krant weer ruim aandacht besteed aan al die mensen die het zo slecht getroffen hebben. Als er iets is wat we hopelijk geleerd hebben van deze crisis is dat onze wereld niet maakbaar is. En wat zou het mooi zijn als dat bij ons zou leiden tot meer dankbaarheid voor waar we van mogen genieten. Alsof het een afgang zou zijn om je (natuurlijk zuurverdiende) vakantie op een prachtig Waddeneiland of in de fantastische Achterhoek door te brengen. Een les in tevredenheid en matigheid zou ons allemaal geen kwaad doen.



Cees den Ouden, Sliedrecht.

Europees hof | Niet juichen bij afscheid, maar zeker geen tranen

‘Poolse rechter legt bom onder rechtsorde EU’ (AD 15-7). Polexit, Romexit of Honexit. Ik denk niet dat de gemiddelde Nederlander staat te juichen, maar verdrietig afscheid nemen? Nee, dat zeker niet.



J. Dijkshoorn, Rotterdam.

Kinderen in warme auto | Ik hoop dat het gezin lang in de gaten gehouden wordt

‘Kinderen (1 en 2) uit warme auto gered, ouders zeiden vanaf strand op te letten met camera’ (AD 14-7). Mijn hart huilt. Ouders gaan naar het strand bij Wijk aan Zee en houden hun kroost via een camera in de gaten. Een voorbijganger ondekte hun versufte kindjes van 1 en 2 jaar in een warme auto en belde de politie. Een superdaad, want zo werd duidelijk hoe onverantwoordelijk de ouders bezig waren. En hoe absurd, waren zij constant op de camera aan het kijken? Lijkt me sterk. Ik hoop voor de kleintjes dat Veilig Thuis dit gezin langere tijd in de gaten houdt. Ieder kind is toch goud waard?



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Zorg en onderwijs | Gratis kinderopvang is het begin van een oplossing

‘Eindelijk geld, maar geen leraar te vinden’ (AD 13-7). De kranten staan steeds vol berichten over tekort aan leraren en zorgpersoneel. In die sectoren werken voor het overgrote deel vrouwen. In Nederland werkt 75 procent van hen in deeltijd. Waarom wordt dat potentieel niet aangeboord? Gratis kinderopvang zou wel eens een goede oplossing kunnen zijn voor het probleem. Als men daarin investeert en werkgevers zorgen dat het aantrekkelijk is voor vrouwen om meer dagen te werken, zouden de tekorten wel eens flink kunnen meevallen.



E. Munnig Schmidt, Zeist.

