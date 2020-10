Reacties op coronapatiënt Trump: ‘Hij zit de zaak te bedonderen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 5 oktober in de krant verschenen over onder meer de miljoenendiefstal bij de paus en Trump die corona heeft.

20 Miljoen paus gestolen | Ik zeg: de bezem erdoor

‘Miljoenen van de paus verduisterd’ (AD 3-10). Dat er financiële malversaties plaatsvinden in het Vaticaan was me al langer bekend. Maar dat Jorge Mario Bergoglio, oftewel paus Franciscus, zomaar 20 miljoen kwijt kan raken, daar vind ik wat van. De paus, die zich altijd laat voorstaan op het zich bekommeren om de armen en alles zo eenvoudig mogelijk wil, is dus zelf schathemeltjerijk? De bezem erdoor, zou ik zeggen.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

20 Miljoen paus gestolen 2 | Blij dat ik afscheid nam

Tot mijn verbazing las ik dat er 20 miljoen van de ‘privérekening’ van de paus is verdwenen! Hoe durven ze! Ik ben blij dat ik lang geleden afscheid heb genomen van de Rooms-Katholieke Kerk.



Marcel van Keken, Amsterdam.

20 Miljoen paus gestolen 3 | Zou ik een kansje maken?

Mijn god, hierbij een open sollicitatie. Ik spreek vloeiend Nederlands, mijn haar zit goed, ik wil graag z.s.m. paus worden!



Wim Koelewijn, Rotterdam.

20 Miljoen paus gestolen 4 | Een dikke middelvinger naar de echte gelovigen

Met verbijstering las ik dat de 20 miljoen euro die is verduisterd van de privérekening (!) van de paus, slechts het topje van de ijsberg was. Waar heeft een paus in hemelsnaam een privérekening met miljoenen voor nodig? Complottheorieën en beelden van Dan Brown raasden door mijn hoofd. Wat zal het volgende schandaal zijn? Een methlab in de krochten onder het Vaticaan? Deze Vaticaanse maffia misbruikt(e) niet alleen jongetjes, maar de gehele rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Het Vaticaan rest één ding. Maak die miljoenen over aan mensen die het echt nodig hebben in plaats van aan, ja, wat eigenlijk? En wat een dikke middelvinger naar de Bijbel en al die echte gelovigen.



Xandra van der Vegt, Odijk.

Trump heeft corona | Hij wil gewoon aandacht

‘Uit voorzorg naar het ziekenhuis’ (AD 3-10). Donald Trump met corona in het ziekenhuis? Dat gelooft toch niemand. Hij zit de zaak te bedonderen. In 1963 is Kennedy vermoord. Nu moet Trump in de aandacht komen.



Gerrit Toren, Drunen.

Trump heeft corona 2 | Het is wel slim bedacht

Trump heeft Covid-19 opgelopen en de campagne wordt tijdelijk stilgelegd. Komt dat even goed uit, na het desastreus verlopen debat. Even rust in de tent. Ik denk tot twee weken voor de verkiezingen. Dan komt Trump als herboren weer tevoorschijn, een vaccin in de aanbieding. Hij belooft dat alle Amerikanen voor het eind van het jaar zijn ingeënt. En na het - uiteraard - winnen van de verkiezingen zijn er altijd dingen te bedenken waardoor alles anders is gelopen en er nog geen vaccin is voor Amerikanen, de rijken uitgezonderd. Amerika First? Nee hoor Trump First, dat wordt de slogan.



Henk Vogelaar, Rijswijk.

Margrite Kalverboer | Hoe meer behandelaars, hoe meer de jeugdzorg int

‘Ik kwam niet op voor de kinderen die mijn vriendin pestte’ (Magazine 3-10) Mooi artikel over de kinderombudsvrouw. Waarschijnlijk zonder het zelf te weten geeft ze in haar voorbeelden over de jeugdzorg de kern van het probleem van Nederlandse hulpinstellingen aan. Ze worden gefinancierd voor het probleem en niet voor de oplossing. Zeven behandelaars op één kind, dat levert geld op. Als ze slechts geld zouden krijgen voor de oplossing (achteraf financieren) zou de hulpverlening met sprongen vooruitgaan.

Charles Lamens, Swifterbant.

Beatles niet meer op 1 | Er is geen hoop meer

Dat het niet goed gaat met de wereld is al een tijdje duidelijk, maar ik las zojuist (AD 2-10) dat Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles niet meer op 1 staat in de Rolling Stone beste albums aller tijden top 500! ‘All you need is love?’ Ik ben bang dat de mensheid niet meer te redden is.



Gert de Boo, Hoornaar.

Bejaardenuur supermarkt | Ik draai me nog eens om

‘Supers twee keer per dag open voor kwetsbaren’ (AD 3-10). Als 66-jarige gepensioneerde voel ik er niets voor om tussen 7.00 en 8.00 uur mijn boodschappen te doen. Ik moest lang genoeg (45 jaar) mijn bed vroeg uit om op tijd op mijn werk te zijn. Nu geniet ik er elke dag van om lekker uit te slapen!



John Ivens, Zoetermeer.

Column Irene van den Berg | Eindelijk menselijkheid

‘Mogen we alsjeblieft zelf nadenken?’ (column 3-10). Wat een verademing, de column van Irene van den Berg. Eindelijk een beetje nuance en menselijkheid.



Connie Witjens, Utrecht.

