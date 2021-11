Reacties op coronaplan 2G: ‘Er wordt geluisterd naar degenen die het hardst schreeuwen’

Coronaplan 2G | Tweedeling is er al, maar ‘Den Haag’ ziet het niet

‘Ingrijpend coronaplan wankelt’ (AD 16-11). Als ik om mij heen luister dan is nagenoeg iedereen juist voor het invoeren van dit plan. Alleen de Tweede Kamer ‘worstelt’ met de vraag en is bang voor een tweedeling. Hieruit blijkt maar weer eens dat de leden van de Tweede Kamer niet weten wat er daadwerkelijk onder de kiezers leeft. De tweedeling is er allang maar er wordt alléén maar geluisterd naar degenen die het hardst schreeuwen en op de barricaden klimmen wanneer zij in hun vrijheid worden bedreigd en door zelf niet te luisteren naar de echte deskundigen en alleen maar hun mening vormen op basis van kulinformatie. Wanneer luisteren de Kamerleden naar het grootste deel van de samenleving?



Cees van Lochem, Zoetermeer.

Coronaplan 2G II | Pijnlijk voor een land waar veel juist goed is geregeld

Ik kijk met stijgende verbazing naar ons kabinet. Ik zie een chronisch gebrek aan zelfreflectie. Het gebrek aan personeel in sectoren als onderwijs, zorg en jeugdzorg is een direct gevolg van het beleid dat de laatste twintig jaar gevoerd is. Marktwerking in de zorg is toch echt een gedrocht dat bedacht is door Mark Rutte en zijn voorgangers. Denk ook aan administratie, registratie, gebrek aan maatwerk in opleidingen en de ingewikkeldheid van de beroepsregisters. Niemand heeft er nog zin in om in deze sectoren te gaan werken. We zijn inmiddels ruim anderhalf jaar verder in deze crisis. Niemand zegt dat het makkelijk is, maar ik heb nog geen enkel plan gezien om op lange termijn aan meer personeel en meer (ic-)bedden te komen. Het begint met het motiveren en het blijven boeien van (potentiële) medewerkers. Het ontbreekt aan visie. Een goed plan helpt ook om maatregelen te accepteren. Ondertussen is het tekort in Nederland groter dan in de landen om eens heen. Dat is een even pijnlijke als gênante constatering voor een land als Nederland waarin over het algemeen alles nu juist uitstekend is geregeld.



Boudewijn van ‘t Eind, Zeist.

Stikstofplan | Betrek dieren bij het plan

Best bijzonder dat ook CDA en CU ervoor kiezen de landbouw aan te pakken om uitstoot van stikstof terug te dringen. Tot nu toe hielden zij de veehouders, van oudsher hun achterban, de hand boven het hoofd. Nu liggen er miljarden klaar om boerenbedrijven op te kopen. Al dat geld is bestemd om het hachje van de mensheid te redden, want een teveel aan stikstof is niet goed. Over het welzijn van veel dieren, opgesloten in donkere stallen zonder bewegingsvrijheid, wordt kennelijk niet nagedacht. Als je toch de geldbuidel opentrekt, waarom dan ook niet meteen voor het vee dat wegkwijnt in het duister? Waarom hervorm je de landbouw niet zodanig dat dieren eveneens een beter leven krijgen? Waarom blijft het altijd ikke, ikke, en het vee kan stikken?



T. van der Veen, Den Haag.

Shell naar Londen | Benieuwd naar de reactie van de oppositiepartijen

‘Nog een icoon naar Londen’ (AD 16-11). De afschaffing van de dividendbelasting zou miljarden kosten volgens, GroenLinks en PvdA. Of die populistische bewering klopte is de vraag, omdat deze voorheffing in mindering komt op te betalen belastingen of kan worden teruggevraagd door buitenlandse beleggers. Wat wel zeker is dat we miljarden minder ontvangen aan vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, nog afgezien van het verdere effect op werkgelegenheid en imagoschade. Rutte waarschuwde wel, maar kon het tij niet keren. Benieuwd hoe luid de oppositie nu van zich laat horen.



André Pouw, Nieuwegein.

Lezersbrief n.a.v. column Saskia Noort | Man niet alleen schuldig

‘Schande, mannen die vrouwen in ellende achterlaten’ (Brieven 16-11). Briefschrijver Bakker zegt toch iets heel opmerkelijks. Vrouwen moeten maar klaarliggen voor mannen en wanneer er een zwangerschap ontstaat, zullen mannen wel even zeggen wat ze moeten doen. Maar bij mijn weten zijn er twee nodig om zwanger te worden. Er zijn voorbehoedmiddelen, maar klaarblijkelijk worden ze niet of amper gebruikt. En vrouwen in ellende achterlaten? Waar twee voor nodig zijn om bedplezier te hebben, kun je in geval van een ongewenste zwangerschap niet alles op mannen afschuiven.



Tineke van der Veen, Damwoude.

Boek Amalia | Dit boek zou wel eens een bestseller kunnen worden

‘Amalia openhartig over haar leven’ (AD 16-11). Eigenlijk is dit heel uniek want meestal komen dergelijke boeken van een speciale ‘hofleverancier’. Het zal me niet verwonderen dat dit boek een bestseller wordt. Veel jongeren zullen geïnteresseerd zijn naar het leven van deze jonge ‘meid’. Anderen zullen ook benieuwd zijn naar de relatie tussen Claudia de Breij en de prinses. Zo te lezen klikte dat. Dat maakt de interesse nog groter.



Ferry Visser, Dordrecht.

