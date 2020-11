Reacties op coronavaccin: ‘Ik laat mij nu beslist niet vaccineren, misschien over vijf jaar’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 13 november in de krant verschenen over onder meer de uitspraken van minister Slob en het coronavaccin.

Boeken Zwarte Piet | Ik ga snel verder met het inpakken van de letters

‘Bieb doet boeken over Zwarte Piet de deur uit’ (AD 12-11). De bibliotheken zijn stilletjes (ja, ja, dat durft de VOB wel) boeken met Zwarte Piet aan het verwijderen. Deze oudere Nederlander, en vorig jaar nog 71 procent van de mensen, vindt dat de traditie met Zwarte Piet gewoon gehandhaafd moet worden. Ook nu weer laten we de oren hangen naar de minderheid. Het is mijns inziens ongelooflijk en hypocriet dat ook deze traditie de nek wordt omgedraaid. Waar zijn we mee bezig? Ik ga nu maar verder met letters inpakken en gedichten maken.



Jacques van Bemmelen, Zutphen.

Verkoop messen | Haal dit uit het jeugdrecht

‘Minister Grapperhaus: Verbied verkoop van messen aan jongeren’ (AD 12-11). De minister ziet het wel heel simpel hoor. Hij wil het weer op zijn Nederlands regelen. Een dergelijk verbod is natuurlijk, helaas, nodig. Maar het belangrijkste ziet hij over het hoofd: zolang de daders onder het jeugdrecht blijven vallen, zal er niets veranderen. Zij moeten volgens het volwassen recht veroordeeld worden. Anders blijven ze het zien als een spelletje, zonder gevolgen. En steken ze elkaar niet alleen neer, maar ook aan.



Roel Janssen, Brielle.

Proefdieren | Ik hoop dat dierproeven snel niet meer nodig zijn

‘Zonder proefdier geen middel tegen Covid-19’ (Opinie 11-11). Weer een artikel over de noodzaak om proefdieren te gebruiken voor het testen van nieuwe medicijnen. Volgens prof. dr. Judith Homberg moet een vaccin veilig zijn voordat het aan mensen wordt gegeven. Hoe logisch dat zinnetje ook klinkt, ik blijf het moeilijk te verteren vinden dat veel dieren daarvoor opgeofferd moeten worden. Uit het artikel kun je concluderen dat een mensenleven meer waard is dan een dierenleven. Mevrouw Homberg is echter niet objectief, want ze redeneert vanuit haar vakgebied. Proefdieren waren volgens andere deskundigen ook essentieel voor het testen van cosmetica; gelukkig is dit nu verboden, althans in Europa. Laten we hopen dat voor het testen van medicijnen binnenkort ook geen dieren meer nodig zijn.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Vaccinatie | Moet ik écht geloven dat er al zo snel een vaccin is?

‘Bij mij overheerst twijfel’ (Brieven 11-11). Ik ben het helemaal met briefschrijver Arie Kesman eens. Ook ik laat mij nu beslist niet vaccineren, misschien over vijf jaar, als de kinderziektes en bijwerkingen bekend zijn. Onlangs stond in deze krant dat de regering nu al rekening houdt met schadeclaims die ingediend gaan worden als mensen (ernstige) gezondheidsklachten krijgen als gevolg van het vaccineren. Moeten we echt geloven dat, waar normaal gesproken jarenlang onderzoek voor nodig is, nu binnen één jaar een goed en veilig vaccin ontwikkeld is?



K. Oostdam, Hellevoetsluis.

Vaccinatie 2. | Een schoolmeesters idee

‘Streepje voor na vaccinatie’ (AD 11-11). Het streepje van minister De Jonge kan alleen ontspruiten uit de geest van een schoolmeester. Ik gok dat de wel-gevaccineerden een beloningsplakplaatje krijgen en de niet-gevaccineerden blijven zitten.



Ab Tonuma, Veenendaal.

Vuurwerkverbod | Het gaat die winkels nu juist weer voor de wind

‘Verbod op vuurwerk in het hele land’ (AD 10-11). Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek is voor kleine bedrijven zoals een fietsenwinkel het vuurwerk net dát waarmee ze het hoofd boven water houden. Maar volgens marktleider Accell is hun omzet dit jaar 40 procent gestegen en zijn de vooruitzichten voor de fietsenwinkel goed.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Uitspraken minister Slob | De mantel der liefde zal hier wel aan te pas komen

Het schuurt bij minister Slob. Hij heeft niet alleen te maken met artikel 1 (gelijkheid voor allen) en 23 (vrijheid van onderwijs), maar ook met de achterban van de ChristenUnie en zijn eigen opvatting over een vrije plek voor LHBTI’ers in het onderwijs. De slimme uitweg van ‘controle’ op de inhoud van de schoolverklaringen is pappen en nathouden. Zijn achterban wordt zo tevreden gehouden. Het getuigt van lef als hij volgende week de motie voor afschaffen van de verklaringen op de reformatorische scholen steunt én uitvoert. Hem kennende zal hij dit duivels dilemma wel met de christelijke mantel der liefde trachten te bedekken.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

President Biden | Dit is een verademing

Eén week Joe Biden maakt bijna meer goed dan vier jaar Donald Trump. Wat een verademing!



Thijs Winkelmolen, Eijsden.

Brief van de dag | Je mag ouders niet vragen de geaardheid van kind af te wijzen

Of het bij godsdienstvrijheid ‘hoort’ dat je mag zeggen dat je homoseksualiteit afwijst, is vraag één. Dat gaat toch net iets verder dan zeggen dat je niet wil dat men komt voetballen bij de bloemschikclub in de glazen kassen. Een andere vraag is of je op scholen in een officiële verklaring homoseksualiteit af kunt wijzen. Pas als kinderen zich ontwikkelen, komen ze erachter tot welke sekse ze zich aangetrokken voelen. Dus voordat kinderen zelf hebben kunnen ontdekken tot welk geslacht ze zich aangetrokken voelen, al vast te leggen dat ze alleen maar oké zijn als ze zich ontwikkelen volgens de richtlijn, dat is als tegen een zwangere vrouw zeggen: ‘Wij wijzen jongetjes en jongensgedrag af, omdat die maar gaan voetballen in glazen kassen, tussen kwetsbare bloemen. We willen je zwangerschap en de babytijd van je kind best begeleiden. Maar teken je dan wel even bij de stippellijn dat je jongetjes afwijst? Anders begeleiden we je zwangerschap en bevalling niet’.



De zwangere die enerzijds de beste zorg voor haar kind wil, maar anderzijds nog geen idee heeft of haar kindje een jongen of een meisje zal blijken te zijn, wat kan die doen? Tekenen, op hoop van zegen dat haar kind een meisje zal blijken te zijn? In de wetenschap dat haar kind al vanaf dat moment geestelijk beschadigd zal zijn als het geen meisje, maar een jongen blijkt te zijn? Net zo min als je van zwangeren mag vragen om voor hun kind de ene sekse af te wijzen, mag je van ouders vragen dat ze voor hun kind een seksuele geaardheid afwijzen.



Sanne Steers, Veldhoven.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

