Reacties op crisisberaad CDA’ers: ‘Geen enkele partij moet op één politicus leunen’

Crisisberaad | Geen enkele partij moet op één politicus varen

Boze leden CDA: de stal moet worden uitgemest (AD 31-7). Veel aanwezigen bij de bijeenkomst van Stichting Sociale Christendemocratie zien de terugkeer van Pieter Omtzigt als een oplossing. Dit is typisch het probleem waarmee veel politieke partijen te maken hebben: de partij ophangen aan één sterke persoonlijkheid. Als hij of zij wegvalt, zakt de partij in. Mijns inziens is het simpeler de partij als zodanig sterk te houden, met meer fractieleden zoals Omtzigt. Met dezelfde gedrevenheid en inzet. Die bij deelname aan het kabinet kritiek durven hebben in plaats van alleen als klapvee te functioneren.



Fred Saarloos, Hoogland.

Olympische Spelen | Had judoka Henk Grol in Tokio meer kansen gegeven

Zeilster Marit Bouwmeester en judoka Henk Grol geven vier jaar lang alles om Tokio te halen. Marit mag daar tien races zeilen, fouten maken en toch meedoen om de medailles. Henk ligt er na 25 seconden uit. Hoe oneerlijk kan het zijn. Veel sporters kunnen meerdere wedstrijden spelen alvorens ze worden uitgeschakeld, terwijl de judocompetitie op de Olympische Spelen nog uit de middeleeuwen dateert. De kans om er een medaille te halen is het kleinst en de frustratie het grootst. Doe er wat aan, judobond.



Ger Jacobs, Nieuwerkerk a/d IJssel.

Olympische Spelen 2 | Opvolger van Wiegman mag doorselecteren

Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranje Leeuwinnen had met de Europese titel in 2017 en de tweede plaats op het WK 2019 een prima palmares. Tijdens de Olympische Spelen waren haar keuzes minder te volgen. Ze bleef loyaal aan de uit vorm zijnde Sari van Veenendaal en Shanice van de Sanden, terwijl de wedstrijd tegen de USA vroeg om Lize Kop, Loes Geurts en Lineth Beerensteyn. Hopelijk gaat haar opvolger doorselecteren. Het is nodig. Al met al bedankt Wiegman, en succes in Engeland.



Ronald Jager, Noordwolde.

Schiphol | Hoe kan topman Elbers zo trots zijn op luchthaven?

KLM-topman Pieter Elbers verkondigt trots dat Schiphol in juli de drukste luchthaven van Europa was (AD 31-7). Het is bespottelijk dat een landje als Nederland die status zou moeten hebben. Met alle overlast en milieuproblemen kan dat gewoon niet. In wat voor wereld leeft hij? Blind voor de klimaatcrisis, doof voor de grote geluidshinder waar de hele Randstad aan wordt blootgesteld. Terwijl ik het interview met hem las, kwam de vlucht Amsterdam-Eindhoven met veel kabaal over mijn huis. Pas als je een gezonde sector vertegenwoordigt, zonder overlast en milieudruk, als je als bedrijf je werknemers een fijne, goedbetaalde en veilige baan biedt en je zelf je broek kunt ophouden (en geen miljardenverlies lijdt) dan mag je trots zijn dat je de beste en drukste van Europa bent. De bedrijven die echt de toekomst hebben, zijn er gelukkig ook in Nederland.



Martin van Trigt.

Als je ondersteuning voor schermlezers wilt inschakelen, druk je op Ctrl+Alt+Z Druk op Ctrl+schuine streep voor meer informatie over sneltoetsen. Als je ondersteuning voor schermlezers wilt inschakelen, druk je op Ctrl+Alt+Z Druk op Ctrl+schuine streep voor meer informatie over sneltoetsen.

Genderidentiteit | Niet alles hoeft uitgebreid in de media te komen

Ianthe (25) is non-binair: ‘Ik voel me geen man en geen vrouw’ (AD.NL 29-7). Van mij mag iedereen zijn wie hij /zij/ hen wil, maar moet dit allemaal zo uitgebreid beschreven worden en in de publiciteit komen? In Nederland mag en kan op bepaalde gebieden alles. Ik vind het nu wel heel erg ver gaan. Iedereen mag zijn wie hij/zij/hen wil, maar zullen we het nuchter blijven bekijken? Niet alles is discriminatie, niet alles is veroordelend maar ook niet alles is de normaalste zaak van de wereld.



Marian van Amerongen, Utrecht.

Joost mocht ‘t weten | Dank voor de antwoorden op soms vreemde vragen

Joost Prinsen stopt (AD-magazine 31-7). Lieve Joost Prinsen, mijn hartelijke dank voor al uw prachtige antwoorden op prangende vragen. Ik heb ervan genoten en ga de rubriek Joost mag ‘t weten missen. Dat u stopt, kan ik me voorstellen. Want wat een geneuzel soms, ik kreeg af en toe de indruk dat mensen een probleem maakten om u tot schrijven aan te zetten. Rest mij u een mooi leven toe te wensen samen met uw nieuwe liefde.



Rineke Miller, Rijswijk.

Joost mocht ‘t weten 2 | Mijn zaterdagochtend zal vanaf nu anders zijn

Ik ken er maar weinigen die zo goed de taal beheersen en zo kunnen putten uit een ruim aanwezige woordenschat. Dat zag je terug in zijn rubriek waarin hij speelt met zinnen en grammatica. Woorden als bombarie, pleonasme of mer à boire gaan we missen. Ik wil bij deze Joost bedanken voor al die geweldige verhalen die ik met plezier gelezen heb. Het heerlijke zaterdagmorgengevoel raak ik helaas kwijt, want er is geen vervanger voor Joost!



Ab van Laviere, Bleiswijk.

