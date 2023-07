Reacties op crisissfeer kabinet: ‘De politiek is soms doof voor wat er in de samenleving leeft’

‘Nederland loopt vast op huisvesting. Nederland heeft stikstofproblemen, schoolproblemen, problemen in de zorg. Wie betaalt de rekening?’ en ‘Wat een bikkel is die Fabio Jakobsen. Na het zien van zijn val dacht ik: dit is dan het einde van zijn rol in de Tour de France. Maar hij stond er gewoon weer de volgende dag’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 8 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.