Reacties op de Algemene Beschouwingen: ‘Als Wilders dit in Hongarije zegt, loopt het minder goed met hem af’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 17 september in de krant verschenen over onder meer de Miljoenennota en de Algemene Beschouwingen.

Algemene Beschouwingen | Ook Geert Wilders heeft de rechtelijke macht nodig

‘Aanval op Mark de manager is geopend’ (AD 17-9). Geert Wilders gaat tekeer over wat hem is aangedaan door de Nederlandse staat en de corrupte rechterlijke macht. Over het Covid-19-virus en de andere problemen geen woord. Alleen hij is belangrijk en vooral erg zielig. Wat wel vreemd is, is dat als hij bedreigd wordt, hij dezelfde ‘corrupte’ rechterlijke macht nodig heeft om daders te veroordelen. Het zou hem sieren om het OM en rechters dan ook niet meer in te schakelen.



Els de Jong, Franeker.

Algemene Beschouwingen 2. | Als je dit in Hongarije zegt, loopt het slecht met je af

Geert Wilders noemt Nederland en de Nederlandse rechtstaat corrupt. Als hij in het land van zijn vriend Viktor Orbán hetzelfde zou beweren over Hongarije loopt het geheid minder goed met hem af.



Rob van Kralingen, Rotterdam.

Bekijk hieronder een video over Geert Wilders (PVV) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen:

Prinsjesdag | Is dat zo moeilijk, respect tijdens de Troonrede?

‘Investeren tegen de klippen op’ (Commentaar 16-9). De laatste alinea in het commentaar van Frank Poorthuis is mij uit het hart gegrepen. Ook ik heb me wild geërgerd aan de aanwezigen die hun telefoon belangrijker vinden dan de bijeenkomst in de Grote Kerk en daarmee laten zien hoe ver het respect voor zo’n bijeenkomst van nota bene onze volksvertegenwoordigers tanende is. Ik hoop dat bij de volgende verkiezingen de kiezers hiermee rekening houden. Respect voor elkaar is het minste wat je mag verwachten.



Marianne Heijnen-Gijsberts.

Miljoenennota | Als je goed naar de inhoud kijkt, zitten we al verkeerd

‘We moeten oppassen dat we niet de verkeerde weg inslaan’ (AD 16-9). Niet de verkeerde weg inslaan, zegt minister Koolmees. Als ik dan elders in de krant lees dat door algehele lastenverlichting bijna alle burgers erop vooruit gaan, behalve alleenstaande vaders of moeders met een minimuminkomen en een deel van de bejaarden, dan kan ik niet anders dan concluderen dat minister Koolmees niet moet oppassen de verkeerde weg in te slaan, maar dat hij al lang van het pad af is.



Frans Rolvink, Woerden.

Miljoenennota 2. | De lasten gaan omhoog, ondanks de boodschap

Het kabinet zet in op algehele lastenverlichting voor bijna alle burgers, vooral door belastingmaatregelen die gunstig uitpakken. Aldus het kabinet. Laat je geen zand in de ogen strooien. Gemeenten luidden recentelijk nog de noodklok en kondigden aan dat ze hun belastingen zullen moeten verhogen, om alle taken te kunnen uitvoeren die het kabinet op hun bordje heeft gelegd. Enerzijds pronken met lastenverlichting en anderzijds de lasten laten verhogen. Hoe gespleten kan je tong zijn?



Martin van Raay, Culemborg.

Miljoenennota 3. | Wie afhankelijk is, is ook nu weer het slechtst af

Wie kan mij uitleggen waarom degenen die het makkelijkst financieel rond kunnen komen er in koopkracht weer meer op vooruitgaan dan degenen die nu afhankelijk zijn van allerlei ondersteuningen zoals huursubsidie en de voedselbank? Het is mij al vaker opgevallen dat dit fenomeen zich voordoet in overheidsbegrotingen. Je zult maar alleenstaande moeder zijn met kleine kinderen en geen partner hebben die het gezin mede ondersteunt. Overigens hebben wij zelf niets te klagen.



Fons van der Reep, Woerden.

Shirtsponsor FC Emmen | We worden zo wel weer erg preuts en keurig

‘KNVB verbiedt naam van bedrijf in seksspeeltjes op shirt Emmen’ (Sportwereld 17-9). De KNVB heeft de nieuwe shirtsponsor van FC Emmen afgekeurd. De Emmenaren mogen de naam van seksspeeltjesbedrijf Easy Toys niet op het shirt laten printen. Nu zeker ook de namen van de bierfabrikant en het vleeswarenconcern, respectievelijk Grolsch en Kroon bij FC Twente en SC Heerenveen? Daar wordt geen rekening gehouden met alcoholverslaafden en veganisten. In de jaren 70 reed Nederlands amateurkampioen wielrennen en marathonschaatser Dries van Wijhe en zijn ploeg met reclame voor seksclub Pretty City uit Zwolle op hun outfit. Tjonge, wat worden we weer preuts en keurig. Tenminste, op papier.



Ton van Zoeren, Soest.

Bekijk hieronder een overzicht van de gebeurtenissen op Prinsjesdag 2020:

Polonaise | Foto in de krant

Gisteren plaatsten wij een brief in deze rubriek waarin werd geschreven dat minister Hoekstra en premier Rutte afgelopen dinsdag de polonaise liepen. Dat zou blijken uit een foto in de krant. Maar die foto was uit 2019 en maakte deel uit van een reeks waarin in beeld Prinsjesdag 2019 en 2020 met elkaar werden vergeleken. De brief had met deze inhoud niet geplaatst moeten worden. Onze excuses, ook aan de beide bewindslieden.



De hoofdredactie.

Brief van de dag | Mijn ervaring met jongeren is juist een gevoel van trots in deze tijd

De brief van Jan Hoek, je kunt er van alles van vinden. Mooi voor hem dat ie wordt genoemd in de Troonrede. Maar wat als je het niet met hem eens bent? Mag je dat dan zeggen? Ik ben een moeder van drie opgroeiende pubers/jong volwassenen en wat ik ervaar is niet: ‘Hou vol’, maar: ‘Wat ben ik trots op jullie’. Want in tegenstelling tot Jan Hoek vind ik niet dat ze ellende hoeven meemaken alleen omdat anderen dat ook hebben gehad. Het verbaast me dat je dat zou willen. Ik zou willen dat het ze bespaard was gebleven. Ik zie ze worstelen, leren onder het oog van ouders. Want ja, ouders werken verplicht thuis. En ik zie heel veel jonge mensen die veel opzij zetten en moeten laten. Al een half jaar geen normaal onderwijs, nauwelijks sociale contacten, geen contact met docenten, geen examen, geen diploma-uitreiking, geen reizen, geen feestjes, niet puberen. Nee, ze zitten thuis of in een beperkte sociale kring en waarvoor? Om meneer Hoek en veel anderen te beschermen want zelf zullen ze geen last hebben, mochten ze corona krijgen. En daarom zeg ik: trots op jullie, in plaats van: hou vol. Ze mopperen niet, volgen online les in de hoop dat ze zo de opleiding kunnen voltooien, dragen een mondkapje in het ov en op straat waar nodig, vieren geen feestjes, niet op vakantie, vullen de vakken in de supermarkt, brengen bezorgmaaltijden rond, staan in de horeca op hun benen en dat alles zonder uitzicht op een einde. Beste jongelui, dank je wel dat jullie je opofferen voor meneer Hoek en alle andere ouderen, die eigenlijk niet zo heel veel hoeven te missen.



Crista Goedhart, een bezorgde moeder, Ridderkerk.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Bekijk hier alle afleveringen uit de serie Brieven met Eus, waarin columnist Özcan Akyol in gesprek gaat met brievenschrijvers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: