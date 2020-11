Reacties op de Amerikaanse verkiezingen: ‘Trump is per definitie de verliezer, ongeacht de uitslag’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 6 november in de krant verschenen over onder meer de Amerikaanse verkiezingen en de nieuwe coronamaatregelen.

Verkiezingen VS | Als zittende president had Trump dik moeten winnen

‘Biden zet grote stap naar het Witte Huis’ (AD 5-11). Of Trump nu wint of verliest, het blijft eigenlijk gelijk. Hij heeft verloren, want iemand die al vier jaar president is geweest, zou met overmacht moeten winnen. Op grond van al het goede dat hij in de afgelopen jaren zou hebben gedaan. Maar daar is blijkbaar geen sprake van, want het verschil tussen de twee kandidaten is minimaal. Dus Trump is per definitie de verliezer. Nu al, ongeacht de uiteindelijke uitslag.



Peter van Krimpen, Ouderkerk aan den IJssel.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je een reageren op dit artikel.

Nieuwe maatregelen | Het moet wel begrijpelijk en vooral uit te leggen zijn

‘Sportschool wel? Hardloopclub niet? Verwarring alom’ (AD 5-11). Natuurlijk is het moeilijk om maatregelen te nemen. Maar als ze genomen worden, moeten ze wel begrijpelijk en uit te leggen zijn. Sportscholen open omdat het een uitlaatklep is voor de sportieve mens in deze moeilijke tijd. Hebben kinderen het niet moeilijk? Zij hebben ook beweging nodig en leren zwemmen is zeer belangrijk. Jammer dat nu weer de continuïteit doorbroken wordt. Neem maatregelen die ook goed uit te leggen zijn.



J. Marinussen, Culemborg.

Nieuwe maatregelen 2. | OMT heeft gelijk: sluit de bovenbouw van onderwijs

‘OMT wilde bovenbouw middelbare scholen dicht’ (AD.nl 4-11). Ik ben het hier volkomen mee eens. Er zijn veel maatregelen die het virus proberen te bestrijden. Op de scholen gelden deze regels deels niet en zo hebben ze weinig nut. Het is belangrijk dat we er zo veel mogelijk aan doen om het virus te bestrijden. Je ziet dat de verdeling van de besmetting veel meer naar jongeren gaat dan in de eerste golf. In september waren er zeven keer zoveel ouderen dan jongeren besmet met corona, in oktober is dit nog maar 2,6 keer meer. Door alleen de bovenbouw te sluiten lopen andere leerlingen geen achterstand op. Leerlingen uit de onderbouw zijn net begonnen en hebben misschien meer moeite met zelfstandig werken. In de bovenbouw worden ze voorbereid op een zelfstandige studie dus kunnen ze prima thuis hun werk doen. Dus 15-plus gaat naar huis.



Kyra van Dijk, Gouda.

Nieuwe maatregelen 3. | Dan de verjaardag maar in de sportschool vieren

Er mogen twee mensen in huis komen, dus een verjaardag vieren is niet mogelijk. Sportschool mag wel open. Misschien een optie om op je verjaardag met de familie naar de sportschool te gaan?



Henk Berger, Sliedrecht.

Bekijk hieronder onze video’s over het coronavirus:

Spotprent | Waar zijn we over 20 jaar?

‘Docent op school Rotterdam bedreigd om tonen spotprent’ (AD 4-11). Als ex-docent ben ik gezwicht voor kinderen die onder invloed van wie dan ook onze waarden en normen moeilijk kunnen verteren. Ik werd constant woordelijk aangevallen. Ik was geen fan van Geert Wilders, maar begrijp hem steeds beter. Vrouwen durven niet meer topless op het strand, ze dragen broeken onder de jurk, (vroeger werden Turken daarom uitgelachen), de Holocaust mogen we niet meer bespreken. Schoolleidingen waarschuwen onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog te mijden. Meisjes en docenten worden hoer genoemd, homo’s veracht. Terwijl Turkse en Marokkaanse jongens regelmatig bij mij opbiechten dat zij gevoelens voor jongens hadden of zelfs voor geld homoseksuele contacten hadden. In 20 jaar merkte ik steeds vaker dat de invloed van een moskee (Iman en koran) groter werd. Waar staan we over 20 jaar? Durven docenten dan nog over alles te praten? Het wordt ze nu al vaak onmogelijk gemaakt. Grijp alstublieft in, overheid.



Eveliene Veenstra, Rotterdam.

Het onderwijs is de plek waar we ongeacht onze afkomst, huidskleur of portemonnee, leren en definiëren wie we zijn. Daar passen spotprenten bij, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar. Spotprent 2. | Als katholiek zie ik nooit iets van Christus of Maria

Weer is op een school een spotprent opgehangen waardoor moslims boos zijn. Begrijpelijk. Ik ben zelf praktiserend rooms-katholiek. Ik zie nooit een spotprent van Christus of Maria. Het is altijd een rare afbeelding van de profeet. Vrijheid van meningsuiting, oké. Maar dit begint te lijken op moslimpje pesten.



Hans de Ridder, Amersfoort.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Column Eus | Pak vuurwerk via EU aan

‘Burger kan best een jaar zonder vuurwerk’ (Column 5-11). Denkt Özcan Akyol echt dat door een vuurwerkverbod de politie en brandweer het rustig krijgen? Een verbod zal tot meer onbegrip leiden. Het grootste deel van overlast komt door illegaal vuurwerk. Partijen die een verbod willen, kunnen in Brussel beter pleiten voor een verbod op productie van illegaal vuurwerk. Hoe is het mogelijk dat er in één Europa een aantal landen is dat ongestoord dit illegale vuurwerk kan blijven produceren?



Ruud Koemans, Bruchem.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je een reageren op dit artikel.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.