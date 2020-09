Reacties op de coronamaatregelen: ‘Stop allemaal met zeuren en doe gewoon wat nodig is’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 21 september in de krant verschenen over onder meer de boete voor minister Ferd Grapperhaus en de coronamaatregelen.

Coronamaatregelen | Steviger regels kunnen niet veel langer uitblijven

‘Strengere coronaregels in de Randstad’ (AD 19-9). Het aantal besmettingen neemt fors toe. Nummer één in de nieuwe maatregelen is de gedragsbeïnvloeding. Premier Rutte deed in de persconferentie zijn uiterste best ‘vanaf de kansel’. Niet dat je dit achterwege zou moeten laten, maar ik denk dat daar veel te veel van verwacht wordt. Het moreel appel wordt overschat. We zijn best bereid om te luisteren naar deze oproep, maar de uitvoering is weerbarstiger. De bijkomende maatregelen wat betreft de kroegen die een uurtje eerder dichtgaan, zetten echt geen zoden aan de dijk. De vrees dat we zo weer achter de feiten aanlopen is gegrond. De overheid vreest de economische schade en maatschappelijke onrust en dus wordt vooralsnog (te) voorzichtig opgetreden. Maar het coronavirus past echt niet in het zo gelauwerde poldermodel en zal toch echt steviger moeten worden aangepakt. Ik vrees dat nieuwe maatregelen niet lang zullen uitblijven. En dan is het kwaad wellicht al geschied.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Coronamaatregelen 2. | Niet langer waarschuwen maar meteen op de bon

Het is moeilijk de nieuwe maatregelen te handhaven. Vooral illegale feestjes. Ik hoop dat ze nu eens niet meer gewaarschuwd worden, maar gelijk op de bon gaan. Lik op stuk. Tweede maal betrapt, verdubbelen maar. Dan is het op den duur ook zo leuk niet meer om het kat-en-muisspel met handhavers te spelen. Misschien gaan de mensen dan ook (als ze nog nuchter zijn) niet meer zo onbezorgd naar deze bijeenkomsten.



Nina de Kwant, Rotterdam.

Coronamaatregelen 3. | Elkaar de schuld geven helpt in ieder geval niet

‘Minste risico, meeste ingeleverd’ (AD 19-9). Het AD liet zaterdag jongeren aan het woord die menen dat zij niet schuldig zijn aan de opmars van corona. Volgens hen zijn de ouderen ook schuldig dan wel nog schuldiger. Laat ik vooropstellen dat ik moe word van het elkaar de zwartepiet toespelen (kan dat overigens nog?). Feit is dat jong en oud zich minder aan de afstandsregels zijn gaan houden. Naar elkaar wijzen heeft zo weinig zin. Zeker als je als geïnterviewde partij dan een foto laat plaatsen waarbij twee personen zeker niet op 1,5 meter van elkaar op een bankje gaan zitten. Kortom, stop allemaal met zeuren en doe gewoon wat nodig is.



Theo van der Waal, Vlaardingen.

Boete Grapperhaus | Geloofwaardigheid komt hiermee echt niet terug

‘Boete en strafblad, maar kritiek op Grapperhaus blijft’ (AD 19-9). Wie heeft dit verzonnen? Daar moet de politiek toch achter zitten? Grapperhaus een boete laten betalen om zijn geloofwaardigheid terug te krijgen. Laat ik het maar gelijk zeggen: hij krijgt hiermee zijn geloofwaardigheid niet terug.



Wim Murk, Dordrecht.

Boete Grapperhaus 2. | Beoordeel hem op beleid, daar is hij voor benoemd

Wat word ik moe van dat aanhoudende gezeur van de moraalridders over deze minister. Zou hij de coronacrisis publiekelijk zo laks hebben aangepakt als dat in sommige andere landen gebeurt, maar privé stiekem wél alle besmettingsrisico’s proberen te vermijden, dan was dat veel erger. Beoordeel de man toch op zijn beleid, daar is hij voor benoemd.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Columns | Chapeau dames, het is ontroerend en grappig

Er verscheen een vette glimlach op mijn gezicht bij het lezen van de smeuïge column van Angela de Jong van zaterdag. Om vervolgens bij het lezen in diezelfde krant van de column van Saskia Noort geschokt te raken door zoveel uitgestorte haat aan haar adres door anonieme lafaards. Petje af voor beide dames dat ze er toch elke week in slagen om mij tegelijk te laten schateren en te ontroeren!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Columns 2. | Waar gaat het mis bij die haatdragende figuren?

‘Zorgwekkend dat haat normaal is’ (Column 19-9). Ik lees en voel hoezeer het Saskia Noort raakt en terecht. Ik zou graag eens in de hoofden van mensen kijken die deze haat blijkbaar kwijt moeten. Ergens gaat dit zo ontzettend fout, want laten we eerlijk zijn: opgevoed met respect voor een ander, dan komen zulke reacties niet. Hoe komt het in je op, wat is de achterliggende frustratie die maakt dat zulke reacties eruit rollen? Ik ben ervan overtuigd dat er zo veel fout gaat in hun hoofd, dat heeft niets met Saskia of welke columnist te maken. Ik hoop, al is het maar een handjevol van deze mensen, dat als zij hun (wellicht impulsieve) reactie teruglezen, tot besef komen dat dit diep in hen geworteld ligt. Ik hoop echt op deze bewustwording.



Nathalie Barkmeijer, Rotterdam.

