Reacties op de excuses voor het slavernijverleden: ‘Vraag excuses aan degenen die erbij betrokken waren’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 3 juli in de krant verschenen over onder meer de excuses voor het slavernijverleden, de PVV en de energierekening.

Excuses slavernij | Geen reden tot viering, er zijn nog altijd misstanden

‘Kabinet zet na advies deur open voor excuses’ (AD 2-7). Eindelijk heb ik kunnen doorgronden waarom Keti Koti me tegen de borst stuit. Niet dat ik het gedrag van onze dichtbije voorouders goedkeur. Ik walg van de wijze waarop zij uit pure hebzucht het leven van velen verwoestten. Nee, mijn weerstand komt voort uit het gevoel dat wij geen recht van spreken hebben, zolang wij nog goedvinden dat hier en nu de slavernij gewoon doorgaat. Kijk naar hoe we omgaan met arbeidsmigranten. Of hoe in Qatar de stadions gebouwd worden voor het WK. Wedden dat we hiertegen pas bezwaar maken als het Nederlands elftal zich niet heeft weten te plaatsen?



Willem de Jong, Hellevoetsluis.

Excuses slavernij 2. | Excuses lossen racisme en discriminatie niet op

Als linkse rakker val ik nu hopeloos door de mand, maar ik heb moeite met het maken van excuses voor ‘ons’ slavernijverleden. Vooropgesteld is dit geen periode om trots op te zijn. Maar lost dit discriminatie en racisme op? En moet nu ook de Italiaanse overheid worden aangesproken op het wijdverbreide gebruik van slaven tijdens het Romeinse Rijk, of de Nederlandse overheid op het toestaan van kinderarbeid tot in de twintigste eeuw?



K. de Vries, Rijswijk.

Excuses slavernij 3. | Maak een Nationale Dag van Aanpak of Herdenking

Het lijkt mij een goed plan om van 1 juli een nationale feestdag te maken. Alleen heb ik het gevoel dat er nog heel erg weinig te vieren valt. Omdat de slavernij, onderdrukking en mishandeling nog lang niet uit de wereld zijn. Te denken valt aan de vrouwenhandel, kinderarbeid of bijvoorbeeld de Oeigoeren en Tibetanen. In één adem mogen we er achteraan benoemen de vele miljoenen dieren in stallen en slachthuizen die nodeloos gekweld worden. Onlangs waren weer eens beelden te zien van koeien en varkens die geslagen en met een stroomstootwapen werden mishandeld. Dit noem ik abnormaal gedrag. We dachten dat dit soort misstanden nu toch wel grotendeels aangepakt waren en tot het verleden zouden behoren. Maar nee hoor, het komt nog steeds voor en blijft alsmaar doorgaan. Arme mensen, arme dieren. Daarom denk ik meer aan een Nationale Gedenkdag of Nationale Dag van Aanpak om nu eens definitief een eind te maken aan dit soort gruwelijkheden en onrechtvaardigheden. Zo hoor je niet om te gaan met mensen maar ook niet met dieren.



Paula van Roon, Heerlen.

PVV | Hetze tegen Kaag is zo langzamerhand ziekelijk

‘GroenLinks loopt weg uit debat na aanval PVV op Kaag’ (AD 2-7). In een debat op donderdag presteerde de PVV het om over minister Kaag te zeggen dat ze ‘heel graag terroristen om zich heen heeft’. De hetze van de PVV, aangevoerd door Wilders, tegen Kaag begint ziekelijke vormen aan te nemen. Op deze manier dien je niet met elkaar te communiceren in de Kamer. Waar blijft de voorbeeldfunctie? Er werd door enkelen geprotesteerd, ook bij de voorzitter die niet ingreep. Corinne Ellemeet van GroenLinksgoed standpunt en een prima trok haar conclusies en wenste niet meer mee te doen aan dit debat. Een prima actie om te laten zien dat dit zo niet kan. Beetje kwalijk dat zij de enige was, de rest bleef zitten. De PVV vindt dat ze weer goed gescoord heeft. Wat je al niet moet doen om kiezers te trekken, wat ze overigens slecht lukt. Ik hoop dat dat zo blijft. Op deze manier hoor je niet in een parlement thuis.



Rien van Ast, Uden.

Excuses slavernij 4. | Moeilijk excuses maken als je er niet bij was

Waarom moet de huidige generatie excuses aanbieden voor feiten uit een ver verleden? Je kunt betreuren dat deze feiten hebben plaatsgevonden, maar meer ook niet. We waren er niet eens bij! Vraag excuses aan degenen die erbij betrokken waren, en dus niet aan de nu levende generatie, die er toch niets aan kan veranderen. Dus: in ieder geval absoluut geen excuses namens mij.



J. Nordhausen, Pijnacker.

Energierekening | Voor het braafste jongetje wordt rekening erg hoog

‘Rekening energie stijgt fors’ (AD 1-7). Schande dat de prijzen voor elektriciteit wel 25 procent gaan stijgen. Wanneer het te warm is kunnen de elektriciteitsbedrijven de teveel geproduceerde elektriciteit van de zonnepanelen particulieren niet opslaan. Wanneer het te koud is kunnen ze niet voldoende produceren vanwege de toename van de waterpompen, elektrische auto’s enzovoort. Dus gaan we de burger er maar weer voor op laten draaien en de prijzen van elektra fors verhogen. We hadden nooit van het schone gas af moeten gaan. Wat dat betreft doen onze buurlanden het beter. Die gaan juist van olie over op gas. Nederland wil graag het braafste jongetje van de klas zijn met gevolg dat de burger weer financieel flink de klos is.



Nanny Barthen, Den Haag.

