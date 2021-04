Reacties op de kabinetsformatie: ‘Volgens mij heeft iedereen in Den Haag boter op het hoofd’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 6 april in de krant verschenen over onder meer de kabinetsformatie en de reconstructie van de schietpartij in Alphen aan de Rijn, die tien jaar geleden plaatsvond.

Kabinetsformatie | Het zou D66 en het CDA sieren ook duidelijk te zijn

‘Druk neemt toe: CU wil niet met Rutte in nieuwe coalitie, meerderheidsregering uit zicht’(AD.nl 3-4). Groot applaus voor Gert Jan Segers van de ChristenUnie. Hij zegt niet meer in een regeringscoalitie te willen als Mark Rutte VVD-leider blijft. Terecht. Rutte hoopt in een land te wonen waar fouten gemaakt mogen worden. Fouten mag ook een premier maken. Maar overduidelijk liegen is iets héél anders. Geef dat dan ruiterlijk toe, maar blijf niet tientallen keren herhalen dat je pertinent niet gelogen hebt. Het zou CDA en D66 sieren als zij ook zo duidelijk zouden zijn als de ChristenUnie. In dat geval krijgen we wellicht een regering die het, wie weet, niet per se slechter gaat doen. Want het vertrouwen in de politiek is momenteel tot het absolute nulpunt gedaald.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Kabinetsformatie 2. | In een voetbalwedstrijd zou Segers rood krijgen

Je kunt er over denken zoals je wilt, maar de kaarten zijn geschud, de moties zijn gepasseerd, de strijd is gestreden, de uitslag bekend. Nu door met de formatie. Als Gert-Jan Segers zich niet kan neerleggen bij de uitslag van dit democratische proces, moet hij consequent zijn en opstappen. Wat hij doet heet in de voetballerij natrappen en daar staat een rode kaart voor.



Niek van de Merbel, Aalsmeer.

Kabinetsformatie 3. | Vierde kabinet-Rutte komt er, langzaam maar zeker

Gert-Jan Segers mag verwachten dat een nieuw kabinet steunen hem in de toekomst sowieso geen zetelwinst gaat opleveren. Hij steunt Rutte niet meer. Dat klinkt beter dan: ‘Ik sprak de kiezer onvoldoende aan’. Zo zijn er ook de regelrechte verliezers waarvoor de druiven nog zuurder zijn en wier leiderschap een magere basis heeft. De kwestie-Omtzigt is slechts een dead end street waarin de verliezers van de verkiezingen verwerken dat zij verloren hebben. Rutte en Kaag zijn de winnaars en zullen tenslotte de koers richting nieuw kabinet samen bepalen. Winnaars kunnen makkelijker door een deur dan verliezers. Rutte IV komt er, langzaam misschien, maar heel zeker.



Peter Mesker, Den Haag.

Kabinetsformatie 4. | Dat heeft Rutte niet nodig

Los van het feit dat je als burger een inkijkje hebt gekregen in het politieke spel in Den Haag, verbaast het mij steeds meer dat de staatsman Rutte (zo zie ik hem na drie regeerperiodes), zich bij herhaling in de nesten werkt door niet eerlijk te zijn. Met zijn kwaliteiten zou dat toch niet hoeven?



Fred van den Bergh, Den Haag.

Kabinetsformatie 5. | Ze hebben allemaal boter op hun hoofd in Den Haag

Kennelijk zijn er ook wat politici ‘vergeten’ wat de verkiezingsuitslag was. Lilian Marijnissen roept om het hardst dat ze niet met Mark Rutte om de tafel wil. Hoeveel zetels haalde ze? En Sigrid Kaag is kennelijk vergeten dat partijgenoot Ollongren bij deze soap betrokken is, maar ze heeft alleen verwijten voor Mark Rutte. Kortom, volgens mij heeft iedereen in Den Haag boter op het hoofd.



Helena Bree, Rotterdam.

Kabinetsformatie 6. | Een opzichtig onderonsje

Een verkenner van D66 maakt een fout? Sigrid Kaag grijpt de kans om Mark Rutte pootje te lichten, dit klinkt als thriller. Een eentweetje tussen de dames van D66?



Cornelis Keijzer, Ede.

Winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Op 9 april 2011 vond hier een dodelijke schietpartij plaats, toen Tristan van der Vlis in het winkelcentrum zes mensen en zichzelf doodschoot.

Tristan van der Vlis | Moest dit nu echtweer opgerakeld worden?

‘De jongen die boos was op God en de wereld’(AD 3-4). Hoe kan het dat zo’n vreselijke gebeurtenis opgerakeld wordt, het artikel over Tristan van der Vlis? Wat is daar de bedoeling van? Nabestaanden en slachtoffers worden op hun ziel getrapt. Was het al niet erg genoeg? Persoonlijk vind ik het pure sensatie met alle gevolgen van dien. Slachtoffers en nabestaanden zullen fijne paasdagen gehad hebben. Ook met de ouders leef ik mee. Allen sterkte gewenst.



Francien Verhoef, Poortugaal.

Tristan van der Vlis 2. | Diep in mijn hart geraakt

De beschrijving van het drama in Alphen aan den Rijn door Carla van der Wal en Marco Gerling raakte mij diep in het hart. Oog voor het verschrikkelijke leed van de slachtoffers, en ook voor Tristan en zijn diep getroffen ouders. Hoe moeten alle betrokkenen hier hun weg in vinden?



Anita van den Berg, Capelle aan den IJssel.

Tristan van der Vlis 3. | Integer en met empathie

Complimenten voor het AD met uitgebreid stuk over Tristan van der Vlis. Mooi, integer, uitgebreid en met empathie geschreven.



M. Verbeek, Rotterdam

