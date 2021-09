Reacties op de kabinetsformatie: ‘Waarom slaat Remkes niet met zijn vuist op tafel?’

‘Stap over jullie partijpolitiek heen en ga problemen oplossen’ en ‘De economie draait op volle toeren, maar de Nederlander wordt er nauwelijks beter van’, dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 21 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Kabinetsformatie | Al zaten ze in blote kont, de formatie is wat telt

‘Hilariteit rond kledingkeuze politiek leiders: ‘Net of Wopke Hoekstra naast z’n ouders zit’. Waar kunnen sommige mensen zich toch druk om maken. Een tijdje terug kon een lezer melden dat het toch geen gezicht was dat premier Rutte bij het zoveelste Catshuisoverleg een afgedragen spijkerbroek uit de kast had getrokken. Gisteren, 20 september, was een heel artikel gewijd aan de hilariteit rond de kledingkeuze van onze politieke leiders, die afgelopen weekend op landgoed de Zwaluwenburg bijeen waren om de formatie een duwtje te geven. Zij trekken zich gelukkig niets aan van al dat onbelangrijke geneuzel. Al zaten ze daar in hun blote kont; lekker belangrijk. Laat alle aandacht toch gericht zijn op de vorming van een nieuw kabinet, net iets belangrijker.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Kabinetsformatie II | Waarom slaat Remkes niet met zijn vuist op tafel?

En weer gebeurt er niets. Deze poppenkast moet nu stoppen. Waarom slaat Remkes niet met de vuist op tafel om duidelijkheid te krijgen. Dit spelletje moet stoppen. Eén linkse partij kan wel, twee met dezelfde ideeën en intenties kan niet. Er zijn genoeg partijen die mee willen doen. Op deze manier stapelen de problemen zich alleen maar op. Kabinetsleden, hou op met deze onzin. Stap over jullie partijpolitiek heen en ga problemen oplossen. De tijd dringt.



Rob Breevoort, Zoetermeer.

Volledig scherm Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), informateur Johan Remkes, Sophie Hermans (VVD) en Rob Jetten (D66) op landgoed De Zwaluwenberg voor de voortgang van de formatiegesprekken. © ANP

Prinsjesdag | Economische groei, maar niemand die het merkt

‘Prinsjesdag is laatste moetje voor instortend kabinet’. De economie draait op volle toeren en het gaat goed in Nederland. Er wordt voor volgend jaar een economische stijging van 4 procent verwacht. Maar zolang Rutte aan het bewind is wordt de Nederlander er nauwelijks beter van. We blijven ook in 2022 steeds op de nullijn balanceren. De pensioenen zijn decennialang niet geïndexeerd en de werkenden gaan er financieel niet op vooruit. Vandaag, op Prinsjesdag, wordt ons dat nogmaals onder de neus gewreven.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Kritiek op Rutte | Hij had af moeten treden na motie van afkeuring

‘Rutte, van allemansvriend tot politicus non grata’. En weer traden er ministers af. De ene kon niet anders, gezien de woorden die zij tegen de minister-president zelf gebruikt had. De andere ging ook nu nog duidelijk met tegenzin, maar werd gedwongen door haar eigen partijgenoten. Beiden om een motie van afkeuring. Inmiddels alweer maanden geleden kreeg minister-president Rutte óók een motie van afkeuring te verwerken die bovendien door alle partijen (behalve zijn eigen VVD) gesteund werd. Velen zeiden nooit meer met Rutte in een kabinet te willen zitten. Wat mij verwonderde is dat hij toen niet is afgetreden; of heeft hij aan die motie van afkeuring geen actieve herinneringen?



Jan Kemeling, ‘s-Gravenzande.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kritiek op Rutte II | Prachtige toespraak bij joods Namenmonument

We kunnen heel veel vinden van premier Rutte, maar we kunnen na zondag misschien ook een beetje respect voor hem hebben. Na veel terechte en onterechte kritiek geeft hij een prachtige, gevoelige speech tijdens de opening van het joodse Namenmonument in Amsterdam. Wat je ook van hem vindt, dat deed hij goed.



Daan Jippes, Nieuwegein.

Coronapaspoort | Corona kun je niet met roken vergelijken

‘Roken benaderen we veel pragmatischer’, (Lezersbrief).

Briefschrijver Joyce Kool trekt een vergelijking tussen het tonen van de corona-app en het niet toestaan van roken in horeca, theater, etc. Die vergelijking gaat enigszins mank. Als er niet gerookt wordt in een omgeving weet men namelijk zeker dat men géén nicotine inademt. Terwijl ik, gevaccineerd, het virus alsnóg bij mij kan dragen en de mensen in mijn buurt corona kan geven zonder zélf klachten te hebben. Zij het misschien in iets mindere mate, de kans blijft desondanks aanwezig.



Sonja Leliveld, Nieuwkoop.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.