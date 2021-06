Reacties op de kinderopvang: ’Peperdure kinderopvang en afgrijselijke kinderopvangtoeslag’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 11 juni in de krant verschenen over onder meer de milieuproblemen, Baudet en het coronavaccin.

Baudet | Niemand spant zich zo in voor de democratie als hij

‘FvD is geen politieke verademing maar ondermijnt de democratie’, (AD 8-6). Het voortdurend negatief wegzetten van Thierry Baudet doet geen recht aan zijn inspanningen voor de democratie. Baudet wil een fundamenteel andere politiek. Hij wil parlementaire debatten over hoofdzaken: zoals waar we op de lange termijn met Nederland naartoe willen. Ook wil Baudet soevereiniteit terug naar Nederland. Nu behartigen ministers vooral de belangen van globale organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de EU. Baudet wil ook de bevolking op politieke kernthema’s via referenda laten meebeslissen. Baudet komt dus op voor de democratie, de zeggenschap van het volk. Daarvoor mogen we hem dankbaar zijn.



Paul Schemers, Apeldoorn.

Formatie | Zet verschillen overboord en vorm snel een kabinet

De fractieleiders van politieke partijen, die tot een nieuwe formatie van een kabinet moeten komen, moeten hun meningsverschillen nu eens overboord zetten en inhoudelijk over een te volgen koers praten. Ik doe geen uitspraak over de invulling van het kabinet, ofschoon ik wel een voorkeur heb voor een aantal partijen. VVD en D66 zullen toch wel de hoofdrol spelen in een nieuw kabinet. Maar stop in ieder geval met het eindeloos elkaar de loef af steken en kom op korte termijn met een oplossing.



Jan Dammes, Bleiswijk.



Coronavaccin | Je vaccin kunnen kiezen? wat een luxeprobleem

De Gezondheidsraad benadrukt dat de vaccins van AstraZeneca en Janssen veilig en effectief zijn. En toch komt de raad tot de conclusie dat voor bepaalde leeftijdsgroepen deze vaccins minder gunstig lijken, want we hebben in Nederland immers alternatieven in overvloed. Een luxe temidden van de pandemie. Het gevolg is dat goede vaccins onnodig in een kwaad daglicht gezet worden, en we weten wat dat betekent: panische, emotionele reacties om niks. Mensen durven zich niet te laten vaccineren, en op basis waarvan? De prioriteit zou toch moeten zijn, wereldwijd, zo snel en zoveel mogelijk te vaccineren.



Henk Peelen, Gouda.

Opkoopverbod | Hou particuliere belegger weg bij de woningmarkt!

De huizenmarkt zou gebaat zijn bij een opkoopverbod voor particuliere beleggers. Diverse gemeenten, waaronder Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Eindhoven, overwegen zo’n verbod. Niet zo vreemd: een significant deel van de gekochte woningen is in handen gekomen van particuliere beleggers. In de grote steden ging het in het laatste kwartaal van 2020 zelfs om vier op de tien van de verkochte woningen. Een verbod zou daar een einde aan kunnen maken.



Wilhelm van Zuyden, Leiden.

Verengelsing | In het Nederlands zijn ‘kids’ gewoon ‘kinderen’

Ik ben teleurgesteld dat het AD meedoet met de huidige trend van ‘verengelsing’ van Nederlandse woorden. Zo stond er in de editie van 10 juni op meerdere plaatsen ‘kids’ in plaats van ‘kinderen’. Waarom is dat? We hebben toch een prachtige taal? Populair meedoen met deze trend heeft een kwaliteitskrant als het AD zeker niet nodig.



Ab Bachofner, Zoetermeer.

Wout Weghorst | Kan een bonkige spits het EK voor ons redden?

Wout Weghorst: de man die nooit versaagt. Altijd is hij op zoek naar een doelpunt. Zijn hoekige stijl en grote inzet maakten hem nooit geliefd bij trainers van het nationale elftal. Daarom was hij jarenlang de trage stormram, eventueel alleen inzetbaar voor de laatste minuten. Toen hij echter in de Duitse competitie twintig keer het net wist te vinden, gebeurde er iets merkwaardigs: er scheen ineens een ander licht op Wout. Kan een bonkige spits met klutsknieën en een ongelimiteerde inzet misschien op een Europees toernooi de oplossing zijn voor een haperende élitevoorhoede? Ik hoop het aanstaande zondag met eigen ogen te kunnen aanschouwen.



Jan Leeuwenstijn, Pijnacker.



Milieuproblemen | Dierentuin is noodzakelijk voor uitstervende soorten

‘Dierentuinen waren mooi in 1800, maar nu mogen ze uitsterven’, (AD 9-6). In zijn lezersbrief meent Sarvo van Beijnum dat dierentuinen kunnen verdwijnen omdat de wereld zo klein is geworden dat we de dieren makkelijk in hun natuurlijke omgeving kunnen aanschouwen en bewonderen. Maar beste Sarvo, dat bewonderen in natuurlijk habitat is binnenkort niet meer mogelijk. Wij mensen roeien, overal ter wereld, steeds meer diersoorten uit. De enige manier om dat te voorkomen is het in stand houden van dierentuinen. Laat dierentuinen daarom bestaan!



Victor Kammeraat, Gouda.

Brief van de dag | Wat een kromme argumentatie om kinderopvang betaald te laten

‘Opvang kids gratis?’, (AD 10-6). Stel, u heeft twee volwassen kinderen die u gelijk wilt behandelen. Het ene kind is maatschappelijk in zeer goede doen en uw andere kind heeft het helaas financieel een stuk minder breed. U zou graag uw armlastige kind maandelijks wat willen toestoppen maar dat doet u niet want dan moet u ook uw andere kind steunen en die heeft dat niet nodig. Dus het ene kind blijft rijk en het andere kind blijft arm. Onlogisch toch? Maar zo redeneert ons onvolprezen CPB wel. Dat vindt namelijk dat de kinderopvang niet gratis moet worden omdat rijke ouders, die nu veel voor de kinderopvang betalen, daar meer van profiteren dan minder gefortuneerde ouders, die door de kinderopvangtoeslag nu minder voor kinderopvang betalen. Dus blijven alle ouders veroordeeld tot de in Nederland peperdure kinderopvang en bijbehorende afgrijselijke kinderopvangtoeslag. Ik zou zeggen: kijk eens over de landsgrenzen, bijvoorbeeld naar Duitsland en Scandinavië, waar de kinder- en buitenschoolse opvang al decennia min of meer gratis zijn. De arbeidsparticipatie van vrouwen is daar vele malen groter dan bij ons en volgens mij is dat toch de bedoeling.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

