Reacties op de koning: ‘In Den Haag was er totaal geen respect’

Nertsen | Bont mag duurzaam zijn, is niet meer van deze tijd

‘De laatste nerts is opgezet’, AD 19-6). Allereerst mijn complimenten voor deze originele rubriek. Ik heb de tot nu toe verschenen artikelen met plezier gelezen. Deze week helaas niet. Niet voor niets zijn nertsenbedrijven nu definitief verboden. Corona heeft dit proces alleen maar versneld. Hoe kan die nertseigenaar beweren dat hij van zijn dieren houdt en genieten van de tijd dat de pups worden geboren? Met zes maanden worden ze gepelsd. Wat een uitdrukking. Ze worden gewoon vermoord! Bont mag duurzaam zijn, het is niet meer van deze tijd.



Meiney Roffel, Leusden.

Onderwijs | Kunnen we van dat geld geen airco’s kopen?

Fijn. Er komt een pot met geld aan voor het onderwijs. Om vermeende achterstanden weg te werken. Dit jaar hebben we geluk gehad qua weer vanaf mei. Echter, de laatste jaren was het niet te doen op veel scholen: van half mei tot eind september regelmatig temperaturen boven de 25 graden. Gevolg: vanaf 11.00 uur dweilen de kinderen over hun tafel en proberen de leerkrachten, zelf ook draaierig van de warmte, er nog wat van te bakken. Compleet ineffectief, de kinderen nemen niets meer op, dan hebben we het over 10 weken x 15 uur: minstens 4 volle schoolweken. Als we dat geld nou eens duurzaam besteden, waar we op lange termijn profijt van hebben: airco. Want de klimaatverandering is een feit. Besturen aarzelen, bang voor extra kosten. Oplossing: deze coronatijd - met alle open ramen en gewoon vesten aan in de klas - heeft laten zien dat de verwarming juist op andere tijden ook wel 2 graden lager kan.



Brigitte Brinkel, Soest.

Navigatie-bep | Je denkt vaak: dat overkomt ons alleen

‘Ik was woest op die navigatie-Bep’, (AD 19-6). Met tranen in mijn ogen van het lachen heb ik de verhaaltjes gelezen over de navigatieperikelen. Allemaal heel herkenbaar. Vooral die van José Thooms. Ook wij vaak zwart scherm, landweggetjes, achteruit de berg naar beneden met sleurhut, in het pikkedonker je huisje terugvinden. Je denkt vaak: dat overkomt ons alleen. Maar gelukkig niet. Hilarisch!



Edwin Dik, Appingedam.

Bloot op school | Leer kinderen dat je je kleedt naar gelegenheid

‘Kleding, column Ozcan Akyol’, (19-6). Kleden zoals je wilt? Op zich prima. Op school vind ik dat jongens en meisjes zich gewoon netjes moeten kleden. Ik zie het op mijn werk soms ook gebeuren dat collega’s zich buitensporig kleden bij warmte. Doe dat lekker buiten. Waar is al dat bloot op school en op kantoor voor nodig? Maar kijk ook eens naar de gemiddelde bruiloft in Nederland. Een spijkerbroek moet dan normaal zijn. Een belediging vind ik voor het bruidspaar. Laat je kinderen weten dat alles mogelijk is en dat je je kleedt naar de gelegenheid. Ook dat hoort bij succes.



Carla Timmer, Venhuizen.

Formatie | Het Zwitserse model is echt zo slecht nog niet

‘Hamer geeft zes partijleiders keus uit drie opties’, (AD 19-6). In plaats van maandenlang formeren zou er ook eens gekeken kunnen worden hoe andere landen dit oplossen. Het Zwitserse model is zo slecht nog niet. De drie of vier grootste partijen die het benodigde aantal zetels bereiken, worden verplicht om een regering te vormen. Democratischer is niet mogelijk.



Marianne Buchmann, Eenmes.



Column Saskia Noort | EU heeft geen ballen, die liggen op het voetbalveld

‘EU laat zich swaffelen door extreemrechts’, (AD 19-6). Rake column van Saskia Noort. Ik moest eraan denken toen zaterdag in Boedapest Hongarije tegen Frankrijk voetbalde. In het stadion 67.000 toeschouwers, merendeels zwetende Hongaarse blote lijven opeengepakt, samen juichend zonder mondkapjes. Coronaregels? Daar heeft president Orbán niets meer mee. Hij bepaalt wat mag. En met de antihomowet bepaalt hij wat niet mag. Nergens in het stadion een statement. Toen ik naar dit spektakel keek dacht ik: ‘Je hebt gelijk Saskia, De EU heeft geen ballen, die liggen in Hongarije op het voetbalveld!’ Tragisch!



Truus Groothuis, Culemborg.

Geen afstand | In Den Haag was er geen respect voor de koning

‘Koning zelf ook niet blij met oploop bij bezoek’, (AD 19-6). Koningin Elizabeth van Engeland moet door haar eigen familie nog met een buiging tegemoet worden getreden, maar het volk in de mooiste Oranjestraat verdringt zich rond onze koning om een selfie te kunnen maken. Uiteraard is het toch zijn schuld dat de regels niet werden gehandhaafd, vindt men. Wat ze in Engeland doen, is niet meer van deze tijd, maar in Den Haag was er totaal geen respect.



C. Guise, Rotterdam.

