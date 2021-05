Reacties op de NPO: ‘Mogen ze niet eens voor eigen publiek opkomen?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 21 mei in de krant verschenen over onder meer de gewelddadige overval, vaccineren en de NPO.

Aerosolen | Valt niet mee, Maurice de Hond alsnog gelijk geven

‘RIVM: Besmetting met corona kan toch over grote afstand’ (AD 20-5). Het is meer dan een jaar geleden dat Maurice de Hond, onderzoeker en woordvoerder van een groep wetenschappers, werd weggehoond door RIVM-ers, virologen en microbiologen. Nu eindelijk geven ze toe dat het wel degelijk aerosolen zijn die zeer waarschijnlijk de meeste besmettingen veroorzaken. Eerder toegeven dat wat De Hond in de publiciteit bracht en wel degelijk medeveroorzaker van de verspreiding van Covid-19 is, valt natuurlijk niet mee voor wetenschappers met maar één Covid-19 waarheid.



Jan Everaers, Ridderkerk.

Gewelddadige overval | Complimenten voor het heldhaftige ingrijpen

‘Wildwest in Broek in Waterland’ (AD 20-5). Complimenten voor kordaat ingrijpen van de politie. Wat jammer is, is dat er op sociale media zo weinig te zien en te lezen is en er geen complimenten komen voor dit heldhaftige optreden. Ik denk dat de negatieve schrijvers die afgeven (vaak onterecht) op politie, brandweer en andere hulpverleners achter hun oren moeten krabben en dankbaar moeten zijn voor het werk dat deze mensen doen. En dit vaak met gevaar voor eigen leven. Hulpverleners, 100 procent dank voor jullie inzet.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Deal Sywert van Lienden | De rol van de overheid moet worden onderzocht

‘Mondkapjesdeal: échte hulp of vette winst?’ (AD 20-5). Bijna het hele artikel gaat over Sywert van Lienden. Misschien de zeer gewiekste Sywert van Lienden? Of het nu allemaal zo netjes is, daar worden al dagen de krantenpagina’s mee gevuld. Wat ik mis, is dat er voor een deal twee partijen nodig zijn. Als belastingbetaler heb ik het gevoel dat mijn belangen hier, het zorgvuldig uitgeven van belastinggeld, niet goed worden behartigd. Gaarne aandacht voor de in mijn ogen incompetente ambtenaren, die de tweede partij zijn bij de deal. Anders zijn zij op weg naar de volgende blunder.



Otto Hoole, Den Haag.

Vaccinatie | Nog genoeg te winnen

‘Kwetsbare moet wachten’ (AD 20-5). Vraag me af of de RIVM en GGD’s bij het plannen van afspraken rekening houden met een percentage mensen dat niet komt opdagen. Daar lijkt nog heel wat te winnen. Bij de tweede keer was het redelijk rustig. Voor de zekerheid een half uur te vroeg, maar kon doorlopen en na afloop was nog volop plek. Moest bij de telefonisch gemaakte afspraak overigens zelf vragen of het ergens anders eerder kon. Scheelde tien dagen 15 kilometer verderop. Geen probleem natuurlijk als je graag wilt worden ingeënt.



André Pouw, Nieuwegein.



Jaitsen Singh | De bewijslast stinkt aan alle kanten in deze zaak

‘Sander Dekker laat Nederlandse gevangene zomaar in de steek’ (Brief van de dag 20-5). De brief van Danny Greveling is mij uit het hart gegrepen. Mijn broer kent Jaitsen Singh persoonlijk en vraagt al jaren aandacht. De bewijslast stinkt aan alle kanten. Singh heeft altijd ontkend. Had hij toegegeven of gezegd: ‘Het is uit mijn herinnering verdwenen’, dan was hij allang vrij man. Maar Singh is een man met karakter, een Nederlander met Surinaamse roots. Dat laatste mag natuurlijk geen rol spelen, maar in Nederland weet je dat nooit. Hij zit 37 jaar vast. Wat moet je daarvoor in Nederland gedaan hebben? Sander Dekker en de Nederlandse regering hebben meerdere keren de kans gekregen er iets aan te doen. Maar die zijn vooral bezig om de Kamer te negeren en hun eigen hachje te redden.



Rob Laanen, Culemborg.

NPO | Mogen ze niet eens voor eigen publiek opkomen?

‘Stop publieke ruzies om zendtijd’ (AD 20-5). Consumentenprogramma’s Kassa en Radar moeten zendtijd inleveren. Zij komen hiertegen in verweer. Zo besteedde Kassa er aandacht aan in het eigen programma. Schande, vindt NPO-voorzitter Shula Rijxman. Volgens haar moeten meningsverschillen intern besproken worden en niet via het scherm. Hoe hypocriet wil je het hebben? Kassa en Radar komen op voor de belangen van de consument. Mogen zij dan niet opkomen voor de belangen van hun eigen trouwe aanhang? Triest dat een NPO-voorzitter een voor velen belangrijk thema het liefst buiten de publiciteit wil houden. Schande, mevrouw Rijxman.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Volledig scherm Kassa met Ciana Mayam en Amber Kortzorg. © Rogier Veldman/BNNVara

Mars | Jammer van de foto’s

‘China deelt de eerste foto’s Marsverkenner’ (AD 20-5). Een klein, maar mooi stuk op pagina 15 over de fantastische prestatie van China dat een karretje op de planeet Mars heeft laten landen. Een beetje jammer dat de foto’s er niet bij staan...



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

