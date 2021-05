Reacties op de NPO: ‘Wat zullen de commerciële zenders smullen van de blunders van NPO’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 27 mei in de krant verschenen over onder meer de NPO, AstraZeneca en zelfstandige klinieken.

NPO | Opgelicht bewijst z’n nut al jaren, vooral voor ouderen

‘NPO schrapt Opgelicht?!, Blauw Bloed en Typisch’ (AD 26-5). Tot mijn grote verbazing las ik dat het programma Opgelicht?! stopt. Onvoorstelbaar. Je vraagt je af of de personen die dit beslissen voldoende niveau hebben. Dit goede programma heeft ervoor gezorgd dat duizenden mensen niet zijn opgelicht. Eigenlijk zou dit programma verplichte kost moeten zijn, waardoor nog meer ellende was voorkomen. Vooral ouderen zijn dagelijks de dupe van oplichting aan de deur of via de digitale wereld. NPO, word wakker en gebruik jullie verstand.



Aalt van der Weg, Emmeloord.

NPO 2. | De commerciële zenders smullen van die blunders

Wat zullen de commerciële zenders smullen van de blunders van NPO. Door het schrappen van programma’s als Opgelicht?! zullen binnen no time RTL en SBS vergelijkbare formats maken die oorspronkelijk met belastinggeld zijn ontwikkeld en zeer succesvol en maatschappelijk relevant zijn. En daar krijgen we van ons belastinggeld stupide programma’s voor terug zoals Showcolade.



Peter Kosterman, Amersfoort.

NPO 3. | Ik heb ook nog wel een idee voor een programma...

Waar is de NPO mee bezig? De programma’s die hiervoor in de plaats komen zijn geen succes. Misschien nog een idee voor zo’n nieuw programma: Bord voor je kop. Wat een slechte zaak. Goed bekeken programma’s schrappen om zogenaamd te verjongen. Zitten de hiervoor verantwoordelijken niet zelf in een midlifecrisis? De kijkcijfers bepalen toch de houdbaarheidsdatum?



Bas Dielemans, Schiedam.

Zelfstandige kliniek | Ze zijn steeds meer nodig

‘Patiënt zoekt heil bij zelfstandige kliniek’ (AD 26-5). Wat fijn dat er klinieken zijn die willen helpen met de wachtlijsten weg te werken. Maar de lange arm van zorgverzekeraars legt dit aan banden. Iemand die een half jaar op bed doorbracht, komt in een rolstoel binnen, om vervolgens zonder pijn weg te lopen. Dat bewijst dat deze klinieken hard nodig zijn. Mensen die veel pijn ervaren en lang moeten wachten op een operatie, dat legt een grote druk op de maatschappij. De bevolking vergrijst, dus is het aannemelijk dat er veel knie-, heup- en staaroperaties nodig zijn. Leg de klinieken geen behandelplafond op als ze hierin willen voorzien.



Sylvia Heuvelman, Berkenwoude.



AstraZeneca | Is het nu zo moelijk om aan iemands wens te voldoen?

‘Kijk, Diederik Gommers begrijpt die situatie wél’ (Brieven 26-5). Mevrouw Pragt pleit voor vrouwen tussen 60 en 65 jaar bij Diederik Gommers voor een ander vaccin. Er zijn echter ook mannen onder de weigeraars van het AstraZeneca-vaccin. Voor mij gelden als hartpatiënt en een tromboseverleden dezelfde redenen. Ik heb diverse telefoontjes gepleegd naar huisarts, GGD. Brieven geschreven. Niemand geeft thuis. Ik wil ook worden gevaccineerd. Maar door de berichten en het stoppen van diverse landen met AstraZeneca is dit middel voor mij geen optie. Elk ander middel zal ik met open armen ontvangen. Is het zo moeilijk aan de wens van iemand tegemoet te komen en Nederland snel besmettingsvrij te krijgen?



J. Huizenga, Leeuwarden.

Strips | Geef elkaar de ruimte

‘Beledigen hóeft niet’ (Brieven 26-5). Ik lees weer een ingezonden brief waarin het ‘beledigen’ van goden (humoristische tekeningen) ter discussie wordt gesteld.Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Dat betekent echter ook dat mensen het recht hebben níet te geloven. Het ergert mij in toenemende mate dat mensen die geloven hun wil willen opleggen aan mensen die dit niet doen. Geef ieder zijn ruimte. Geloof je in goden? Prima, dat is je goede recht. Maar gun een ander het recht dit níet te doen en probeer onze seculiere samenleving niet de regels van jouw god(en) op te leggen.



Paul Niedenzu, Landsmeer.

