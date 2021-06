Reacties op de obesitaspandemie: ‘We zijn niet allemaal ‘beesten’ die op fastfood en cola leven’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 18 juni in de krant verschenen over onder meer de mondkapjesplicht, tanks en obesitas.

Column | Zo ken ik Hugo weer, helemaal in z’n element

‘Het gaat om de poppetjes’, column Hugo Borst (AD 16-6). Wat een uitstekende column over voetbal met een rake eigenzinnige kijk op de wereld. Zo ken ik Hugo Borst weer, helemaal in zijn element en op dikwijls humorvolle wijze. Zoals hij over het spelletje voetbal schrijft: niet het systeem of de coach maar de spelers zijn bepalend. Ik betrapte me erop dat ik tijdens de enerverende wedstrijd tegen Oekraïne schrok als coach Frank de Boer in beeld was. Nu doorpakken!



Bas Dielemans, Schiedam.

SUV | Wat is onder de streep uiteindelijk het verschil?

‘Opmars van de SUV is niet te stuiten’ (AD 16-6). Ik denk dat Floris Liebrand volkomen gelijk heeft. Echter is er in de autowereld iets vreemds aan de hand. We moeten zuiniger omgaan met energie, minder vervuilen. Nu is het natuurlijk zo dat een elektrische auto minder vervuilt als hij rijdt, maar de elektriciteit wordt toch wel ergens opgewekt en wat komt daar voor vervuiling vrij? De elektrisch aangedreven auto’s zijn veel zwaarder dan huidige auto’s en het worden ook van die grote wagens. Dus nog meer verbruik. Dat betekent heel eenvoudig dat we straks meer energie gaan verbruiken, die ergens wordt opgewekt. Dus wat is onder de streep uiteindelijk het verschil?



H. Berger, Sliedrecht.

Mondkapjesplicht | Geen versoepeling voor Van Lienden en kornuiten

‘Mogelijk eerder verlost van mondkapjesplicht’ (AD 15-6). Wanneer kabinet en OMT gaan besluiten tot het versoepelen van de mondkapjesplicht dan mag ik toch aannemen dat deze versoepeling niet gaat gelden voor Van Lienden en kornuiten. Volgens mijn bescheiden waarneming liggen er nog ettelijke miljoenen op de planken die toch echt vallen onder nog niet afgewerkte ‘plichtplegingen’. En dan bedoel ik niet alleen mondkapjes...



Ed van Riel, Vlissingen.

Tanks | Daardoor voel ik me plots toch een stuk veiliger

‘Na jaren rollen er weer tanks Nederland leger richting Rus’ (AD 15-6). Nadat ik via het AD kennisnam van het feit dat Nederland achttien tanks heeft gehuurd van Duitsland om de Russen af te schrikken, voelde ik mij toch plotseling een stuk veiliger. Toch vraag ik mij af of we er misschien ook nog achttien bij de Russen zelf moeten huren. In dat geval zouden die zich toch helemaal kapot schrikken. Dan hebben we er 36 klaarstaan om ons te beveiligen. Welk land kan daar tegenop?



J. ter Steeg, Hooglanderveen.

Volledig scherm Duitse tanks met Nederlandse bemanning oefenen in de omgeving van Bergen Hohne op de Luneburger Heide (Duitsland). © Hollandse Hoogte / ANP

Overlast in azc's | En de echte asielzoekers staan weer in de kou

‘Lastpakken groot probleem azc’s’ (AD 16-6). Al jaren zijn de overlastgevende ‘veiligelanders’ in en om de azc’s een bekend probleem. Twee jaar geleden luidde de politiechef van Kampen de noodklok en werd hij met de grond gelijk gemaakt. Dit mocht je zomaar niet zeggen. Gesteund door een legertje asieladvocaten blijft deze groep zo lang mogelijk in Nederland. Ook na deze recente constatering zal er niets veranderen. En de nette mensen en echte asielzoekers staan weer door politieke bibberknieën in de kou.



C. Lamens, Swifterbant

Flesjes | Sponsors die ze niet bevallen ook afplakken

‘Flesjes gaan van tafel’ (AD 17-6). Misschien kunnen ze de sterren van het EK een handjevol blanco stickers meegeven voor het interview. Dan kunnen ze op de muur achter hen de sponsors die hun niet bevallen, maar waardoor ze wel die megabedragen incasseren, afplakken. Ik noem een Quatar airways, Booking.com,Volkswagen, Heineken, Gazprom.



Cas Vonk, Rotterdam.

Reanimatie | De aed hangt nu binnen, met dank aan de dief

‘Hang de aed’s buiten’, zegt briefschrijver Frans Velders in deze rubriek (AD 16-6). Ja, bij onze sportvereniging hing de aed buiten, goed in het zicht vanaf de sportvelden en ook bereikbaar voor passanten. Dat hebben we geweten, want niet lang na montage was de aed verdwenen. Hoe sneu ben je, als je een aed steelt. Hij hangt nu dus binnen in de kantine, bereikbaar tijdens de openingstijden. Heel jammer voor iemand die vlak voor de deur een hartstilstand krijgt als ons terrein afgesloten is. Met dank aan de dief.



C. Taal, Den Haag.

Pepernoten | Deze moderne folklore aanmelden bij Unesco

De eerste gespotte pepernoten en kruidnoten doen mij al jaren denken aan het speuren naar het eerste kievitsei in Friesland. Nog even en deze moderne folklore kan ook aangemeld bij Unesco.



I. van der Velde, Vianen.

Brief van de dag | We zijn heus niet allemaal beesten die op fastfood en cola leven

Met verbazing heb ik het stuk over obesitas gelezen, ‘Risico’s van ‘andere pandemie’ obesitas beter aan te pakken‘, (AD 16-6). Alle begrip voor de conclusie dat obesitas slecht voor je hart is. Daarom ben ik zelf, met een BMI net onder 40, heel voorzichtig. Ik eet gezond, probeer zo vaak mogelijk kleine beetjes te bewegen, maar als je grotendeels in een rolstoel zit, is dat moeilijk. Wat ik in het verhaal compleet mis, is het grote aantal mensen dat met obesitas te maken krijgt zonder dat hun verwijten gemaakt kunnen worden. Mensen die net als ik medicijnen hebben als prednison en cortison. Mensen die wel willen, maar niet zomaar kunnen. Zelf deed ik in 2005 een poging om dit te bestrijden met een maagband. Het bleek niet te werken. Elke inname, ook die van water, zorgde voor een spuugreflex. Tijdens een maaltijd kon ik tot wel zes keer weglopen om over te geven. Uiteindelijk ging de band er tien jaar later uit. Sindsdien keerde de rust in mijn leven terug. Nog steeds kan ik maar kleine beetjes eten, maar een bariatrische ingreep als een gastric bypass is volgens de doktoren uitgesloten. Dat zal waarschijnlijk dezelfde bijwerkingen geven als de maagband. Ik houd me nog altijd aan heel kleine porties. Probeer alle dagen vers te koken, beweeg zo veel mogelijk. En toch zijn het mijn medicijnen die mijn gewicht hoog houden. Van deze verhalen word ik dus heel verdrietig. Want er zijn vele medicijnen die het gewicht ernstig verstoren. We zijn niet allemaal ‘beesten’ die op fastfood en cola leven, maar worden wel met de nek aangekeken als we voor een feestje inkopen doen.



Angelique Broekman, Zweden.

