Reacties op de Olympische Spelen: ‘Menig professioneel voetballer kan hier een les uit leren’

Olympische spelen | Daar kunnen voetballers nog wel wat van leren

‘Kjeld de held’ (AD 9-2). Wat een genot, de Nederlanders die medailles te zien winnen. Maar ook de interviews na de winst. Wat een leuke mensen zijn die schaatsers. Stuk voor stuk spreken ze goed Nederlands, zonder arrogantie en met zo’n leuke uitstraling. Iedereen. Irene Schouten, Sven Kramer, ondanks zijn teleurstellende resultaat, Ireen Wüst, Kjeld Nuis en Thomas Krol. Ik denk dat menig professioneel voetballer hier een les uit kan leren. Hulde aan onze schaatsers.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Olympische spelen II | Dom, schamper doen over de schaatssport

Ireen Wüst won voor de vijfde achtereenvolgende keer goud op de Olympische Spelen. Valentijn Driessen vroeg maandagavond in de talkshow VI Vandaag enigszins schamperend wat dat zegt over het schaatsen. Messi en Ronaldo domineren al sinds 2008 de verkiezingen voor Voetballer van het Jaar. Ik hoor graag van Valentijn Driessen wat dat zegt over het voetbal.



Tamme Bergsma, Hoogland.

Marc Overmars | Afschuwelijk voor familie

‘Altijd een koffiebekertje, nooit een moreel kompas’ (AD 9-2). Hoe is het mogelijk dat Marc Overmars het sturen van dickpics niet zag als grensoverschrijdend gedrag? Onder welke steen heeft hij gelegen? Of dacht hij er gezien zijn positie wel mee weg te komen? Hij vraagt iedereen om hem en zijn gezin met rust te laten. Op dezelfde manier zoals hij de medewerkers met rust liet? Afschuwelijk wanneer dit je vrouw en kinderen overkomt. Ik wens hen heel veel sterkte.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Marc Overmars II | Belanden we straks in een kille maatschappij?

Steeds meer mannen vallen van de hoge apenrots. De inkt van de Voice-schandalen is nauwelijks droog of uit de sportwereld komt de volgende melding met het vertrek van Marc Overmars. En dinsdag trad PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk terug, ook vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dramatisch. Ik vroeg mij af welke branche volgt. Het onderwijs? De medische sector? Als dit het topje van de apenrots is, dan kunnen er nog velen volgen. Of slaan we straks met z’n allen door na iedere ongevraagde aanraking? We zijn het aanraken toch al bijna verleerd na twee jaar corona. Belanden we dan in een kille maatschappij vol wantrouwen? Waarschijnlijk krijgen we er dan een nieuw probleem bij: onnatuurlijk en gestrest omgaan met elkaar.



Truus Groothuis, Culemborg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

VI Vandaag | Opeens vrouwvriendelijk

‘VI scoort: Je weet nooit wat je kunt verwachten’ (AD 8-2). Kijk ze nu eens zitten: de nieuwe moraalridders van VI Vandaag: de Kale, de Snor, Babyface, tegenwoordig beter bekend als de zelfbenoemde drie wijzen uit het Oosten. Hoe vrouwvriendelijk opeens. Dat is wel eens anders geweest. Jarenlang hebben ze ons ‘verblijd’ met voetbalkantine- humor, seksistisch tot op het bot. Schuttingtaal entertainers van het ergste soort. Een fatsoenlijk vrouw durfde niet eens te luisteren, want oh jee, daar was weer een ‘grap’ over een wulpse dame, over pikante belevenissen van (oud)-collega’s, over voetballers en trainers en hun ‘dadendrang’ op stapavonden in nachtclubs. Goh, wat lagen ze week in week uit in een deuk. Hebben zij niet jaren de toon gezet door het seksistische klimaat in de voetbalwereld gewoon te omarmen en sappige verhalen over vrouwenversierderij als wekelijks hoogtepunt te brengen? Dat hoorde er nu eenmaal bij.



Mevrouw Van Dijk, Utrecht.

VI Vandaag II | Geen beter slaapmiddel

Wat een (h)eerlijk artikel over VI Vandaag. Eus en Angela verwoorden het prima: spannend, nooit voorspelbaar. Deze mannen, die niet altijd met elkaar door één deur kunnen, zijn in staat om humoristische tv te maken. Volgens de kijkcijfers scoren ze goed, ook in het Olympische tv-geweld. Met VI Vandaag sluit ik de dag vrolijk af. Een beter slaapmiddel is er niet.



Ferry Visser, Dordrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.