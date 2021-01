Reacties op de toeslagenaffaire: ‘Liegen doen ze allemaal’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 16 januari in de krant verschenen over onder meer de verhuizing van de Tweede Kamer en de toeslagenaffaire.

Toeslagenaffaire | Kan mij nog de vele amendementen herinneren

Ik lees en hoor veel over de toeslagenaffaire. Een aantal personen uit de politiek moet zich nu verantwoorden. Terecht. Maar ik vraag mij af of de hele Tweede en Eerste Kamer ook geen boter op hun hoofd hebben. Ik kan mij nog de vele amendementen herinneren op het wetsvoorstel.



Peter Deege, Alphen aan den Rijn.

Toeslagenaffaire 2. | Liegen doen ze allemaal

Weet je, Rutte heeft om veel zaken gelogen. Zoals het bombardement in de woonwijk. Als hij gewoon had gezegd, ‘ja IS heeft een gevaarlijke locatie in een woonwijk gebouwd, we konden niet anders dan dat burgers werden geraakt’. Maar eigenlijk zei hij: ‘wir haben es nicht gewusst’. Tijdens deze pandemie draaide hij vaak om de hete brei, maar zelfs RIVM wist het niet. Nu moet hij weg vanwege zijn rol tijdens de toeslagenaffaire. En ja, dan is het niet meer dan logisch. Maar er is geen betere minister-president dan Mark Rutte. Liegen doen ze allemaal en niemand had het beter kunnen doen tijdens de coronacrisis dan Rutte en De Jonge. Ik vrees dat Nederland eenzelfde land gaat worden als Amerika, als onze goede basis wegslaat.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Peilingen | Mensen zijn blind voor de foutjes van hun leider

Bij een peiling van EénVandaag onder VVD-stemmers, bleek dat 95 procent bij de aanstaande verkiezingen weer VVD zou stemmen. Hier werd ik even onrustig van. Wat een lieve mensen, dacht ik. Onvoorwaardelijke liefde. Iets dergelijks zie je ook in de VS. Blind voor de foutjes van hun leider, bang voor een eventuele opvolger uit het andere kamp. Het is mooi om te zien dat Lodewijk Asscher deze mythe doorbreekt en de eer aan zichzelf houdt.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Kernenergie | Dan hebben we die vervloekte houtstook niet meer nodig

‘Beste aanvulling op zon en wind is kernenergie’ (Opinie 14-1) Ik deel het pleidooi van de SGP-jongeren vóór kernenergie. Dan hebben we die vervloekte houtstook, waar alleen minister Wiebes nog in gelooft en die elk jaar alleen al in Nederland 2000 mensen het leven kost, niet meer nodig.



Martin van Raay, Culemborg.

Kernenergie 2. | Niet verwonderlijk dat er momenteel in Europa acht kerncentrales in aanbouw zijn

In Europa wordt jaar in jaar uit door 126 kerncentrales meer dan 25 procent van de totale elektriciteitsproductie opgewekt door kerncentrales. Zij produceren CO2 vrije elektriciteit en dat is goed voor onze aarde om de opwarming door CO2 tegen te gaan. Gezien dit resultaat is het niet verwonderlijk dat er momenteel in Europa acht kerncentrales in aanbouw zijn. In Nederland produceert de kerncentrale Borssele genoeg stroom om bijvoorbeeld heel Amsterdam van schone stroom te voorzien. Komt daar nog een moderne kerncentrale bij dan produceert deze evenveel stroom als alle windmolens in Nederland. Genoeg redenen om op zo kort mogelijke termijn ook in Nederland de bouw van kerncentrales mogelijk te maken en daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde.



Bauke Visser, Alphen aan den Rijn.

Avondklok | Het recht op zelfbeschikking is een groot goed

Dat landen om ons heen dit totalitaire middel gebruiken wil niet zeggen dat het moreel wenselijk is om ook in Nederland dit uitermate grove middel in te voeren. Ik ben fervent liberaal en zal me dus logischerwijs te allen tijde verzetten tegen een avondklok. Het recht op zelfbeschikking is een groot goed en het is enorm schrikbarend dat zelfs in naam liberale partijen dit recht disproportioneel willen inperken.



B. van der Zwan, Nunspeet.

Coronatest | Inmiddels weten we wel hoe het werkt

‘Aaaaaaa’ (AD 14-1). Misschien dat we nu voor eens en altijd verlost kunnen worden van foto’s en beelden (NOS jounaal), waarbij personen wattenstafjes in hun keel en neus geduwd krijgen. Heel onsmakelijk en inmiddels weten we wel hoe het werkt!



J. van der Meer, ‘s-Gravenzande.

Verhuizing Tweede Kamer | Er wordt gegoocheld met honderden miljoenen euro’s

‘Verhuizing Tweede Kamer naar tijdelijk pand gaat toch door’ (AD 14-1). Een onderzoeksbureau heeft uitgerekend dat een renovatie van de Tweede Kamer 100 miljoen euro goedkoper is dan een tijdelijke verhuizing. De verantwoordelijke staatssecretaris Raymond Knops heeft laten analyseren dat die renovatie niet goedkoper maar juist 500 miljoen euro duurder is. Welke waarde moet ik hechten aan dit soort analyses? Ik kan alleen maar de conclusie trekken dat er wordt gegoocheld met honderden miljoenen euro’s. Alsof het hier om monopolygeld gaat en niet om geld afkomstig van alle burgers.



Ronald Kroese, Voorschoten.

