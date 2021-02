Reacties op de vaccinatiecijfers: 'Plaatsvervangende schaamte is op zijn plaats’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 2 februari in de krant verschenen over onder meer de vaccinatiecijfers en de column van Linda Akkermans.

Vaccinatiecijfers | Plots is daar de hoge hoed en zie, het blijkt veel beter

‘Meer mensen gevaccineerd dan tot nu toe gemeld’ (AD 1-2). Vorige week nog van grote ergernis tot hoongelach omtrent het Nederlandse vaccinatiebeleid. Nederland presteert het slechtst binnen Europa, op Bulgarije na. Plaatsvervangende schaamte was op zijn plaats. En plotsklaps gaat de hoge hoed open, en zie, Nederland blijkt het véél beter te doen: ruim 120.000 meer dan de aangenomen 226.298. Als minister Hugo de Jonge hier geen motie van wantrouwen mee verdient, dan toch vast en zeker een brevet van onvermogen.



Stefan Leijdekkers, Middelburg.

Vaccinatiecijfers 2. | Hier zijn professionals nodig, geen bureaucratie

Dat je door communistische en corrupte landen gepubliceerde cijfers moet wantrouwen, dat staat vast. Als je nu ook cijfers van ons goede Nederland moet wantrouwen, dan stelt mij dat heel erg teleur. Gegoochel met cijfers stinkt altijd. Daarmee doe je geen vaccinaties. Om dat aantal flink te laten toenemen heb je professionele en ervaren organisatoren voor heel grote klussen nodig. En vooral geen bureaucratie.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Column Linda Akkermans | Het is juist van de pot gerukt dat het nodig was

‘De vlag uit’ (Column 1-2). Wat een bedroevend zelfingenomen start, de column van Linda Akkermans, zelf moeder van drie jonge kinderen. Ze stelt ‘het van de pot gerukt’ te vinden dat scholen ‘over de rug van kinderen dicht moesten enkel en alleen om ouders te dwingen thuis te werken’. Wát van de pot gerukt is, is dat het überhaupt nodig was een dergelijke maatregel af te kondigen, maar het heeft gewerkt. Eindelijk nam het aantal verkeersbewegingen af, waardoor mensen eindelijk thuisbleven. De rest is historie.



Gijs Peters van Neijenhof, Amersfoort.

Column Linda Akkermans 2. | Treffende binnenkomer, dat wordt weer genieten

Column van Linda Akkermans. De vlag uit: wat een treffende binnenkomer van Linda. Op zijn Linda’s. Heerlijk, dat wordt weer genieten de komende jaren.



Emmy Molhoek, Waddinxveen.

Basisscholen weer open | Dit is een slecht moment

De basisscholen en kinderopvang gaan weer open. Volgens minister Slob dragen kinderen nauwelijks bij aan de besmettingen. Het OMT ziet risico’s binnen het onderwijs en het RIVM meldt dat de Britse variant de overhand krijgt in de eerste weken van februari. Precies wanneer Slob de scholen heropent. Hoe dom kun je zijn? Hij kondigt sneltesten aan. Denkt hij één miljoen sneltesten te regelen voor alle kinderen en het personeel van het basisonderwijs? Binnen één week? De Duitse bondskanselier Merkel is verstandiger, zij houdt de scholen veilig en gesloten, zij snapt het probleem wel.



Siep de Haan, docent, Amsterdam.

Kiesdrempel | Kamer moet controleren, nu is het juist andersom

‘Bespreek dan ook gelijk introduceren kiesdrempel’ (Brieven 1-2). Het wordt een beetje eentonig in de brievensectie met steeds weer diezelfde oproep om de Tweede Kamer effectief tot dertig zetels in te perken. Begrijpen deze briefschrijvers überhaupt wel dat kwesties als de toeslagenaffaire alleen maar dusdanig lang kunnen worden opgerekt - er wordt nu ook niks aan gedaan wegens opstappen kabinet - doordat het kabinet tevens de meerderheid van de Tweede Kamer controleert? Dit is precies omgekeerd aan hoe democratie ooit bedoeld was te werken: dat het parlement de regering zou controleren. Een scenario met 76 eenmansfracties mag voor een van deze briefschrijvers wellicht niet ideaal lijken om tot besluiten te komen, maar dit is wel waarom de Tweede Kamer 150 zetels telt. Om evenzoveel verschillende meningen bij elkaar te kunnen brengen welke onafhankelijk en zonder instructie in meerderheid een voorstel kunnen aannemen of verwerpen, ongeacht door wie dit is ingediend.



G. Bos, Delft.

Pepijn (14) overleden | Rake brief over experts

‘Geef onze vrolijke experts een paar weken lockdown’ (Brieven 30-1). Zeer eens met de briefschrijver over onze vrolijke experts, naar aanleiding van het overlijden van een jong mens. In dit kader wijs ik ook naar het interview met Mischa de Winter bij het radioprogramma Nieuwsweekend van afgelopen zaterdag.



Bert Slotboom, Zutphen.

Brief van de dag | Een barkruk onder mijn kont, een schaal bitterballen: ik proost vast!

Heb alle films met Tom Cruise, Bruce Willis, Denzel Washington en Nicolas Cage nu wel gezien. Ook de detectives Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple en Angela Lansbury (Murder, She Wrote) inmiddels al vele malen bekeken. Zelfs Peter Sellers met The Pink Panther weer eens opgezocht. Wil mijn kleinkinderen zien schitteren op voetbalveld of skatebaan. Heb bijna in mijn eentje alle bockbierbrouwerijen voor een faillissement weten te behoeden. Maar wat kijk ik stilletjes uit naar een beetje perspectief. Wat verlang ik naar leven in de brouwerij. Ik wil zo graag een barkruk onder mijn kont voelen, een biertap zien stromen, een paar druppels van het glas op mijn broekspijp zien vallen, het schuim van mijn lippen likken, met mijn maatjes het glas heffen op onze gezondheid en die van onze dierbaren. Bitterballen of kaasplankje bestellen en met de schaal rondgaan in de kroeg of op een terras. Uitkijken naar de eerste rokjesdag. Lekker vette blues uit de speakers horen knallen, een gierende gitaarsolo van Eric Clapton, Joe Bonamassa of Jan Akkerman. Luchtgitaar spelen met een slokje op, met een hele rij kerels piessen in zo’n pisbak met geurklokjes, onderwijl spontaan boertje laten. Bob Dylan horen met The Times They Are A Changing’. De prachtstem van Mathilde Santing met It’s A Wonderful Life. ‘Nog eentje dan’ roepen, terwijl je voelt dat het eigenlijk genoeg is geweest. Wil stevig knuffelen bij het verlaten van de kroeg en kunnen blèren: ‘Later’, of ‘Tot snel’. Wakker worden zonder lockdown en avondklok. Ik hou vol, het komt steeds dichterbij, daar proost ik alvast op!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

