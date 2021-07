Reacties op de veestapel: ‘Hart bloedt voor de hardwerkende boeren’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 7 juli in de krant verschenen over onder meer de veestapel, wereld kusdag en Studio voetbal.

Veestapel | Straks alles over de grens halen zonder milieueisen?

‘CDA: minder vee in dit land nu onvermijdelijk’ (AD 6-7). Mijn hart bloedt voor de boeren. Het zal je maar gezegd worden: in meerdere provincies het liefst geen boeren meer. Mensen die hart en ziel in hun bedrijf steken, dat van generatie op generatie gaat, die echt weten wat hard werken is. Dat wordt zo maar even gezegd. Er zullen dingen aangepast moeten worden, onvermijdelijk dat er bedrijven verdwijnen. Maar je kunt ze niet hun bestaansrecht ontzeggen. Boeren in Nederland zijn de meest innovatieve, die steeds duurzamer worden. Maar het is nooit goed genoeg. Dus straks alles maar van over de grenzen halen, alles importeren? Door boeren die niet zo milieuvriendelijk werken en zich niet aan strenge regels hoeven te houden? Men realiseert zich niet hoe belangrijk boeren zijn voor de voedselvoorziening en voor de export. Totdat het te laat is. Mijn hart bloedt voor de hardwerkende boeren.



H. Groenewoud, Lisserbroek.

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem:

Veestapel 2. | Er is veel ondeskundigheid

Duizenden boeren moeten verdwijnen. Hebben onze korte termijn denkende politici daarbij nagedacht over wie ons voedsel dan moet produceren nu er reeds voedseltekorten dreigen, en hoe de bv Nederland het verlies aan belastingen en exportheffingen gaat oplossen? Net zo’n ondoordacht plan als stoppen met aardgas, terwijl omringende landen juist op aardgas overgaan. Heerlijk, al die ondeskundigen.



A. Hagendoorn, Zutphen.

Veestapel 3. | Varkensstallen hebben het mooie landschap verziekt

Dat er in Brabant heel veel gigantische varkensstallen zijn, is bekend. De laatste decennia zijn er veel bij gekomen en ze werden steeds groter. Een paar kleine zijn inmiddels uitgekocht. Het mooie Brabantse landschap is hierdoor verpest. Als dan 70 procent hiervan nog bestemd is voor de export, mag van mij de veestapel snel verminderen. Wij hier de lasten en het buitenland onze varkens. Misschien kunnen ze naar een industriegebied? De Botlek? Het is tenslotte een industrie.



Anne van Boxtel, Goirle.

Wereld kusdag | Heerlijk, bijna vergeten wat een goede kus met je doet

‘De kus: sleutel naar een beter seksleven’ (AD 6-7). Wat heb ik genoten van de krant van 6 juli en vooral van het artikel over de Wereld Kusdag. Ik werd er gewoon heel vrolijk van en was, inderdaad, bijna vergeten hoe een goede kus voelt en wat het met je doet. Zoiets eenvoudigs en klein. Er moet meer gekust worden. Bedankt hiervoor en graag meer van deze leuke en vrolijke stukjes.



Trudy Schilperoort-Priem, Delft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Studio voetbal | Bagatelliseer overtreding met gestrekt been niet

Oud-voetballer Rafael van der Vaart zegt dat hij geen analyticus is, maar liefhebber. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Hij heeft nu al twee keer op tv een rode kaart bij het EK voetbal gebagatelliseerd. Met een gestrekt been inkomen bij een tegenstander wil hij afdoen met een gele kaart in plaatst van rood. Eén getroffene moest ondersteund het veld verlaten, een ander moest langdurig verzorgd worden. Afgelopen zaterdag was ik met mijn vrouw bij een toernooi van mijn kleinzoon en helaas moest een speler ook door een blessure (door een gestrekt been) kreupel het veld verlaten. Ik hoop niet dat dit zal gebeuren bij de zoon van Van der Vaart, want dan zal hij ongetwijfeld anders piepen. Momenteel is er veel verloop onder het jeugdvoetbal en het commentaar van Van der Vaart doet daar geen goed aan.



Carel de Leeuw, Rotterdam.

Familie van de Bunt | Kan de ambassade niets?

‘Geteisterd gezin jaren vast in Jakarta: We willen naar huis’ (AD 5-7). De Nederlandse ambassade in Jakarta zou de familie Van de Bunt toch moeten helpen? Dat moet toch geen probleem zijn? Kom op Nederlandse regering, laat dit gezin niet in de steek.



Eddy Cretier, Hoorn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.