Reacties op de versoepeling van de lockdown: ‘Hoever kan en mag de overheid gaan?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 23 februari in de krant verschenen over onder meer de veronderstelde versoepelingen van de lockdownmaatregelen en de blunder van Wopke Hoekstra.

Versoepeling | Even doorbijten om niet teruggeworpen te worden

Hoewel de eventuele versoepelingen nog bekend moeten worden zijn er diverse organisaties en belangenverenigingen die voorsorteren. Zo vindt de winkelbranche dat zij in hun winkels de maatregelen kunnen waarborgen. De horeca roept dit ook al een tijd, maar zij gaan daarbij volledig voorbij aan het feit dat het in de straten idioot druk was toen men nog open was en dat het publiek zich steeds minder aan de regels hield. De voornaamste reden voor de lockdown en avondklok is het voorkomen van drukke verkeersstromen waardoor het virus verspreid wordt. Hoewel iedereen snakt naar versoepeling blijft waakzaamheid geboden. In dat licht is het een verademing dat het programma van Arjen Lubach het onzalige plan van Herstel.NL gisteren afgeserveerd heeft waarbij de absurditeit en onnadenkendheid van die club aan de kaak werd gesteld. Kortom, doorbijten en heel voorzichtig versoepelingen doorvoeren om te voorkomen dat we weer teruggeworpen worden.



Paul Visser, Haren.

Versoepeling 2. | Sportscholen ook, dat is voor iedereen hard nodig

Hartstikke fijn nieuws voor de kappers, hoor en voor de jongeren die weer een beetje naar school kunnen. Is het nu ook niet een keer de beurt aan de sportscholen? Die zijn namelijk voor iedereen dringend nodig.



W. Vink, Rotterdam.

Versoepeling 3. | Hoe lang zijn deze nobele motieven nog houdbaar?

Mag het in stand houden van optimale gezondheidszorg ten koste gaan van zo veel sectoren van de maatschappij? Zoals de pandemie nu bestreden wordt gaat het niet alleen ten koste van de materiele dingen, maar zelfs ook van ons geestelijk welbevinden. Hoever kan en mag de overheid hierin gaan? Die haast ethische grens wordt eigenlijk al aangegeven door de vele protesten. Wat moet er eigenlijk zo beschermd worden? Dat de ziekenhuizen niet overlopen? Dat we minder lijden en sterven aan corona? Het zijn hoogstaande motieven, maar hoe lang zijn deze nog houdbaar? Ik denk dat deze pandemie zijn prijs heeft, natuurlijk, maar dat wij ons zullen moeten troosten met met de harde natuurwet dat er geen eeuwig leven bestaat en dat we soms eerder dood gaan dan verwacht.



Pim van Heteren, Wageningen.

Verkiezingen | Rutte is een ster in mooie verhalen vertellen

‘De brief’ (Column 22-2). Mark Rutte gaat in ieder geval met drie dingen direct aan de slag. De zorg versterken, een sterke overheid en zorgen dat mensen werk hebben. Juist de VVD en ook de PvdA, hebben de zorg flink afgebroken. Zou Mark Rutte de zorg ook versterkt hebben wanneer er geen corona was uitgebroken? Werk voor mensen? Velen zijn hun werk kwijtgeraakt. Lijkt me een mooi verhaal, maar de realisatie zal minder mooi zijn de komende jaren. Een sterke overheid? Ik zou zeggen een meer daadkrachtige overheid, die zaken durft te benoemen. Het komt allemaal stoer over, maar Mark Rutte is een ster in mooie verhalen vertellen over het mooie land waarin we leven. Alsof de VVD het allemaal heeft opgebouwd. En inderdaad, met beloften moet je uitkijken!



Lily Boer, Rotterdam.

Volledig scherm Wopke Hoekstra schaatste vorige week een rondje met Sven Kramer op de baan van Thialf. Dat leidde tot commotie: de schaatsbaan in Heerenveen is vanwege de coronamaatregelen al maanden gesloten voor recreanten. © Leonard Walpot

Wopke Hoekstra | Meten met twee maten

‘Natuurlijk doet hij daar een rondje, waarom niet?’ (Brieven 22-2). Graag wil ik reageren op de ingezonden brief van Jan van Brienen. Hij zegt dat het niet uitmaakt dat minister Hoekstra een rondje schaatst in Thialf. Maar het gaat er niet om of het iets uitmaakt, het gaat er om dat als u of ik het zouden doen, wij een coronaboete zouden krijgen van 95 euro en het Thialf stadion een van 4000 euro. Kijk, dat is meten met twee maten.



B. de Penning

Ambachten | Eindelijk nodige aandacht

‘Nederland heeft zijn ambachten verwaarloosd’ (AD 20-2). Ik heb jaren als technisch leidinggevende in een machinefabriek gewerkt. Vaak heb ik offertes gemaakt voor installaties en testconstructies voor de ruimtevaartorganisatie ESTEC waar heel hoge eisen aan gesteld werden. Zo hoog dat ik dacht dat het in onze fabriek niet mogelijk was, en ik eigenlijk de offerte niet uit durfde te brengen. Maar na gesprekken met de vakmensen gaven zij door hun kennis en ervaring, oplossingen om zo’n ingewikkelde opdracht tot een goed einde te brengen. Nooit is er een mislukt, altijd perfect uitgevoerd. Ik nam mijn petje af voor dat vakmanschap. Ik vind nog steeds dat zulke vakmensen echt ondergewaardeerd worden in Nederland. Ik erger me dan ook dood als ik mensen hoor zeggen: och, ik heb een mannetje gevonden om klusjes zoals elektra of loodgieterswerk in hun huis te doen. Zo denigrerend, echt treurig. Nogmaals, petje af voor alle vakmensen.



Guus Alders, Lisse.