Reacties op de versoepelingen: ‘Ik wil ook het terras weer bezoeken, maar ik ga écht nog niet’

Versoepelingen | Patiënten worden nog steeds door land gereden

‘Versoepelingen zijn eigenlijk niet uit te leggen’ (AD 21-4). Ik lees het artikel met Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis en dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Steeds maar weer al die aandacht voor de horeca, die het zo slecht heeft. En terecht, dat is ongetwijfeld ook zo. Maar als de ambulances nog steeds voor de deur van de ziekenhuizen staan, als patiënten in hoogste nood nog steeds moeten worden vervoerd naar Groningen of elders, als de code zwart nog steeds tot de mogelijkheden behoort en ik ook nog vrienden heb die in coma worden gehouden omdat ze anders stikken en dus overlijden, dan is de wens om op een terras te zitten toch een gruwelijk egoïstische wens? Er gaan mensen dood. Nog steeds. Ik wil ook het terras weer bezoeken. Maar ik ga écht nog niet. Al was het maar om de mensen die nog voor hun leven vechten een hart onder de riem te steken.



Hans Eichhorn, Poortugaal.

Versoepelingen 2. | Al die maatregelen en toch geen echte daling

‘Open ondanks risico’s’ (AD 21-4). Het kabinet heeft dan eindelijk versoepelingen aangekondigd, zoals het openstellen van de terrassen onder voorwaarden en verdere verruiming van de openstelling van de winkels. Ook de avondklok wordt eindelijk afgeschaft. Dit alles met ingang van 28 april 2021. Onmiddellijk beginnen de ziekenhuizen te morren. Zij zeggen dat het aantal coronapatiënten nog veel te hoog is. De ziekenhuizen denken dat de oplossing gelegen is in het handhaven van de strenge lockdown. Het dringt blijkbaar niet door dat dat in de afgelopen maanden niet heeft bijgedragen tot het afnemen van het virus. Juist het openstellen van de terrassen en de winkels kan bijdragen aan het doen afnemen van de duizenden besmettingen dagelijks. De mensen zullen uit de parken komen. De horecabedrijven houden zich strikt aan de regels. Verder kunnen de ziekenhuizen niet verlangen dat de hele maatschappij wordt gegijzeld omwille van de coronapatiënten.



Aafke Klopman, Leeuwarden.

Versoepelingen 3. | Ze denken: zorgpersoneel werkt toch wel weer mee

Werkelijk schandalig. Overal is geld voor, behalve voor de zorgbonus. Er wordt gevraagd of zorgpersoneel de meivakantie wil inleveren vanwege de hoge werkdruk en zoveel opnames. Maar wel versoepelen en denken: zorgpersoneel werkt toch wel. Een roeping toch? Wie begrijpt dit nog? Versoepelen met mooi weer spelen, ten koste van de zorg en veel patiënten die hun operatie of behandeling weer uitgesteld zien.



E. Laurens, Barendrecht.

Versoepelingen 4. | Onderscheid moet er zijn

De stand van Nederland: op woensdag 28 april gaan de terrassen weer open. Voor iedereen. Behalve voor de zorgmedewerkers. Onderscheid moet er zijn.



René Kerkhoven, Zwijndrecht.

Brief van de dag | Terras om zes uur dicht is politieke keuze, geen wetenschappelijke

Het is zo voorspelbaar, de reacties op het besluit van de regering eindelijk eens af te wijken van het OMT-advies. Ziekenhuisartsen en bonden schreeuwen moord en brand. Nu twijfel ik geen seconde dat het hard werken is in ziekenhuizen. Maar dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Ook wordt een deel van het probleem veroorzaakt door het coronabeleid, niet door corona sec en hebben regering en ziekenhuizen niets gedaan aan het uitbreiden van capaciteit. Ook wordt de correlatie tussen een laag vitamine D-gehalte en ziek worden van corona vakkundig genegeerd. Het meest onwaarschijnlijk is het verhaal van ‘de deskundigen’ in het OMT. Ja, het zijn afgestudeerde virologen. Dat maakt ze nog geen lockdowndeskundigen. Die bestaan namelijk niet.



Tot eind 2019 maakten lockdowns geen deel uit van calamiteitenplannen, zowel van de WHO als van de nationale plannen. Inmiddels is er overweldigend wetenschappelijk bewijs dat lockdowns nauwelijks werken. En toch blijven de deskundigen de grijsgedraaide plaat afdraaien. Alsof er geen nieuwe kennis is. Coronavirussen zijn seizoenvirussen, besmettingen buiten en bij vluchtige contacten komen nauwelijks voor. Door oppervlakten word je niet besmet, asymptomatische virusdragers besmetten niemand, enzovoort. Er is dus geen reden om terrassen niet te openen. Om zes uur sluiten is een (politieke) drogreden. Winkels konden altijd al open want de zogenaamde essentiële winkels leiden niet of nauwelijks tot besmettingen, bij bezoekers noch bij personeel. De versoepelingen zijn dus grotendeels symbolisch en volkomen risicoloos.



Louis Frank, Rhoon.

Bas van Wijk | Gemeenschap zit met die laffe gasten opgescheept

‘Verdachte van moord op Bas van Wijk voelde zich opgefokt en vernederd’ (AD 20-4). De moordenaar van Bas van Wijk was ‘opgefokt’ en wilde ‘verhaal halen’. Het lijkt erop dat hij dat ‘opgefokt’ zijn, ziet als excuus. Door zijn opgefokte flinkdoenerij is Bas van Wijk het leven ontnomen en het leven van zijn naasten onherstelbaar beschadigd. Er was kennelijk geen enkele reden om te reageren zoals Samir el Y. deed. Het is het typisch cultuurgebonden gedrag van jongetjes die beledigen en daardoor opgefokt wíllen zijn, zodat ze vervolgens zogenaamd een reden hebben om ‘verhaal te halen’. Het zijn laffe klootzakken, die zich altijd omringd weten door een soortgelijke groep, en hun lafheid benadrukken door met wapens op zak te lopen. Ze zijn nooit keihard aangepakt, en nu zit de gemeenschap met de gebakken peren.



K. Kooijman, Dordrecht.

Aanval op fotograaf | Graag wat forse straffen

‘Dashcambeeld toont aanval op fotograaf: Ik vind het doodeng’ (AD 21-4). Wat is de gein om vernielingen aan te richten? En als er dan foto’s van gemaakt worden, probeer je de fotograaf en vriendin met een shovel in de sloot te duwen, lachen joh. En het liefst in groepsverband, dan kun je de grote jongens uithangen met je asociale vriendjes. Gelukkig twee verdachten aangehouden. Ik mag hopen dat er forse straffen uitgedeeld worden. Met papier prikken straf je zulke vandalen niet.



F. Voorrips, Schoonhoven.

Column Saskia Noort | Tijd voor ander voorbeeld

‘Niet alle financieel afhankelijke vrouwen zijn stiekeme zuiperds’ (Brieven 21-4). Wat een prachtig en krachtig weerwoord van Astrid van den Arend op de column van Saskia Noort. Ik ben het helemaal met Astrid eens dat er een ander voorbeeld wordt gegeven dat vele goede kanten heeft.



F. Verkade.

