Reacties op debat Oekraïne: ‘Baudet is een clown die zijn land verloochent’

‘Wat is de betekenis van democratie voor FvD?’ en ‘Hoe méér een atleet gedupeerd wordt, hoe meer mensen hopelijk in opstand komen tegen hun eigen dictator’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 2 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Debat Oekraïne | Als het niet zo schandalig was, zou je erom lachen

‘Het is Baudet tegen de rest’ (AD 1-3). De voormalige acteur en televisieclown Zelenski werd president van Oekraïne en ontwikkelt zich nu tot een heldhaftig man die pal voor zijn land staat en Poetin durft te weerstaan. In Nederland hebben wij Baudet die zich ontwikkelde van parlementariër tot clown en zijn land verloochent door zijn stompzinnige pro-Russische uitspraken en Poetin verheerlijkt. Als het niet zo schandalig is zou je er bijna om moeten lachen.



André Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

Debat Oekraïne II | Wat is democratie bij FvD?

De partijleider van FvD noemt de ondemocratische leider Vladimir Poetin een prachtvent en weigert de oorlog van Rusland tegen het democratische Oekraïne en de gekozen president te veroordelen. Wat is de betekenis van democratie voor FvD?



Rob van Kralingen, Rotterdam.

Sportboycot Rusland | Sneu voor sporters, maar het is een goed wapen

‘De sport is lang genoeg misbruikt’ (Column 1-3). Voor iedereen die van mening is dat sport en politiek gescheiden zouden moeten zijn: lees de column van Thijs Zonneveld. We zijn te naïef om te menen dat het ‘allemaal zo sneu is’ voor de sporters. Natuurlijk, maar zij en de sportbonden worden wel hopeloos misbruikt voor de hogere doelen van hun dictator. Dit laatste voorkomen, slaagt alleen als alle banden worden verbroken. En ja, dat is dan helaas ook met die argeloze atleet. Sterker nog: hoe méér deze gedupeerd wordt, hoe meer mensen hopelijk in opstand komen tegen hun eigen dictator. Maar dat is wellicht hopeloos naïef gedacht.



L. Koning, Harderwijk.

Sportboycot Rusland II | Niet langer pronken met allerlei evenementen

Sporters de dupe laten worden, daar straf je Poetin toch niet mee, vraagt Norbert Schooten zich af in de krant van gisteren. Nou en of zeg ik, en het antwoord staat levensgroot in AD Sportwereld. Lees ook maar de column van Thijs Zonneveld en constateer ook daar dat Poetin waarschijnlijk het zwaarst getroffen wordt als hij niet meer de ‘aap, wat heb je mooie jongen’ kan uithangen bij sportevenementen. Nu heeft hij bovendien thuis echt iets uit te leggen. Het mag ook uitgebreid worden naar individuele sporters en als ik de media mag geloven staan deze sporters daar welwillend tegenover dus wellicht zullen ze die rol nog aanvaarden ook.



K. Terleth, Amstelveen.

Hulp aan Oekraïne | Hartverwarmend alle hulp die Oekraïne nu krijgt

‘Hele land helpt Oekraïne’ (AD 1-3). Heerlijk en hartverwarmend is de hulp die wereldwijd wordt aangeboden aan Oekraïne. Poetin had nooit kunnen denken dat de gemeenschap voor de volle 100 procent hulp aanbiedt aan Oekraïne. Geld, goederen en opvangen van vluchtelingen: hartverwarmend. We zetten ons 100 procent in en hopen op een positieve afloop van dit zinloze geweld. Want ik weet zeker dat zelfs Poetin dit niet zo voorspeld zou hebben. Hopen dat hij goedschiks of kwaadschiks wordt gestopt.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Hulp aan Oekraïne II | Minder gas is een signaal en helpt onszelf ook nog

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn Nederlanders in actie gekomen om de Oekraïners te ondersteunen met demonstraties, petities en inzamelen van hulpgoederen. Zelf had ik gedacht dat we de Oekraïners ook een hart onder de riem zouden kunnen steken door een tijdje de thermostaat in ons huis heel laag te zetten. Dan zouden we de import van het dure Russische gas kunnen beperken en zo een signaal naar Rusland kunnen afgeven. En er zijn ook nog positieve bijwerkingen bij dit idee: voor Groningen, het klimaat en onze eigen portemonnee. We hoeven alleen maar uit onze comfortzone te komen door thuis warme kleding te dragen. Ieder weerbaar huishouden kan er aan meedoen. Mijn idee was om het eerst voor een hele week te doen, maar dan wel zo snel mogelijk van start te gaan. Zegt het voort, zegt het voort, zodat zoveel mogelijk mensen er aan mee gaan doen.



Cees Ligthart, Gouda.

Reactie EU | Zo’n uitspraak is olie op het vuur en onverstandig

‘Ze horen bij ons en we willen hen erbij’ (AD 1-3). De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen meldde maandag dat Oekraïne lid mag worden van de Europese Unie. Dat is natuurlijk een mooie uitspraak voor haar eigen cv, maar in mijn ogen uiterst gevaarlijk. We moeten niet vergeten dat we met de figuur Poetin te maken hebben met een ernstig gestoorde geest, die als hij zal inzien dat zijn missie niet zal slagen, tot de gekste dingen in staat kan zijn. En miljoenen mensen met zijn wanhoopsdaad in gevaar brengt. De uitspraak van Von der Leyen is dan ook olie op het vuur en uitermate onverstandig op dit moment.



Paul Lalleman, Rotterdam.

