Reacties op debat verkenners: ‘Dit spel is onderdeel van onze democratie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 2 april in de krant verschenen over onder meer het vaccinatiebeleid en het debat over de (oud-)verkenners.

Debat verkenners | Dit spel is onderdeel van onze democratie

‘Formeren met de billen bloot’ (AD, 1-4). Mooie woorden voor de scheidende Kamerleden en prachtige voornemens over transparantie en vertrouwen van de nieuwe Kamerleden. Dat ze er zijn voor ons en dat het anders moet. Droom lekker verder: het gaat over wie het voor het vertellen heeft en dus over macht. Bij welke politieke partij dan ook. Daar horen spelletjes bij. En dan gebeuren er dingen die we bizar vinden, leuk voor de media, vooral in verkiezingstijd en in de formatie, maar daarna zijn de mooie voornemens meestal vergeten. Het hoort bij democratie dus geniet van het spelletje. Ik ben benieuwd hoe snel de nieuwe Kamerleden na het Omtzigt-debat zich de Tweede-Kamerrituelen eigen maken. Want ook daar gaat het om scoren en de macht.



Henk Peelen, Gouda.

Debat verkenners 2. | Heel goed, die helderheid

In het verleden werd de verkenningsfase van de kabinetsformaties uitgevoerd door het staatshoofd. Wat goed dat men dat heeft veranderd. Het nieuwe proces is vele malen democratischer en biedt enorm veel meer helderheid en transparantie



Jaap Vrolijk, Voorburg.

Debat verkenners 3. | De Kamer dacht het zelf te kunnen, en zie nu eens

Er is wel een partijloze verkenner: de koning. Die werkwijze is echter door de Tweede Kamer afgeschaft. Dat doen we zelf wel, dachten ze. Met de koning hadden we al dat gedoe niet gehad. Dus: gewoon weer instellen en vanaf de informateurs de kabinetsformatie doen zoals voorgaande keren, wat minder formeel, maar graag wel voortvarend.



Jan van Breugel, Utrecht.

Schoolkeuze | Ik mocht de techniek in

‘Jongeren met te laag schooladvies, dat knakt me’ (AD, 1-4). Ach ja, het schooladvies. Hoe hoger hoe beter, desnoods oefenen we flink wat druk uit op leraar of schoolhoofd, want stel je voor dat zoon of dochter techniek ‘moet’ gaan leren en een technisch vak krijgt. Waar is ‘kies techniek’ ineens gebleven? Ik kreeg destijds een havo/vwo advies, maar mocht(!) van mijn ouders de techniek in omdat ik dat graag wilde. Ik ben via de technische school, mts en hts best nog goed terecht gekomen en ben mijn ouders nog steeds dankbaar dat ik die keuze mocht maken. Techniek is geen maatschappelijk afvoerputje en zou dat ook bij de schoolkeuze niet moeten zijn.



Adrie Kooijman, Nieuw-Beijerland.

Transgender Kamerlid | Waarom die etiketjes?

‘Logisch dat er anno 2021 transgender Kamerlid is’ (AD, 1-4). Waarom willen wij toch altijd etiketjes op mensen plakken? Een transgender in de Tweede Kamer, is dat nou zo bijzonder? Voor mij is het gewoon een vrouw. Een transgender is iemand die van geslacht wil veranderen. Zolang de behandeling bezig is, is men transgender; is de verandering voltooid, is men man of vrouw. Punt uit.



M. Harms, Voorschoten.

Fietstest | Lekker zelf blijven trappen

‘Waarom kies je een e-bike?’ (AD, Fietstest 31-3). Allerlei reclames proberen ons volkje te verleiden tot aanschaf van e-bikes met hoge inruilkortingen. Trap er niet in en wees slim: blijf zelf trappen, dat houd je het gezondst. Verkoop je conditiekansen niet voor een ‘inruilkorting’ van mogelijk enkele honderden euro’s. Zelf trappen blijft het goedkoopst en op de lange termijn het gezondst.



F. Boon, Delft.

Vaccinatiebeleid | Het zijn niet de goede instanties voor deze klus

‘Wie weet de weg nog in het vaccinatiedoolhof’ (AD, 31-3). Je kan het het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid niet eens kwalijk nemen dat ze geen tempo maken. Het zijn immers onderzoeks- en beleidsorganisaties, geen uitvoeringsinstanties. Wel kun je ze kwalijk nemen dat ze niet bekennen dat ze dit niet aankunnen. Een crisissituatie vraagt om crisismaatregelen. Maar bovenal kunnen we het minister De Jonge kwalijk nemen dat hij deze organisaties de opdracht gaf om het vaccineren aan te sturen. Gooi alsnog het roer om. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.



Peter Kosterman, Amersfoort.

Staking haven | Onverantwoord, staken

Na een sterk staaltje Nederlandse zeemanskunst is de ‘Ever Given’ losgetrokken en kan de scheepvaart weer door het Suezkanaal. Er komt een stroom aan containers aan, die ongetwijfeld ook vakkundig zal worden verwerkt. Betrokken bedrijfstakken zullen daaraan meewerken. Het is daarom stuitend dat de FNV haar leden oproept om juist nu een staking te beginnen, terwijl iedereen schreeuwt om zijn goederen door alle ellende van het laatste jaar. Schandalig en achteloos.



Kees van der Waal, Barendrecht.

Brief van de dag | Defensie de leiding geven bij het vaccineren: garantie voor succes

‘Krachttoer gehavende ic-ploeg’ (AD, 30-3). In het AD van 30 maart staat dat 1700 ic-bedden onhaalbaar lijkt, omdat het personeel is uitgeput. Bovendien wordt vermeld dat het vaccineren volgens het RIVM een verdraaid ingewikkelde puzzel blijft. Het begint natuurlijk allemaal met verbeteren van het vaccinatietempo. In 2009 werd Nederland getroffen door de Mexicaanse griep. Men zag het vaccineren toen als een militaire operatie. Luitenant-kolonel en legerarts Angela Hume was door de minister van Volksgezondheid gevraagd om de vaccinatiecampagne op te zetten. Toen de vaccins beschikbaar waren, werden in zes weken miljoenen Nederlanders ingeënt. In november vorig jaar werd de luitenant-kolonel b.d. Hume door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opnieuw uitgenodigd voor een gesprek over het leidinggeven aan het vaccinatieprogramma. Uiteindelijk is de hulp van defensie door VWS afgeslagen. Ik ben het dan ook helemaal met Roel Coutinho (voormalig directeur centrum infectieziekten bij het RIVM, red.) eens, dat VWS een beleidsministerie is en niet geschikt voor logistieke operaties. Het bleek in 2009 een gouden keuze, dat heeft goed gewerkt. Laat de minister van VWS Angela Hume alsnog uitnodigen om de leiding te nemen om het vaccinatieprogramma een enorme impuls te geven. Het resultaat is ongetwijfeld een versneld vaccinatieprogramma, en daarmee een snelle versoepeling van de lockdown. Bovendien wordt hierdoor het aantal ic-bedden binnen afzienbare tijd grotendeels ontlast en ontstaat er een enorme winsituatie.

