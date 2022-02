Reacties op demonstratie studenten: ‘Volledige compensatie van studieschulden zit er nooit in’

‘Het is toch te triest voor woorden als de belastingbetaler hiervoor op moet draaien?’ en ‘Houd eens een rondje uw mond dicht’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 7 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Demonstratie studenten | Compensatie van hoge schulden is niet eerlijk

‘Pechgeneratie de barricade op voor compensatie’ (AD 5-2). Ik hoor het Jet Bussemakers nog zeggen: ‘We moeten de studenten geen leenangst aanpraten.’ Ik heb mijn kinderen juist wel leenangst aangepraat. Zet de tering naar de nering. Eet geen garnalen, maar een gehaktbal. Ga niet lang en ver op vakantie van geleend geld. Wees matig met het kopen van kleding. En zoek een bijbaantje. De rente staat weliswaar al heel lang laag, maar de lening moet toch terugbetaald worden. Voor alle duidelijkheid: ik was ook tegen het afschaffen van de basisbeurs en ik vind het erg voor deze generatie dat ze een valse start maken. Maar we moeten ook niet overdrijven, een volledige compensatie van deze studieschulden zit er natuurlijk nooit in. Dat lijkt me ook oneerlijk tegenover al die studenten die wél geprobeerd hebben de schuld laag te houden of al die ouders die zelf krom hebben gelegen om hun kind te helpen.



Mirjam Bredius, Prinsenbeek.

Demonstratie studenten II | Studenten kiezen er zelf voor om te gaan studeren

Het bezwaar van de demonstrerende studenten richt zich op de hoogte van het bedrag dat als compensatie door de overheid betaald moet worden. Door de mogelijkheden die de studielening biedt, hebben veel studenten bewust geen werkzaamheden in de vorm van een bijbaantje verricht. Immers kunnen zij iedere maand honderden euro’s opnemen, tegen minimale rentevergoeding en hebben zij lang de tijd om het geleende geld terug te betalen. De lening wordt zelfs gebruikt om vakanties naar verre bestemmingen van te betalen. Studenten kiezen vrijwillig voor een studie. Veelal in een van de vier grote steden. Goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Deze keuzes leiden tot hoge onkosten, zoals een hoge huur. Willens en wetens worden al deze keuzes gemaakt. Het is toch te triest voor woorden als de belastingbetaler hiervoor op moet draaien?



Theo Westerveld, Vleuten.

AOW | Begin een petitie om de demonstratie te steunen

Een heel goed idee van briefschrijver Peter van Wermeskerken om op zaterdag 12 februari in Utrecht te demonstreren tegen het loskoppelen van de AOW van het minimumloon. Maar ik woon in Friesland en kan met alleen een AOW de reiskosten naar Utrecht niet veroorloven. Misschien is het een idee om een petitie te starten, zodat mensen zoals ik de demonstratie kunnen steunen.



A. Beute, Boijl.

Olympisch schaatsen | Houd eens een rondje uw mond dicht, commentator

Het startschot klinkt en de commentatoren beginnen aan hun eindeloze woordenstroom. Alle namen, tijden en rondes die nog gereden moeten worden staan in beeld en toch wordt alles benoemd. Tot en met de records aan toe, de nationale, wereldrecords, op wat voor baan dan ook. Houd eens een rondje uw mond dicht. Alstublieft, het is tv, geen radio.



Jaap van Eijk, De Bilt.

De hef | Wees trots op topniveau van de scheepsbouwer

‘Bezos’ speeltje bevestigt de naam van Nederland als superjachtbouwer’ (AD 4-2). Ik zag de bergen staal en hopen met bouten en moeren al op de kade liggen. Waar moeten ze dat laten? En voor wie moeten we een dag lang de deur van De Hef open zetten? Dat gaan we toch niet doen voor Jeff Bezos? Nee, dat doen we voor een scheepsbouwer uit ons land. Een bouwer die erin is geslaagd om ondanks wereldwijde concurrentie een scheepswerf overeind te houden. Die op topniveau presteert en werkgelegenheid creëert. Laten we daar trots op zijn.



Robert Vrij, Rotterdam.

De hef II | Omvaren via de Noord is niet verstandiger

In het AD van zaterdag geeft Martie van den Elzen aan dat de boot via de Noord en Oude Maas naar zee kan varen. Hij komt dan juist vier bruggen tegen. De brug bij Alblasserdam, de spoorbrug bij Dordrecht, bij Spijkenisse en de Botlekbrug. Verder mogen we blij zijn dat het schip in Nederland is gebouwd. Levert veel werkgelegenheid op dat weer goed is voor de belastinginkomsten.



Henk Visser, Barendrecht.

Laadpaalklevers | Laat iedereen profiteren van laadpalen

‘Tekort laadpalen struikelblok bij overstap op elektrisch rijden’ (AD 4-2). Strijden om parkeerplekken heeft niet altijd te maken met het aantal laadplekken. Menig eigenaar laat de elektrische auto aan de paal staan. Niet om de accu te laden, maar om de parkeerplek. De laadpaalklevers. Dat neigt naar asociaal gedrag. Het aantal elektrische auto’s gaat sterk toenemen, dus laat het aantal klevers alstublieft afnemen. Dan kan iedereen profiteren van de beschikbare laadplekken.



Victor Kammeraat, Gouda.

