Reacties op derde prik: ‘Dat dit virus muteert, valt farmaceuten niet te verwijten’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl . Hieronder de inzendingen die verschenen in de krant van dinsdag 3 augustus over onder meer de derde prik, de Kleine Generaal naar Irak en wankelend warenhuis De Bijenkorf.

De Bijenkorf | Wie klanten wegjaagt, moet later niet vreemd opkijken

‘Gaat De Bijenkorf Hudson’s Bay en V&D soms achterna?’ (AD, 2-8). Een paar jaar geleden besloot de Bijenkorf dat alles wat die armoedzaaierige Hollanders naar de winkels lokte, moest verdwijnen. Weg Dwaze Dagen, weg uitverkoop, weg cd- en dvd-afdeling. En de boekenafdeling moest zich vooral gaan richten op dure ‘cadeau- en koffietafelboeken’. Alles moest luxer en duurder en vooral ‘internationaler’. Want rijke Russische en Chinese klanten waren de toekomst. Om die reden werden zelfs rendabele filialen gesloten, omdat die zich in suffe provinciesteden bevonden, waar deze klanten toch niet naartoe gingen. Maar nu gaat het dus slecht en dreigt de ooit oer-Hollandse Bijenkorf om te vallen. Nou, ik zal er geen traan om laten. Wie mij eerst hooghartig de deur wijst, moet niet denken dat ik daar nog een euro zal besteden. Hoogmoed komt voor de val.



Fred Sevriens, Den Haag.

Dick Advocaat | Zijn er echt geen andere, sportieve uitdagingen?

Dick Advocaat bondscoach van Irak, samen met zijn staf Cor Pot en Zeljko Petrovic. Hoe kun je naar Irak gaan om bondscoach te worden? Het gaat niet om geld, zegt Advocaat. Waar dan wel om? Een land waar geen normen en waarden gelden en dat stijf staat van corruptie. Om nog maar te zwijgen over vrouwenrechten en homoseksualiteit. Advocaat en de zijnen zouden eens goed moeten nadenken wat het betekent om naar een dergelijk land te gaan. Zijn er dan geen andere sportieve uitdagingen? De enige reden die ik kan verzinnen, is geld - en nooit genoeg.



John Raven.

Pfizer wil derde prik | Vaccin is geen winstbejag

‘Natuurlijk willen ze dat, het is een goudmijn’ (Brieven 31-7). Briefschrijver Nanny Barthen vermoedt een duister complot van Pfizer door in de nabije toekomst een derde of zelfs nog meer prikken toe te willen dienen en zo de winst op te schroeven. Zij ziet kennelijk niet hoe bedreigend dit virus is. Het muteert in steeds gevaarlijkere varianten, die ook besmettelijker zijn dan ‘gewone corona’. Die opmars zal niet stoppen zolang de ontwikkelingslanden niet volledig zijn gevaccineerd. Dat kan nog enkele jaren duren. Aangezien de samenleving geen jaren op slot kan, is het waarschijnlijk nodig om jaarlijks een aangepaste prik te krijgen, net als de griepprik. Het is buitengewoon ondankbaar de inspanningen van de wetenschap die zo snel een werkend vaccin wist te maken, af te doen als puur winstbejag. Kortzichtig.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Lewis Hamilton | Last van de gevolgen van corona? Ongeloofwaardig

‘Denk dat dit het gevolg is van Covid-19’ (Sportwereld 2-8).Wat een intens slechte verliezer is Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Na zijn dubieuze zege op het Britse Silverstone was hij vitaal en uitbundig. Nu, na een derde of tweede plaats op de Hungaroring, heeft hij ‘ineens’ last van de gevolgen van Covid-19. Nogal ongeloofwaardig dus.



A. Hagendoorn, Zutphen.

Joost Prinsen | Wijs, stoppen op de top

‘Deur in huis: dit is voorlopig mijn laatste bijdrage’ (Magazine 31-7). Beste Joost, jammer dat je rubriek stopt. Maar het is beter op je top dan in een dal. Het is een wijs besluit. Over wijsheid gesproken, je oplossingen waren gevuld met levenswijsheid. En ik wens je nog een lang leven toe. Reuze bedankt voor de altijd lekker leesbare rubrieken.



Siem de Ligt, Zwijndrecht.

