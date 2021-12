Reacties op derde prik: ‘Het frustreert mij dat er zo onvolledig wordt gecommuniceerd’

‘Ik begrijp niet waarom deze boosterprik niet in de huisartsenpraktijken kan’ en ‘Rusland werkt sinds de vliegramp op geen enkele manier mee aan welk onderzoek dan ook’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 10 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Derde prik | Jammer dat deze prik niet bij de huisarts te krijgen is

‘Alle zestigers voor de jaarwisseling derde prik’ (AD 9-12). Dat beloven de GGD’s. Papier is geduldig. Bellen kan niet. En kijk je op de website van bijvoorbeeld de GGD Rotterdam, dan lees je dat er een uitnodiging nodig is voor de derde prik. Als 75-plusser heb ik die nog niet. Ik wil wel. De priklocaties zijn ook nog beperkt. Een huisarts en de assistenten in de praktijk kunnen wel de griepprik geven. Ik begrijp werkelijk niet waarom deze boosterprik niet in de huisartsenpraktijken kan.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Derde prik II | Beeldvorming lijkt hier belangrijker dan informatie

Ik lees opnieuw in het AD dat alle 60-plussers voor de jaarwisseling hun derde prik kunnen krijgen. Een deel van de zestigplussers mag deze prik echter pas na de jaarwisseling halen. Dit is een deel van de groep tussen 60 en 65 jaar die in de eerste ronde geprikt is door de huisartsen met AstraZeneca. Omdat de meeste huisartsen zich hielden aan de termijn van drie maanden tussen de eerste en de tweede prik is er een grote groep 60-plussers die pas na 1 juli de tweede prik heeft gekregen. En met de regel dat pas zes maanden na de tweede prik je een boosterprik kunt krijgen zal deze groep pas na 1 januari zijn prik mogen halen. Ik heb dit bij navraag bevestigd gekregen. Het frustreert mij dat ook door de minister zo onvolledig wordt gecommuniceerd hoe het allemaal in elkaar zit. Blijkbaar is de opinievorming belangrijker dan de volledige informatie.



Herman van de Scheur, Gouda.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins:

Formule 1 | De overname door NENT is beste nieuws in jaren

‘Als Max een fout maakt gaan we dat benoemen’ (AD 9-12). Dat de nieuwe rechtenhouder NENT de F1 overneemt en de presentatoren gaat vervangen vind ik het beste nieuws dat ik in jaren heb gehoord. Misschien krijgen we nu wél een objectief verslag van de races, zonder die hysterische persoonsverheerlijking van Max Verstappen. Voor elk nieuw seizoen zaten de presentatoren in koor te brallen dat Max nu echt wereldkampioen zou worden en als hij een fout maakte was dat steevast de schuld van een ander. Op geen enkel vlak werd er objectief en kritisch naar Max gekeken, terwijl de buitenlandse verslaggevers over elkaar heen rolden om te melden dat Max voor de zoveelste keer de grens van het toelaatbare had overschreden. Nu wordt er zelfs gespeculeerd om een crash te veroorzaken ten faveure van Max. Is dat de oplossing? Ik hoop oprecht dat NENT met de nieuwe opzet de kijkers tot inkeer kan brengen.



Dennis Plantenga, Haarlem.

MH17-proces | Dit proces zal helaas niet tot gerechtigheid leiden

‘Rusland weigert in MH17-proces verhoor van officier’ (AD 9-12). Komt dit als een verrassing? Nee, want Rusland werkt sinds de vliegramp op geen enkele manier mee aan welk onderzoek dan ook. Aangezien de Russen zich niet verantwoordelijk voelen voor het neerhalen van het vliegtuig, zullen ze ook in de toekomst alle medewerking weigeren. Je zult maar nabestaande zijn en machteloos moeten toezien dat dit proces waarschijnlijk nooit tot gerechtigheid zal leiden.



R. Kroese, Voorschoten.

Armoede in Nederland | De postbezorger kan wel een extraatje gebruiken

‘Wel een baan, toch steeds in geldnood’ (AD 9-12). Geschrokken van het artikel. Wat mij in het bijzonder opviel is dat de postbezorger die terecht aangeeft dat zijn werk bij Post.NL zo’n karig uurloon kent. Was op zich geen verrassing, wel een wake-upcall. Bij dat inkomen moet hij ook voor een eigen stevige fiets zorgen. Met vergoedingen die te weinig zijn om een betere fiets te kunnen betalen. Ineens realiseerde ik mij dat we de krantenbezorger in december al jarenlang een bedragje geven. Waarom de postbezorger niet? Dagelijks aan de deur, altijd een vriendelijk praatje, even zwaaien. Ik heb besloten om de bezorger dit jaar te verrassen met een kerstkaartje met inhoud. Zij verdienen het wat mij betreft. Wie doet mee?



Ineke van der Leek, Almere.

Prinses Amalia | Een heel mooi moment

Met respect naar prinses Amalia gekeken, ga er maar aan staan: 18 lentes. Het was een mooi moment waarin koning Willem-Alexander zijn dochter begeleidde. Jammer van de simpele vragen na afloop. Het antwoord is al bekend. Zij heeft zich kranig geweerd, de spanning van deze dag zou voor iedereen te veel zijn.



C. Romijn, Wassenaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.