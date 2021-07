Reacties op dieprood Nederland: ‘Wat staan we er gekleurd op’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de inzendingen die vrijdag 23 juli in de krant verschenen over onder meer Olympische minisportbroekjes en een ongenuanceerde krantenkop.

Zomervakantie | Rampzalig coronabeleid verdient een rode kaart

Nederland kleurt dieprood. Met het schaamrood op de kaken zouden onze bewindslieden moeten rondlopen. Ze verdienen een dieprode kaart. De oplossing: wegwezen en nieuwe stembiljetten maken waarop de kiezer met een rood potlood kan aangeven wie er wél in het zadel moet komen. Door ego’s en partijbelangen kan er geen overeenstemming worden bereikt over de formatie. Logisch dat de meningen over het juiste te voeren coronabeleid ook niet uit de verf komen. Internationaal staan we er nu ‘gekleurd’ op.



J. ten Have, Woerden.

Effectiviteit vaccins | Hoe pakkend ook, een kop moet ten eerste waar zijn

‘Vaccinatie beschermt niet tegen deltavariant’, (AD 21-7). Veel te vaak naar mijn zin neemt het AD tegenwoordig zijn toevlucht tot suggestieve krantenkoppen. Op pagina 5 staat met grote letters: ‘Vaccinatie beschermt niet tegen deltavariant’. Echter, twee alinea’s verder staat de belangrijke nuancering vermeld: ‘Het is duidelijk, dat vaccinatie wel beschermt tegen het coronavirus, maar niet volledig. Gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en het virus verspreiden. Zij worden echter zelden ernstig ziek.’ In een tijd waarin het van het grootste belang is om zo veel mogelijk mensen te vaccineren, helpt zo’n kop niet. Ik snap dat krantenkoppen dienen om de aandacht te trekken, maar dan wel met de waarheid graag.



Leo Lommers, Zwijndrecht.

Beachhandbalsters | Boete voor het weigeren van bikinibroekje is absurd

De Noorse beachhandbalsters hebben besloten geen bikinibroekjes meer te dragen. De boete hiervoor, opgelegd door de tuchtcommissie, nemen ze voor lief. Die commissie oordeelt dat het alternatief ‘ongepast’ is. De omgekeerde wereld. Als klap op de vuurpijl begrijpt de Nederlandse bondscoach maar weinig van de ophef. ,,Speel toch gewoon in die broekjes.’’ Deze man valt in de categorie die vindt dat vrouwen niet moeten zeuren als mannen hen een vrolijke tik op de billen geven. Of dat vrouwen in uitdagende kleding daar nu eenmaal om vragen. Ik neem aan dat hij de eerstvolgende wedstrijd óók gewoon in een string langs de kant gaat staan coachen?



Linda Koning, Harderwijk.

Kinder-ic’s | Rust voor zorgpersoneel zit er voorlopig niet in

‘Kinder-ic’s stromen vol door wintervirus’, (AD 21-7). Hugo de Jonge zei nog niet zo lang geleden dat de verpleging in de ziekenhuizen eindelijk op adem kon komen. Maar helaas, verpleging in een ziekenhuis komt nooit op adem. Want ziekenhuizen plannen nu ingrepen in de avond en in het weekend. Ze vragen of personeel extra wil werken. En dan lopen de kinder-ic’s nu ook nog eens vol met ‘wintervirus’-gevallen. Dat terwijl veel verpleegkundigen uit kinderziekenhuizen (ook) ingezet zijn op afdelingen met volwassen coronapatiënten. Er komt geen rust, want er is ook nog steeds een groot tekort aan verpleegkundigen. Al jaren. Dus helaas, de dames en heren in Den Haag hebben geen idee wat er daadwerkelijk gebeurt in een ziekenhuis. Kom niet een uurtje op zogenaamd werkbezoek, maar loop een keer minimaal twee weken met ons mee.



Ton Ernst, Rotterdam.

Supermarktformule | Arme Jumbo, wat heeft dat bedrijf het zwaar zeg

‘Jumbo kijkt bezorgd naar verdienmodel’, (AD 21-7). Jemig wat zielig dat Jumbo, volgens financieel topman dhr. Van Veen, het zo moeilijk heeft en overal geld op moet toeleggen. Je zou haast geneigd zijn om een nationaal gironummer voor Jumbo te openen.



Ron van Drunen, Rotterdam.

