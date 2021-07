Reacties op dood Carlo: ‘Zit de straf maar uit in Spanje’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de inzendingen die woensdag 21 juli in de krant verschenen over onder meer de dood van Carlo, ramptoeristen en het bezoek van de koning aan Limburg.

Mishandeling Mallorca | Natuurlijk willen ze in eigen land berecht worden

‘Waddinxveen in diepe rouw om doodgeslagen Carlo (27)’. Een groep van negen man schopt een man van 27 dood. Nu lees ik dat de advocaat wil dat de jongens berecht worden in Nederland. Ja, het gaat om Nederlanders die een Nederlander vermoord hebben. Maar het gaat om Spaans grondgebied. Laat alsjeblieft de Spaanse rechter die rotzakken berechten en niet een Nederlandse rechter. Hier in Nederland komen ze in een gespreid bedje en kunnen ze studeren terwijl ze in de cel zitten. Daarbij zijn ze zo weer vrij. Niks kan hen vrijspreken. Voor de lol hebben ze vriendelijke mensen aangevallen en het hoofd van deze 27-jarige man als voetbal gebruikt.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Mishandeling Mallorca 2. | Bewust iemand uit het leven schoppen is moord

Willens en wetens iemand uit het leven schoppen en dan zo snel mogelijk de benen nemen naar Nederland. Dus je mag stellen: moord met voorbedachten rade. De advocaat van deze idioten wil de berechting hier gedaan hebben vanwege de taalbarrière. En ze zijn ook nog erg jong. Dit kan allemaal van tafel geveegd worden. Willens en wetens iemand uit het leven schoppen dient zwaar gestraft te worden. Dus de straf laten uitzitten in Spanje. Want de werkelijke reden van het vluchten naar Nederland is alleen dat in Spanje de straffen hoger liggen en je niet net als in Nederland in een hotel zit. Dus oppakken, uitleveren, veroordelen en lang vastzetten.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Derk Wiersum | Ik hoop dat het OM zich niet onder tafel laat kletsen

‘Wiersum wellicht vermoord om Rolex’ (AD 21-7). Iedere burger heeft recht op verdediging, hoe weerzinwekkend daden ook mogen zijn. Daar mogen we in onze rechtsstaat niet aan tornen. Voor die verdediging zijn er advocaten die, zoals te verwachten is, gaten schieten in de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Sommigen gaan daarin heel ver. Gerald Roethof en zus vragen integrale vrijspraak in de zaak tegen de vermoedelijke schutter van Derk Wiersum. Een collega van hem nota bene. Volgens Roethof kan de moord ook gaan om een Rolex. Gebeurt wel vaker, zo betoogt hij. Of ze wilden Derk Wiersum alleen onder druk zetten. Dat alles terwijl er naar mijn idee genoeg op tafel ligt om de vermoedelijke schutter te veroordelen. Ik mag hopen dat het OM zich niet onder tafel laat praten en dat rechters hun werk doen. We hebben het over een advocaat die alles in het werk stelt om misdaden tegen een collega met allerlei flutargumenten, goed te praten. In militaire dienst hadden wij daar een begrip voor: matennaaierij.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Vakantie koning | Melden die briefschrijvers zich nu aan als vrijwilliger?

Wat een ontzettend zielige reacties omtrent de koning en het bezoek aan Limburg en vervolgens zijn vakantie. Wat zijn dit voor mensen die steeds met het vingertje wijzen? Alsof de koning en zijn staf die verplicht met hem meereist niet op de hoogte blijven. Wat moet hij doen: zijn vinger in de dijk stoppen? Gaan deze briefschrijvers nu niet zelf met vakantie en bieden ze zich als vrijwilliger aan om de puinhoop op te ruimen en niet als ramptoerist foto’s te gaan maken? Zielig. En dat het ook nog geplaatst wordt in de krant.



Dolf Dalmeijer, varende in het rampgebied van de Maas.

Ramptoeristen | Geef ze gelijk een prikstok

‘Deel flinke boetes uit aan alle sensatiezoekers’ (Brieven 19-7). Ik ben het eens met briefschrijver Wim Koelewijn. Boetes voor sensatiezoekers in het rampgebied. En nóg beter: geef ze een prikstok en een vuilniszak en laat ze de vreselijke troep daar opruimen. Hebben de mensen daar er ook nog iets aan.



Linda van Doren, Ammerstol.

Correctie

In Mezza van afgelopen zaterdag (‘Mijn bomen hebben al zo ontzettend veel doorgemaakt’) werd Jemima de Brauwere gravin genoemd. Dat is onjuist. Haar moeder is gravin, zijzelf niet.

