Reacties op dood Colin Powell: ‘Het siert deze minister dat hij zijn fout heeft toegegeven’

Column Özcan akyol | Deze waanzin moet vaker weersproken worden

‘Baudets waanzin is vruchtbaar’ (Column 19-10). Mooie analyse van Eus over de aids-uitlatingen van Thierry Baudet. Dat een zelf toebedeelde genialiteit grenst aan waanzin is overduidelijk. In navolging van Humberto Tan moeten deze waangedachten vaker feilloos gefileerd worden zodat er alleen nog restafval overblijft. Er wordt nog te vaak gezwegen.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Tribune NEC | In de juridische zoektocht geven we elkaar de schuld

‘Hossen blijft gevaarlijk’ (AD 19-10). In Nijmegen gaat men naarstig op zoek naar de oorzaak van de instorting van een tribune. Waarschijnlijk is deze zoektocht juridisch van aard, want we geven elkaar graag de schuld. Dat gaat meestal om geld, maar nu wellicht om imago (en imago is geld). Dus komen er rapporten en effectrapportages boven tafel die ooit zijn ondertekend, waarmee de risico’s zijn afgedekt. Zo gaat dat. Maar wat we hiervan leren is dat het gewoon een heel slecht idee is om een ‘uitvak’, waar de fanatiekste uitsupporters graag hossend en springend hun overwinning vieren, als een balkon te ontwerpen. Niet zo moeilijk, zeg ik als leek, zonder bouwtechnische of juridische achtergrond.



Wim van Pelt, Zwijndrecht.

Kritiek op Polen | De Poolse regering heeft punt in reactie op Rutte

De Poolse regering heeft een punt in haar reactie op de uitspraken van Mark Rutte over hoe dit land zich heeft te gedragen. Laat Rutte zich eerst en vooral bezighouden met zijn eigen gedrag en de problemen binnen Nederland. Voorbeelden te over, zou ik zeggen: selectief geheugen, aantoonbaar liegen tegenover de Tweede Kamer, Kamer niet of onvoldoende informeren, op of over de randen van de grondwet tijdens de demissionaire status van zijn regering. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, wie vrij is van zonde werpe de eerste steen.



J. Timmermans, Veghel.

Dood Colin Powell | Hij gaf het tenminste toe

‘Held had spijt van leugen over Irak’ (AD 19-10). Het valt mij op dat bij de berichtgeving over het overlijden van opperbevelhebber Colin Powell steeds wordt vermeld dat hij spijt heeft van de leugen over Irak, terwijl onze minister-president Balkenende vrolijk achter de Amerikanen aanhobbelde, de Iraakse zandbak in. Dat gebeurde illegaal, zonder VN-toestemming. Er werd destijds geopperd dat Sadam Hoessein massavernietigingswapens had en dat bleek achteraf een ordinair in elkaar geflanste leugen. Het siert deze Amerikaanse opperbevelhebber dat hij deze fout heeft toegegeven. Meneer Balkenende stelde destijds een eigen ‘onafhankelijk’ onderzoek in en interpreteerde dat als: ‘Met de kennis van toen.....bla bla’. In Nederland zijn we blijkbaar goed in het verzwijgen van wéér een zwarte bladzijde uit de geschiedenis.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Dood Colin Powell II | Hadden we toen maar naar Hans Blix geluisterd

In 2003 frommelde Colin Powell het westen een oorlog in door te liegen over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak. Deze informatie haalt alle kranten en andere nieuwsmedia. Maar één belangrijk feit wordt maar steeds niet vermeld, namelijk de verklaring van de leider van het onderzoek naar deze wapens, Hans Blix, een Zweedse diplomaat. Deze Blix had na een zorgvuldig onderzoek in Irak met medewerking van Saddam Hoessein geen enkele aanwijzing van aanwezigheid van wapens opgeleverd. Een man die de geschiedenis misschien in belangrijke mate had kunnen beïnvloeden wanneer men naar hem had geluisterd. Vandaag zijn we vele oorlogen en slachtoffers verder, en is onze wereld een puinhoop.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Vaccinatie | Meer onderzoek naar het andere verhaal vaccinatie

Wat ontzettend fijn om te zien dat de ingezonden brief van J. Hoppe uit Rockanje brief van de dag is. Het valt mij iedere dag op dat alle kranten, ook het AD, alleen bezig zijn met de niet-gevaccineerden in een negatieve hoek te zetten. Wat mij betreft had deze brief op de voorpagina moeten staan. Het zou het AD sieren als er wat meer onderzoek zouden komen naar de andere kant van het vaccinatieverhaal. Bijvoorbeeld: het natuurlijke afweersysteem dat veel mensen hebben. De medicatie tegen corona, waar we opeens niets meer over lezen. De ventilatie in verpleeghuizen. Gezond eten, voedingssupplementen (zie Juglen Zwaan), enzovoort.



Reina van Keken

Vaccinatie II | Deze brief kleurt mijn dag

Alle hulde aan J. Hoppe uit Rockanje voor de brief van de dag. Dank, u heeft mijn dag gekleurd. En AD, bedankt voor het plaatsen van deze brief.



Marianne Dek

