Reacties op dood van een held: ‘We kijken toch niet de andere kant uit?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 17 juli in de krant verschenen over het overlijden van misdaadjournalist Peter R. de Vries en de overstromingen in diverse landen.

Peter R. de Vries | Nooit accepteren dat het gajes de straat overneemt

Voor alles en niets gaan we de straat op: tegen coronamaatregelen, tegen stikstofmaatregelen, tegen allerlei politieke besluiten. Nu zouden we toch jandorie met zijn allen overal de straat op moeten gaan omdat we ons land terug willen en we het verrekken om dat gajes toe te staan dit soort moorden te plegen? Peter R. de Vries, Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Derk van Wiersum; zij verdienen het dat we dit niet, nooit, zullen accepteren.



H. van Ruiten, Hellouw.

Peter R. de Vries 2. | Levenslang voor de dader, dat heeft de familie ook

Hij heeft het helaas niet gered. Ik condoleer de nabestaanden met het verlies van deze unieke persoon. Ik wens de rechter in deze zaak de wijsheid toe de juiste straf toe te passen. De nabestaanden hebben door het verlies van Peter levenslang. De moordenaar zal mijns inziens dezelfde straf moeten aanhoren. Donderdag 15 juli 2021, een droevige dag.



Cees van Ravesteijn, Rijswijk.





Bekijk hieronder onze video over Peter R. de Vries:

Peter R. de Vries 3. | Ik was volledig aangeslagen

Ik was geen fan van De Vries. Ik stoorde mij vaak aan de verontwaardigde intonatie in zijn stem. Maar sinds vorige week opende ik dagelijks met enige ongerustheid de digitale kranten, telkens weer gerustgesteld als er geen grote kop in stond waarin zijn overlijden werd bekendgemaakt. Woensdag was die ongerustheid vrijwel weg en donderdag helemaal, ervan overtuigd dat hij het zou halen. Maar net als bij het overlijden van Johan Cruijff was ik volledig aangeslagen door het bericht dat hij was overleden. De mensen die dat op hun geweten hebben, zijn het leven in onze maatschappij niet waard. Hoe kun je iemand om zijn (eerbare) beroep willen vermoorden? Het is ook een aanslag tegen onze rechtstaat. Een aanslag om iedereen de mond te snoeren die de waarheid wil achterhalen over iets of iemand uit de onderwereld.



Dizzy de Wijngaert, Den Haag.

Peter R. de Vries 4. | Ik voel me verslagen

Het is een klotewereld waarin we leven. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik voel me verslagen. Je zou anderen, die hetzelfde werk doen als Peter R. de Vries deed, willen aanraden om als er weer een misdaad wordt gepleegd, niets te doen en de andere kant op te kijken. Want je zou het wel eens met de dood kunnen bekopen.



Cécile Beckers, Utrecht.

Peter R. de Vries 5. | De ultieme straf is het enige wat de daders begrijpen

De tranen lopen over mijn wangen. Niet alleen voor Limburg, België en Duitsland, maar nu ook voor de nabestaanden van Peter R. De Vries en Nederland. Waar het het toch naar toe in dit land. Onze gevangenissen zijn een lachertje voor dit mensen die in staat zijn deze misdaad te plegen en hun status groeit na elke gevangenisstraf die ze krijgen. Van mij mag echt de doodstraf weer ingevoerd worden. Dat is het enige wat deze misdadigers begrijpen.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Peter R. de Vries 6. | Dit is onverteerbaar

Onze Robin Hood. Nooit meer de klank van de troostende stem tegen onrecht. Onverteerbaar.



C. Booij, Nijmegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Criminaliteit | Voor drugsgebruikers is dit toch ook een signaal?

Druggebruikers, is het nu zo langzamerhand niet genoeg geweest? Hoeveel mensen moeten er nog neergeschoten of zelfs vermoord worden om jullie drugsgebruik in stand te houden? Hoeveel geld moet er nog uitgetrokken worden om drugscriminaliteit tegen te gaan? Begrijpen jullie niet dat door jullie gebruik deze handel in stand blijft en zo lang er heel veel geld mee gemoeid is dit ook zo zal blijven? Alleen door het gebruik te stoppen zodat er geen handel meer is en er dus ook niets meer aan te verdienen valt komt er een einde aan deze criminele activiteiten.



Ed van Rotterdam, Puttershoek.

Overstromingen | Kabinet doet weer belofte

Arme getroffen Limburg. Gelukkig heeft het demissionaire kabinet besloten een rampenvergoeding in te stellen. Arme Limburgers, als het net zo gaat als bij de toeslagenaffaire en de slachtoffers van het gaswinning in Groningen, wens ik jullie heel veel sterkte.



Marianne Verbeek, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.