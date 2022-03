Reacties op economische gevolgen Oekraïnecrisis: ‘Hoe kan de minister de financiële problemen van het volk negeren?’

‘Verlaag de accijns en geef dat kwartje van Kok terug’ en ‘Er kan heel goed worden gestuurd op accijns en energiebelasting’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 10 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russische inval | Olieboycot is een extra domper voor Oekraïne

‘VS boycot olie Rusland: oorlog niet subsidiëren’ (AD 9-3). Het streven om zo snel als mogelijk onafhankelijk te worden van het Russische gas zal een stevige domper worden voor Oekraïne. Het Europese gasgebruik gaat dan immers ook niet meer door de leidingen in hun land. Financieel zal dat een fikse tegenslag zijn, zo’n 5 miljard per jaar waar je niets voor hoeft te doen. En dan te bedenken dat de hele ellende van dit ogenblik het gevolg is van de krampachtige (Amerikaanse) tegenwerking om Nord Stream 2 in gebruik te nemen. De belofte van de Amerikaanse president van ongeveer een jaar geleden dat de gasleiding door Oekraïne een bron van inkomsten zal blijven, zal daarmee teniet worden gedaan.



Ruud Schneider, Spijkenisse.

Russische inval II | Beter Oekraïne bijstaan dan nucleaire confrontatie

‘Poetin moet voor eens en altijd een lesje krijgen’ (Brieven 9-3). Enkele lezers alhier vinden het noodzakelijk dat de Navo ingrijpt, omdat ze zich schamen dat deze niets doet. Welnu, de Derde Wereldoorlog zal dan definitief een feit zijn en aangezien de Navo veel moderner is dan het Russische leger zal Poetin al snel in het defensief worden gedwongen en zou hij voor de nucleaire optie kunnen kiezen; hij is er gek genoeg voor zoals inmiddels wel gebleken is. De gevolgen zullen catastrofaal zijn en de halve wereldbevolking zal worden weggevaagd. Willen we dat risico nemen of toch maar liever ruimhartig vluchtelingen opnemen en de Oekraïners steunen zoveel als we kunnen?



Ruud Berkhuizen, Den Haag.

Russische inval III | Wereldleiders zullen er toch uit moeten komen

‘Ingrijpen door de Navo maakt het echt gevaarlijk’ (Brieven 9-3). Ik moet de briefschrijver Jan van Rooijen volkomen gelijk geven: als alle wereldleiders niet van die domme, stoere krachttermen hadden gebezigd tegen Rusland en de weg van de diplomatie hadden opengehouden, hadden we nu niet in een uitzichtloze oorlog gezeten. En als we zo doorgaan met dreigementen kan dat alleen maar leiden tot een Derde Wereldoorlog, met een totale vernietiging. Staakt het vuren en zoek de weg naar vrede. Leiders, gebruik uw verstand. Met krachttermen los je dit niet op.



Gert Jan Mensink, Groningen.

Gevolgen Nederland | Er kan echt wel iets aan de accijnzen worden gedaan

‘Daling koopkracht niet te voorkomen’ (AD 9-3). De prijzen van benzine en gas gaan door het dak en het enige wat het kabinet kan zeggen, is dat het serieus gaat nadenken over een oplossing. Wat een besluiteloosheid. Er kan heel goed worden gestuurd op accijns en energiebelasting. Nergens in Europa wordt zoveel betaald voor een volle tank als hier en dat betekent dat de overheid ook nog eens goed verdient aan de malaise. Dat kan niet de bedoeling zijn. Verlaag de accijns en geef dat kwartje van Kok terug. Zo zorg je voor een eerlijke compensatie. Waarom weer absurde ideeën om de laagstbetaalden via de gemeenten te compenseren? Niks ingewikkelde constructies. Wel tijd voor dure verkiezingsspotjes, maar niet om de problemen bij de kop te pakken. Toon daadkracht en verantwoordelijkheid, zou ik met name tegen minister Kaag willen zeggen.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Gevolgen Nederland II | Afwezigheid Kaag kan niet

Ik ben verbijsterd. Mevrouw Kaag, onze minister van Financiën, verkiest een speech over Europa in plaats van deel te nemen aan een debat over de koopkracht van de Nederlandse burger. Kamerleden spraken er terecht schande van. Hoe kan de minister de financiële problemen van het volk negeren? Zij moet het voortouw nemen oplossingen te zoeken en de lasten te verlichten in deze lastige tijden.



H. van der Wel, Rotterdam

Voetballers in Rusland | Promes ongeloofwaardig

Nederlandse voetballers mogen hun Russische club dit seizoen verlaten. Quincy Promes is een van hen en laat weten dat hij het seizoen bij zijn club Spartak Moskou liever afmaakt. Promes wordt ervan verdacht dat hij zijn neef in de knie heeft gestoken. Hij heeft dit altijd ontkend. Maar uit telefoontaps blijkt dat Promes zijn neef zelfs wilde doodsteken. Zijn ontkenning wordt er ook niet geloofwaardiger op nu hij besloten heeft in het oorlogszuchtige Rusland te blijven.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Internationale vrouwendag | Prachtige reportages

Ik wil het AD danken voor de ongelofelijk uitgebreide reportages van Vrouwendag. Zoals elk jaar was ik weer overweldigd door de aandacht. Zeker nu er een dame op Defensie zit en nog wat sterke vrouwen in de politiek. En al die vrouwen die nu op de vlucht zijn, zijn zo sterk. En dan de vrouwen en meisjes die bewust achterblijven om te vechten. Met dat soort reportages kun je voor de dag komen.



Marianne Verbeek, Rotterdam.

