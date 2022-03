Reacties op economische gevolgen Russische inval: ‘Wijk eens af van struisvogelpolitiek’

Gevolgen Russische inval | Altijd ingewikkelde regels bedenken, wat is dat toch?

‘Auto blijft aan de kant door dure benzine’ (AD 10-3). De Nederlander laat de auto vaker staan door de hoge brandstofprijzen. In hetzelfde artikel valt te lezen dat de benzine in België wel 55 cent per liter goedkoper is. Wat is dat toch? Wij vinden het in ons land blijkbaar vervelend als hogere inkomens profiteren van een btw- of andere belastingverlaging. Liever tuigen we een ingewikkelde regeling op, uit te zoeken door de al overbelaste belastingdienst, om alleen minima te helpen. Dat heeft weer allerlei neveneffecten, zoals in het NOS Journaal te zien was. Een mevrouw meldde dat het voor haar voordeliger is om maar te stoppen met werken omdat ze dan goedkoper uit is. Als de Belgen en de Duitsers de benzine goedkoper maken kan de hele grensstreek de benzinestations wel sluiten. Waarom zo moeilijk doen? Verlaag de btw, doen andere landen ook. Misschien kan de stikstof even wachten. Kwestie van prioriteiten stellen.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Gevolgen Russische inval II | Dit kan zomaar richting drie euro per liter gaan

De benzine voor E10 bereikt de 2,50 euro als adviesprijs. Maar waarom ligt de adviesprijs in België 55 eurocent lager? Het was altijd bekend dat je in grensstreken goedkoper kon tanken. Je zou daar maar een tankstation hebben. Nederland laat de auto staan en gebruikt massaal de fiets of doet de boodschappen lopend. Dit treft opnieuw de pomphouders. Ik hoop dat mijn voorspelling niet uitkomt want dan bereiken wij de drie euro per liter.



J. Bax, Krimpen aan de Lek.

Gevolgen Russische inval III | Hoe moet het met de verhoudingen na de oorlog?

Zoals het er nu uitziet wint Vladimir Poetin de militaire oorlog niet, maar hij stort de rest van de wereld wel in menselijk en economisch verderf. Wereldwijd rijzen de prijzen de pan uit. Miljoenen zijn Oekraïne ontvlucht. Tegenstanders van Poetin worden massaal opgepakt en kritische media wordt de mond gesnoerd. Het is de vraag of het Westen deze mensenmassa praktisch en financieel aankan. Tijdens deze oorlog zijn de bestaande verhoudingen, verbanden en relaties tussen landen ernstig verstoord en die zullen niet snel weer hersteld worden. Het zal de gek en agressor Poetin worst zijn. De economische malaise in Europa en mogelijke onvrede onder de bevolking komt hem goed uit. Zo verdeelt hij de EU en Navo, zal zijn idee zijn. Ooit komt het goed, maar het zal na beëindiging van de Russische vijandelijkheden jaren duren voor alles weer ‘normaal’ is, vrees ik. Wat dat nieuwe ‘normaal’ ook moge zijn.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Gevolgen Russische inval IV | Het zijn treurige pogingen, maar zo moeilijk is het niet

‘Er kan echt wel iets aan de accijnzen worden gedaan’ (Brieven 9-3). Geweldige ingezonden brief van Jan de Koning uit Spijkenisse, helemaal mee eens. Verlaag de accijnzen op onder andere de benzine, we hebben tenslotte nog steeds een kwartje tegoed, om mee te beginnen. Belofte maakt schuld en verjaart niet. Het kabinet verdient goed aan de malaise maar is blijkbaar niet in staat te denken aan deze eenvoudige oplossing voor ‘gewone’ burgers. Het doet treurige pogingen om tot een oplossing te komen. Wijk eens af van struisvogelpolitiek, het is eenvoudiger dan het lijkt. Er kan heel wat gedaan worden door diverse bizarre belastingen te verlagen, zoals ook uit meerdere ingezonden brieven van 9 maart naar voren komt. De schatkist zal hierdoor niets tekort komen.



Petra Schermacher, Leusden.

Onderzoek varkens | Fijn, even een hilarisch onderwerp in deze tijd

‘Kort knorrend varken blijkt een blij varken’ (AD 9-3). Tussen al dat verschrikkelijke oorlogsnieuws was er gelukkig ook een fantastisch blokje dierennieuws: 7400 knorren van 400 varkens zijn geanalyseerd om meer te weten te komen over het welzijn van deze dieren. Heerlijk, even een hilarisch wetenschappelijk onderwerp. Ze zijn blij als hun staartje gekruld is. Hangt die meer tussen hun poten, dan zijn ze verdrietig. Na het lezen van dit artikel heb ik wel vier keer kort geknord!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Debat omgangsvormen | Genoeg werk maar Kamer praat uren over zichzelf

Na maanden van navelstaren, onzinnige debatten over wie met wie en waarom niet. Functie elders en ander geneuzel. Uitgerekend woensdag een debat over omgangsvormen. Helaas staat er niet bij met wie. Onderling of met burgers. Dat laatste zou zeker de moeite waard zijn geweest. Nee, woensdag, na een week reces.



Wellicht had het toen kunnen plaatsvinden, zonder camera’s. Gewoon onderling. De wereld brandt. De energieprijzen gaan door het dak. Over compensatie moeten we nog nadenken. Duizenden Oekraïners staan voor de deur. Volop werk aan de winkel. Nee, neuzelen vanaf 13.00 uur tot laat, met en over elkaar. Hoezo vertrouwen?



Peter Bouwels

