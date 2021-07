Reacties op eenzame coronabubbel: ‘Het leven wordt wel erg karig’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl . Hieronder de inzendingen die verschenen in de krant van zaterdag 31 juli over onder meer de trage actie van het OM, het goud van ‘Kniemann’ en de goudmijn waarop vaccinmakers zitten.

Goud | Niek Kimmann wordt Niek Kniemann

Afgelopen maandag dook Niek Kimmann op de BMX-baan over een overstekende official. Kansen verkeken? Nee, Niek richtte zich op. Een scheurtje in de knie deerde hem niet. Die kanjer pakt goud! Niek Kimmann wordt Niek Kniemann. Geweldig, een knieval voor deze man(n).



Geert de Korte, Houten.

Geïsoleerd | Haal ouderen via buurthuis uit hun eenzaamheid

‘Corona isoleert ouderen’ (AD 29-7). Ik ben blij dat er aandacht is voor de vereenzaming van ouderen in deze tijd, al is het wel wat laat. Ik had zelf als alleenstaande senior (76) mijn leven behoorlijk op orde totdat mijn vrijwilligerswerk in een verpleeghuis wegviel. Ook mijn wekelijkse aquarobicsuurtje, dat onlangs weer gestart was, is door de zomerstop van zwembaden komen te vervallen. Het wordt dan wel erg karig. In deze situatie zou een buurthuis grote uitkomst bieden, ouderen uit de wijk kunnen elkaar daar ontmoeten. Helaas hebben al mijn inspanningen geen resultaat opgeleverd. Als men nu inziet hoe belangrijk het is om ouderen uit hun isolement te halen, is het duidelijk dat een buurthuis - voor een kop koffie, een luisterend oor en activiteiten - onontbeerlijk is.



M. Bouvy, Den Haag.

Geïsoleerd 2.| Stimuleer het Knarrenhof

Geriaters luiden de noodklok over de vereenzaming van ouderen. Maar er is een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert, genaamd Knarrenhof. Dit is ideaal voor ouderen die zelfstandig willen blijven en steeds minder op mantelzorg en kinderen kunnen terugvallen. Het lijkt ideaal maar politiek en gemeenten hebben geen trek in medewerking, waarom? Er is een lange wachtlijst van geïnteresseerden.



G. Casant, Utrecht.

Mallorca-verdachten | OM werkt speculaties en geruchten in de hand

‘Officier van Justitie belaagd’ (AD 30-7). Het OM roept op te stoppen met de speculaties over de mogelijke daders, die in Mallorca een man doodschopten. Maar datzelfde OM moet zich realiseren dat dit door zijn eigen trage handelen komt. De verdachten lopen wekenlang vrij rond. Dan ontstaan er vanzelf geruchten, speculaties en een poging tot waarheidsvinding.



Michiel Geldof, Amsterdam.

Derde prik | Natuurlijk willen ze dat, het is een goudmijn

‘Derde prik: goed voor ons of voor de fabrikant?’ (AD 30-7). Dat is duidelijk, dat is de fabrikant die al aangaf dat de miljardenwinst flink toeneemt. Pfizer spreekt zelfs van een goudmijn. Hoe meer vaccins, hoe groter die wordt. Die derde prik zal er wat hen betreft wel komen. En daarna ieder jaar herhalingen. Nieuw onderzoek zou uitwijzen dat mensen met een verzwakt immuunsysteem nog een derde en zelfs een vierde, vijfde enzovoort nodig hebben. Is het niet zo dat de ontwikkelingstijd van het vaccin nog te kort is en daarom nog niet voldoende werkt? Maar dat mag natuurlijk niet gezegd worden, want dat zal ten koste van de winst gaan. Hopelijk komt er in de toekomst een beter vaccin, door meer onderzoek en verdere ontwikkeling, wat de normale weg is. en niet vliegensvlug een vaccin op de markt brengen dat nog niet aan de eisen voldoet.



Nanny Barthen, Den Haag.

Asiel | Kortere procedure is voorlopig niet aan de orde

‘Maak eens een einde aan die jarenlange vertragingen’ (Brieven 28-7). Mevrouw Remmerswaal kan boos worden dat Layan en Karam met hun moeder terug moeten naar Marokko. Ze zouden daar niemand kennen. Het is echter te kort door de bocht om daar alleen de IND de schuld van te geven. In de loop der jaren is er een ‘asielindustrie’ ontstaan. Bij elke beslissing die de IND neemt, kan een advocaat van de afgewezen asielzoeker in beroep gaan. Bij een negatieve beslissing kan dan weer hoger beroep aangetekend worden. Elke rechterlijke procedure neemt maanden, zo niet jaren in beslag. Ik zeg niet dat hen dit recht ontnomen moet worden, maar inderdaad het is tijd dat deze jarenlange vertraging wordt stopgezet. Dat betekent echter dat de wettelijke regels rondom de asielprocedure aangescherpt zouden moeten worden en rechters in deze procedures op kortere termijnen beslissingen moeten nemen. Naar mijn mening voorlopig een utopie.



D. Seres, Rotterdam.

