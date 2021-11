Reacties op eerste boosterprikken: ‘Dank, ook namens de zwijgende meerderheid’

Er is ook reden om positief te reageren en niet alleen maar ‘zuur’. En ook Sligro neemt afstand van de plofkip: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van zaterdag 13 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Dankbaar voor snelle boosterprik

Na wekenlang elke dag weer dezelfde zure reacties in actualiteitenprogramma’s te hebben moeten aanhoren, zou ik daar voor de verandering eens iets positiefs tegenover willen plaatsen. Zonder ook maar enig initiatief te hebben hoeven ondernemen, heb ik begin oktober een uitnodiging van de GGD mogen ontvangen. Het betrof de derde vaccinatie, die al op zaterdag 23 oktober daadwerkelijk is gezet. Op dat moment had onze overheid dus al een aanvang genomen met de zogenaamde boosterprik. De reden waarom ik deze invitatie heb gekregen is verre van aangenaam (onderliggende ziekte), maar ik weet dat er duizenden lotgenoten eenzelfde inenting hebben mogen ontvangen. Daarom nu eens een keer hulde aan minister De Jonge, premier Rutte en alle andere betrokkenen, voor de uitvoering van jullie zware en ondankbare functie. Heel veel dank, ook namens de overgrote maar zwijgende meerderheid.



Bertus Sterk, Vijfheerenlanden.

Veel wegkijkers als het gaat om volle ziekenhuizen

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, lijkt het wel. En de politiek wordt het ook maar niet eens. In de Tweede Kamer is de meerderheid bang voor uitsluiting. Dat belooft wat voor een nieuw kabinet waaraan nog steeds wordt gewerkt, maar wel in dezelfde samenstelling en zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. Nederland is/wordt onbestuurbaar met 19 partijen in de Tweede Kamer. Samen doen, is de oproep. Maar er zijn veel doven in het land. En wegkijkers als het gaat om de volle ziekenhuizen. Kijk in de landen om ons heen, daar gaat het ook niet van een leien dakje, maar wel beter.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Hoe kan de ernst van de situatie je ontgaan?

Wat voor karakterloze figuren zitten er in het OMT? Zij adviseren om meer dan 85 procent van de bevolking te laten gijzelen door minder dan 15 procent. Grote evenementen binnen niet door laten gaan, oké, snap ik. Scholen open wil ik ook nog in meegaan maar dan wel alleen voor gevaccineerden. Kerken en moskeeën open, prima, maar wel met QR-code, al is het maar uit naastenliefde. Ik zie de horecabazen en zwaar gesubsidieerde culturele instanties alweer op de barricade staan en om steun bedelen. Protocol code-zwart, zo snel mogelijk aanpassen. Niet gevaccineerd? Achter in de rij en zo nodig plaatsmaken. Onder wat voor steen leef je als je nu de ernst van de zaak niet inziet of zegt daarvan niet op de hoogte te zijn?



R. van Dijk, Veenendaal.

Pappen en nathouden is het motto in de polder

Gewoon blijven pappen en nathouden. Voetbalwedstrijden zonder publiek, maar we gaan wel op vakantie of bezoeken een kerk of moskee zonder corona-toegangsbewijs. Nederland moet het natuurlijk wel weer anders doen dan elders. We leven immers in een ‘vrij’ land. Wat een beleid. Het zal wel met de kabinetsformatie te maken hebben: beetje polderen en de kool en de geit sparen.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Mooie stap tegen plofkippen, maar we zijn er nog niet

‘Sligro komt als eerste groothandel met Beter Leven Kip’ (AD.nl 9-11). Sligro gaat vanaf 2023 geen plofkippen meer verkopen. In plaats daarvan worden er alleen nog maar kippen met het Beter Leven-keurmerk verkocht. Dit klinkt goed, maar is dat het echt? De hokken van de kippen zullen 40 procent groter worden. Dit klinkt veel, maar dat valt tegen. Op dit moment zitten er gemiddeld 20 vleeskuikens per vierkante meter. Als de hokken 40 procent groter worden, zitten er nog steeds 12 kippen per vierkante meter. Dit is een te kleine ruimte om dieren te houden. Hoewel de situatie slecht blijft, is er wel een verbetering. Nu de Sligro Beter Leven-kippen gaat verkopen, worden mensen bewuster van de situatie en zullen ze dus eerder geneigd zijn om plofkippen te laten liggen. Dit is alvast een stap in de goede richting, maar we zijn er zeker nog niet.



Dionne Kuijf, Waddinxveen.

