Reacties op einde stoffen mondkapje: ‘De grootste risicofactor is echter het (verkeerd) gebruik’

Mondkapje | Leg bij de persconferentie alles weer nauwkeurig uit

‘Einde dreigt voor de leuke mondkapjes’ (AD 12-1). Telkens weer zie ik (in winkels) mensen snel hun mondkapje omlaagtrekken wanneer ze plotseling moeten niesen of hoesten. Terwijl een mondkapje nu juist in de allereerste plaats dient om ánderen te beschermen wanneer men zelf in de incubatiefase van een besmetting zit. In de kranten lees ik allerlei overwegingen of nu straks het ene of het andere mondkapje wordt voorgeschreven. Maar geen enkel mondkapje heeft zin wanneer bij de persconferentie niet eerst en vooral duidelijk wordt gemaakt dat het juist de bedoeling is dat men een mondkapje moet ophouden wanneer men plotseling moet niesen of hoesten. Ja, het kan een kriebelhoestje zijn, maar het kan ook het eerste teken van een besmetting zijn. En het zou fijn zijn als u met die nies niet alle mensen om u heen besmet.



Eveline Blitz, Den Haag.

Mondkapje II | Op- en afzetten, het is een risico en schijnveiligheid

Als medewerker in de zorg draag ik een medisch mondmasker, uiterlijk is er nauwelijks verschil met het niet-medische. De grootste risicofactor is echter het (verkeerd) gebruik. Even iets drinken of iets dergelijks en het mondkapje wordt naar beneden geschoven en met dezelfde hand weer naar boven. Wanneer je met besmetting in aanraking bent geweest, is het eerder onveilig om een mondkapje te gebruiken. Handen wassen op de juiste manier is daarbij minstens zo belangrijk. Een medisch mondmasker voor iedereen dat wordt op- en afgezet is mijns inziens dan ook schijnveiligheid.



Betsy van den Broek

Trauma kerkverlater | Reden om het bijzonder onderwijs te schrappen

‘Jij belandt op de onderste plek van de hel’ (AD 11-1). Triest verhaal van de door haar ouders, uit naam van religie (elk geloof is bijgeloof), geestelijk mishandelde Marieke. Naast deze indoctrinatie thuis, werd ook op de basisschool ‘hel en verdoemenis’ gepredikt en onderwezen. Dat alles onder de titel van ‘bijzonder onderwijs’. Dit onderwijs is alleen maar ontstaan om ouders tegemoet te komen, zodat ook dáár hun kinderen onderwijs kunnen volgen in de (bij)gelovige sfeer die ze van thuis hebben meegekregen. Een ander voorbeeld hiervan is natuurlijk het, helaas getolereerde, moslimonderwijs. Niet bevorderlijk voor de kinderen, en zeker niet voor de samenleving. Een betere integratie wordt hierdoor sterk belemmerd. Hoog tijd dus om het bijzonder onderwijs af te schaffen, en over te gaan op uitsluitend openbaar onderwijs. Waar eventueel nog wel de voornaamste vormen van(bij)geloof besproken zouden kunnen worden.



Krijn Kooijman, Dordrecht.

Trauma kerkverlater II | Het gaat veel te vaak over extreme situaties

Wat een zielig verhaal van Marieke. Alsof de kerk haar leven heeft vernield, zelfs tot zelfmoord zou drijven en eruit komen zo vreselijk moeilijk is. Dat is niet zo. Uitschrijven doe je in een ommezien en daarna gaat het leven gewoon verder. Mocht je in extreme plaatsen wonen waar alles superstreng is, ja, dan is het uiteraard anders. Maar dan hebben we het niet over de kerk in het algemeen, maar over sektarisme. Daar mag je de hele kerk niet op afrekenen. Het probleem is dat in de media alleen uitersten in beeld komen, maar het grote middenstuk wordt overgeslagen. Gaat het over de Titanic, dan gaat het over de eerste en de derde klasse, nooit over de tweede. Gaat het over de islam, dan ook over de extremen. Maak eens wat mooie artikelen over de activiteiten van het middenschip van de kerk, je zult versteld staan!



Ester van Dijk, theoloog.

Ontkoppeling AOW | Het kan budgetneutraal

‘Eerste klus wordt het sussen van AOW-opstand’ (AD 12-1). Ik heb geen goed woord over voor deze ontkoppeling. Zeker niet omdat de pensioenen ook al jaren op slot zitten. En ook niet omdat de kosten voor levensonderhoud sterk stijgen. Beter een half ei dan een lege dop: halveer de stijging van 7,5 procent van het minimumloon en verhoog de AOW ermee. Budgetneutraal voor de staatskas en de pijn verzacht bij de AOW’ers.



Berry van Arkel, Lexmond.

Wolf in Europa | Stellen dat wolf in ons land thuishoort, is echt onzin

‘Gans, hond en vos veel schadelijker dan een wolf’ (AD 11-1). Ik ben sinds 1964 lid van Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties. Ja, ik ben dus voorstander van bescherming van de natuur. Maar de laatste tien jaar zijn we een beetje doorgeschoten in het terughalen van allerlei planten en dieren. In 1964 was de wolf al honderd jaar verdwenen uit Nederland terwijl andere dieren, zoals schapen, zijn gebleven. Om nu te zeggen dat hij in Nederland thuishoort, is onzin. In de tijd tot 1860 had de wolf een natuurlijke vijand: de jager. Wil je de tijd van vroeger terug, dan ook een vorm van jacht. Anders is er geen plek voor de wolf.



Frits van Driel, Brielle.