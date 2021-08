Reacties op ellende in wereld: ‘Je moet echt je best doen positief te blijven’

‘Als de wereld in brand staat, is het moeilijk positief te blijven’, schrijft Truus Schoonderbeek naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven van lezers die in de krant van donderdag 5 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Derde prik | Kom maar op met die prik, al zou het elk jaar moeten

‘Derde prik in het ene land, terwijl ze in het andere nog de eerste moeten krijgen’ (AD 4-8). Kom maar op met die derde vaccinatie. Alles voor over om weer terug te gaan naar normaal en geen zorgen meer te maken over wie ik kan besmetten. Ik wil mijn bewoners in het verzorgingshuis weer kunnen knuffelen als ik ze naar bed breng en ze zo een rustige en veilige nacht bezorgen. Geen moment twijfel gehad. Al moet ik hem elk jaar halen.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Wereldleed | Ik probeer positief te blijven

Ik weet het, ik weet het, roep ik van binnen als ik de beelden van de branden in Turkije en Griekenland voorbij zie komen. Ik hoor het als ik de schietpartijen op tv zie van mensen die elkaar willen vermoorden om wat voor reden dan ook. Het overvalt me als ik ziekenhuisbeelden van coronapatiënten voorbij zie komen. De bootjes komen ook weer met hordes vluchtelingen aan op Lesbos, hoor ik van de Grieken zelf. Met alle ellende van dien. Och, ik wil graag positief blijven en doe daar elke dag mijn best voor. Maar soms kruipt dat addertje in mijn hoofd: staat de wereld in brand, of worden we flink gewaarschuwd door iets van een hogere macht? Of is het ‘alleen maar’ klimaatverandering? Positief blijven, roept de overheersende stem in mijn hoofd.



Truus Schoonderbeek-Kok, Hooglanderveen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Syrisch meisje | Kijk uit met vergelijkingen uit Tweede Wereldoorlog

‘Ik hoop dat het meisje een mooie toekomst zal krijgen’ (Brieven 4-8). Ik vind de vergelijking die briefschrijfster Truus Groothuis maakt tussen het Syrische meisje op Utrecht CS en Settela in de trein naar Auschwitz nogal ongepast. Settela ging na een verschrikkelijke reis in een veewagon haar dood tegemoet. Het Syrische meisje is, misschien door een mensensmokkelaar, op een naburig station op de trein naar Utrecht CS gezet en gaat ongetwijfeld een goede toekomst tegemoet. Een toekomst die ik haar, evenals al die andere - terechte - vluchtelingen, van harte gun. Truus Groothuis geeft er, zoals zoveel andere mensen, blijk van geen besef te hebben van de groteske verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Wees voorzichtig om op welk gebied dan ook vergelijkingen te maken met dit absolute dieptepunt in onze geschiedenis.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Syrisch meisje 2. | Dit vraagt meer onderzoek

Hoe kan een meisje van 11 zo door Europa reizen? Alleen maar met hulp van mensensmokkelaars. Ja inderdaad, de ouders zijn ziek. Anders laat je een meisje van 11 niet vertrekken. We weten allang dat mensensmokkelaars ze in het land van keuze kunnen afzetten. Is dit de nieuwe trend? Het stuk vraagt veel meer onderzoek.



Jack Bijster, Amsterdam.

Dick Advocaat | Bij ADO Den Haag was hij zó op zijn plaats geweest

De keuze van Advocaat voor Irak staat haaks op zijn imago ‘voetbaldier’. Hij ontsiert zijn carrière en dat is jammer. Als Dagobert Duck met Kwek en Kwak in zijn kielzog pakt hij dit klusje in de wetenschap dat het na een enkele tegenvaller over is en de zakken kunnen worden gevuld. Als ras-Hagenees was het eleganter geweest als hij met anderen van hetzelfde ras vanuit zijn schat aan ervaring met een werkplan was gekomen om voor de komende tien jaar zijn club ADO Den Haag in de steigers te zetten. De mensen zijn er, de ervaring is er en geld is geen probleem. Dus rest slechts de intrinsieke bereidheid tot afstemming, samenwerking en prioriteit van het clubbelang. Voel je aangesproken.



Herwijn van Elswijk, Zoetermeer.

Louis van Gaal | Hij heeft mijn brief gelezen

Nu weet ik het zeker: Louis van Gaal leest ook het AD, daar in Portugal. Enkele weken geleden deed ik hem via deze brievenrubriek het verzoek om nog één keer bondscoach te worden. En zowaar, hij is overstag. Zou het briefje dan toch geholpen hebben?



Clasien Calboo-Heideman, Vianen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken