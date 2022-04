Reacties op EU-Oekraïne: ‘Doorreizen naar Poetin was ook optie geweest’

‘Oefen meer druk uit op landen die ‘neutraal’ zijn’ en ‘Een gezin bij elkaar houden was voor iedereen hard werken’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 12 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

EU-Oekraïne | Verstandig was de keuze van Von der Leyen niet

Was het wel zo slim van Ursula von der Leyen om de Oekraïense president Zelenski te beloven dat er versneld zal worden gewerkt aan het kandidaat-lid te worden van de EU? Nee, dat was het niet. Nog meer olie op het vuur en met een formulier te verschijnen voor de camera was ook niet stoer. Oekraïne wordt door veel landen voorzien van wapens, vluchtelingen worden opgevangen met allerlei voorzieningen. Maar steeds weer lijkt het alsof ook wij in een oorlog getrokken worden met alle gevolgen van dien. Von der Leyen weet ook dat Oekraïne een corrupt land is. Ondanks alle ellende kunnen wij ons niet permitteren in een grote oorlog verzeild te raken. Een aantal mensen lijkt erop aan te sturen. Maar nuchter blijven en bedenken hoe groot de gevolgen kunnen zijn is verstandiger. Oorlog kent alleen maar verliezers.



Pauline Borst, Rotterdam.

EU-Oekraïne II | Doorreizen naar Poetin was ook optie geweest

Waarom is Ursula von der Leyen niet doorgereisd naar Moskou om daar een gesprek onder vier ogen te hebben met de Russische president Poetin? Misschien zou het niets uitgehaald hebben, maar hij spreekt ook Duits. Nu stond ze bij Zelenski met een map met grote EU-letters een belofte te doen die ze waarschijnlijk niet waar kan maken. Dat helpt niet in de onderhandelingen. Een grote oorlog in Europa zou een nog grotere ramp worden. Hoe verschrikkelijk het ook is, er wordt veel hulp geboden en de ogen van velen zijn wel opengegaan.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Russische inval Oekraïne | Oefen meer druk uit op landen die ‘neutraal’ zijn

Nu er steeds meer beelden komen van verwoestingen aangericht door de Russische troepen en de vele slachtoffers, zou de EU diverse landen die ‘neutraal’ zijn, kunnen aanspreken op hun keuze. Als bijvoorbeeld China en India bij hun standpunt blijven zouden we ook tegen hen passende, economische maatregelen kunnen nemen. Minder importen, geen zaken meer doen om zo ook via die weg druk uit te oefenen op Rusland. De EU moet terug naar meer zelfvoorzienend vermogen. Zelf produceren. Minder afhankelijk zijn van grote naties moet nu de boodschap zijn. We moeten alles gebruiken om deze schrijnende situatie in Oost-Europa te beëindigen.



Jos de Graaf, Reuver.

Jeugdzorg | We gaan voorbij aan wat daar wél goed gaat

‘Zorgen dat ze worden gezien en gehoord is wel het minste’ (Column 9-4). In haar column adviseert Angela de lezers te kijken naar Jojanneke en de Jeugdzorgtapes. Ik heb die uitzending niet nodig om te weten wat er mis is in de jeugdzorg . We halen graag voor het voetlicht wat niet klopt en gaan voorbij aan alle aspecten die wél goed gaan. Inmiddels ben ik met pensioen, maar ik heb jaren in de (kinder)psychiatrie en licht verstandelijk beperkte zorg samen met ouders gekeken naar wat zij en hun kinderen nodig hadden om een uithuisplaatsing te voorkomen. Vaak in samenwerking met een gezinsvoogd en bij multiprobleemgezinnen met andere instanties. Meestal slaagden ouders, kinderen, gezinsvoogd en ik erin om het gezin bij elkaar te houden en dat was voor iedereen hard werken. Dus ja, er is veel mis in de jeugdzorg en er gaat óók veel goed.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Column Willem van Hangem | Moet dat zo overdreven?

‘Onze keepers? Verschrikkelijk’ (Column 11-4). Ik ben het eens met Willem van Hanegem als hij schrijft over al die high fives als spelers worden gewisseld en scrums voor de wedstrijd. Ik word niet goed van die omhelzingen. Voor en tijdens de wedstrijd. Dit loopt de spuigaten uit. Natuurlijk wil je elkaar sterkte en kracht wensen. Maar moet het zo overdreven, krijgen ze hierdoor meer zelfvertrouwen? Ik zie me dit al doen waar ik gewerkt heb. Iedereen een high five geven en aan het eind van de dag herhalen voor een goede prestatie. Kom nou.



Frans Kieboom, Maassluis.

