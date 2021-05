Reacties op Eurovisie Songfestival: ‘Met recht een visitekaartje voor Nederland’

Column Özcan Akyol 2. | Gevestigde politiek gaat over tot orde van de dag

Hulde voor de column van Özcan Akyol. De politiek heeft de mond vol over herstel van vertrouwen. We hebben de verkiezingen achter de rug en de politiek gaat weer over tot de orde van de dag met eigen belangen en agenda’s. De verkiezingsuitslag onderstreept dat de meerderheid geen links beleid wil, zoals Akyol benoemt in zijn column. Desondanks kiest de gevestigde orde schaamteloos voor een centrumlinkse coalitie. Uitspraken van Rutte over niet willen regeren met een ‘wolk van linkse partijen’, of verbinding en nieuw politieke elan van Sigrid Kaag blijken net zo vluchtig als het gaat om de eigen plek in de coalitie. Kaag maakt het nog een graadje erger door de teneur van de verkiezingsuitslag vóór de coalitiegesprekken te negeren en haar streven naar een linkse coalitie uit te spreken. We hebben de mond vol over de noodzaak ons democratisch bestel te koesteren en te beschermen. Zo langzamerhand lijken we in een democratuur te leven: we belijden democratie en inspraak maar besluiten per definitie autocratisch.



Adri Tegelaar, Den Haag.