Reacties op excuses Broekers-Knol: ‘Van de geloofwaardigheid van het huidige kabinet is niets meer over’

Uitspraken Broekers-Knol | Tweede Kamer moet zich druk maken om eigen land

‘Broekers-Knol zegt sorry na interview over vluchtelingen’ (AD 4-10). Nu valt de Tweede Kamer over Ankie Broekers-Knol over haar interview in het AD. Ze heeft groot gelijk. Nederland kan niet duizenden vluchtelingen in dit land opvangen, daar is Nederland te klein voor. De Tweede Kamer moet zich eens druk maken over wat er hier in Nederland allemaal misgaat. Kijk maar naar dit asielbeleid. Daar gaat het al mis.



R. de Geus, Dordrecht.

Uitspraken Broekers-Knol II | De sorry-joker voortaan maar één keer inzetten

Ik heb met afschuw en verbijstering het zoveelste sorry uit de mond van een bewindspersoon gelezen in het AD van gisteren. Dit keer gebruikt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol de politieke toverformule om haar schandelijke uitspraken over Afghaanse vluchtelingen in een interview met deze krant te matigen. Ze betreurt de uitspraken en had haar woorden zorgvuldiger moeten kiezen. Aangevuld met het politieke sorry dat inmiddels als haarlemmerolie gemeengoed is geworden in het wankelende kabinet, gaat de staatssecretaris over tot de orde van de dag. Van de (politieke) geloofwaardigheid van het huidige kabinet is na vier jaar ontelbare keren sorry zeggen niets meer over. Alleen daarom al staat Nederland te springen om een nieuw kabinet, waarbij ik wil voorstellen dat de nieuwe bewindspersonen maar een keer per jaar ‘de sorry- joker’ mogen inzetten.



Harry Verheul, Alkmaar.

Illegale hondenhandel | Geloof die zielige verhalen niet, het gaat altijd om geld

‘Strengere aanpak malafide handelaren in jonge hondjes’ (AD 4-10). Fijn stuk over de puppyfabriek en dat het nu eens aangepakt wordt. Hebben de mensen die nu zo klagen er in die tijd wel eens over nagedacht wat een rotleven zo’n moederhond heeft? Nee, want ze moesten zo nodig een pup en het maakte niet uit waar die vandaan kwam. En nu zielig doen dat ze een zieke pup hebben. Mensen, denk na en houd niet zelf deze ellende in stand door levende handel op Marktplaats te kopen. En geloof niet al die zielige verhalen over hondjes die een goed huis zoeken. Het gaat alleen om zakkenvullen van mensen zonder dierenliefde.



Karin Ramak, Den Haag.

PvdA en GroenLinks | Heel goed dat links de rug recht heeft gehouden

‘De teloorgang van de linkse bijsturing’ (Column 2-10). Vaak ben ik het eens met de inhoud van de columns van Özcan Akyol, maar deze keer niet. In de krant van zaterdag zegt hij dat de beide linkse partijen (PvdA en GroenLinks) niet zo onwrikbaar aan elkaar vastgeklampt hadden moeten zijn. Dan had een van die partijen in het kabinet terecht kunnen komen. Maar hoe ongeloofwaardig ben je dan als je voor de verkiezingen aangeeft alleen samen op te treden, en dan uiteindelijk toch alleen aanschuift. Ik zie de krantenkoppen al voor me. Wat mij opvalt in het hele formatieproces is de relatieve stilte van VVD en CDA. Twee partijen die ook niet zonder elkaar willen. Maar dat is blijkbaar voor niemand een punt. Hoekstra gaf tijdens de campagne aan te willen aanschuiven bij een zo breed mogelijk kabinet, maar dus niet met deze twee partijen. Er is zelfs geen poging tot onderhandelen gedaan. Ik ben trots dat PvdA en GroenLinks hun rug recht hebben gehouden en doen wat ze beloofd hebben. Dat kunnen momenteel maar heel weinig partijen zeggen, helaas.



Olga Roosen

Vitesse-Feyenoord | Voer een zuivere speeltijd in, zo is het nooit bedoeld

‘We moeten naar onszelf kijken’ (Sportwereld 4-10). In het voetbal doet men zogenaamd alles om het zo eerlijk mogelijk te maken, maar aan de 90 minuten wordt niet getornd. Wellicht goed om na te denken om, net als bij andere sporten, zuivere speeltijd in te voeren. 75 minuten lijkt me redelijk. Nu maakt men er bijna een sport op zich van om tijd te rekken. Het absolute dieptepunt van was Vitesse-Feyenoord dat na 105 minuten, 49 minuten zuivere speeltijd bedroeg. Hier is het voetbal niet voor uitgevonden.



Knut Johannesen, Rotterdam.

Verzorgingshuizen | Maak van de nood een deugd: leid asielzoeker op

‘Meneer De Vos helpt mee, en het personeel is blij’ (AD 1-10). Een toenemend probleem, tekort aan medewerkers in de verzorgingshuizen, zeker. Waarom niet van de nood een deugd maken: asielzoekers die een status hebben, of langer dan een half jaar in Nederland zijn, een spoedcursus geven om te assisteren in die huizen? In combinatie met een kleine cursus Nederlands? Zij komen vaak uit landen waar ouderen in ere worden gehouden en willen vaak heel graag iets doen. Dit soort vrijwilligerswerk zou zeer passend zijn. Natuurlijk geen medische handelingen, maar er is zoveel meer te doen. Goed idee?



Yvette Olof, Den Haag.

