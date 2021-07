Reacties op excuses premier Rutte: 'Als iemand een excuus moet maken dan is het de jeugd’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 14 juli in de krant verschenen over onder meer de excuses van premier Rutte, het lerarentekort en Steven Berghuis.

Excuses premier Rutte | Rutte is de kop van Jut en dat heeft hij niet verdiend

‘Dansen met Janssen en toen kwam de kater’ (AD 13-7). Onbegrijpelijk dat Mark Rutte sorry moet zeggen. Onbegrijpelijk ook dat Diederik Gommers excuses eist van Rutte terwijl hij zelf in juni zei: ‘Ga weer leven’. Achteraf is het altijd de koe in de kont kijken. Iedereen smachtte naar meer vrijheid en eiste versoepelingen. Op het moment dat het kabinet hieraan toegeeft, op basis van het OMT-advies en RIVM-cijfers en vervolgens de besmettingscijfers omhoog schieten, zijn er alweer mensen die roepen dat er te vroeg is versoepeld. Het is ook nooit goed. Niemand weet wat de gevolgen van het terugdraaien van maatregelen kunnen zijn. Niemand heeft een vierde golf zien aankomen. Bovendien heeft Rutte keer op keer gewaarschuwd dat wanneer de cijfers tegenvallen, versoepelingen kunnen worden teruggedraaid. Waarom dan toch een sorry? Helaas verwordt Rutte zo langzamerhand tot de kop van Jut. Dat heeft hij niet verdiend.



Els Willemse, Rotterdam.

Excuses premier Rutte 2. | Wie moet nu sorry zeggen? Bij de jongeren ging het mis

Premier Rutte maakt zijn excuus. Hij zegt een inschattingsfout te hebben gemaakt. Waarom hij? Er zijn, op aller verzoek, versoepelingen gekomen. De Tweede Kamer wilde zelfs meer. Als iemand een excuus moet maken dan is het met name de jeugd. Zij wilde alles, zij kreeg onder voorwaarde alles, en deed alles mis. Natuurlijk mag je niet generaliseren, maar de losbandigheid van de jeugd heeft ertoe geleid dat Nederland straks weer op slot moet, dat Nederlanders niet naar hun geliefde partyeiland kunnen. Dat de jeugd weer niet kan losgaan. En wie moet er dan excuus maken?



Leo Verweij, Nieuwegein.

Excuses premier Rutte 3. | Velen hadden die wolk al een tijdje zien hangen

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid beloofde ons dat het met het Janssen-vaccin een mooie (dans)zomer zou worden. Toen verscheen er ineens toch een grote wolk voor die zon. Waarna het ook nog eens hard begon te regenen. Maar velen hadden die onweersbui bij het opengooien van alle uitgaansgelegenheden al lang zien hangen natuurlijk.



Martin Oosterwijk, Reeuwijk.

Lerarentekort | Laten we het ministerschap van Arie Slob snel vergeten

‘Eindelijk geld, maar geen leraar te vinden’ (AD 13-7). Nederland kent een ongekend groot probleem: het lerarentekort. En ook daar worden we goed ziek van. En met name de wijze waarop dit niet wordt aangepakt. De geciteerde woordvoerder van het ministerie van onderwijs wijst op de enorme hoeveelheid geld die beschikbaar is gesteld. Door zo’n uitspraak blijkt maar weer eens hoe naïef en ondeskundig de huidige beleidsmakers zijn. Zij vergeten het meest cruciale om de problemen in het huidige (basis-)onderwijs aan te pakken: visie en structurele plannen. Geld voor een periode van vier jaar is niet structureel. Al te lang zit het onderwijs in de misère. Het is pleisters plakken en de bal wéér doorschuiven naar een nieuw kabinet. Om hopeloos van te worden. De periode Slob wordt hopelijk snel afgesloten en laten we bidden dat de formateur straks een onderwijsmessias kan vinden die wèl met lef onorthodoxe beleidsmaatregelen kan nemen om het onderwijs eindelijk weer vlot te trekken.



Kees Francino, oud directeur basisonderwijs, Wijk bij Duurstede.

Steven Berghuis | Wie eerlijk is zegt ronduit: voor het dubbele ga ik ook

‘Transfer laat duidelijk zien: Feyenoord telt niet mee’ (AD 13-7). Wat een hoop gedoe om Berghuis, zeg. Hij gaat naar Ajax, gaat bijna twee maal zoveel verdienen, speelt mee om de prijzen en heeft betere voetballers om zich heen. Volgens mij een vrij logische stap. Vervolgens kotst een deel van de Feyenoord-supporters hem uit én een (hopelijk klein) deel van de Ajax supporters. Geef die man een eerlijke kans in hemelsnaam. Zeg eens eerlijk: als jij het dubbele kan verdienen, ga je ook naar een andere werkgever, toch?



Ferenc Pinter, Landgraaf.

