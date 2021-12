Reacties op extra beveiliging minister De Jonge: ‘Hugo heeft de kastanjes uit het vuur gehaald’

‘Met alle ontevreden mensen in dit land houd ik mijn hart vast voor oudejaarsavond’ en ‘Luchtvaart brengt geen enorme schade toe aan het milieu’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 28 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Politiepost voor de deur | Ik doe een kaartje bij Hugo de Jonge in de brievenbus

‘Politiepost houdt woning demissionair minister Hugo de Jonge in de gaten’ (AD.nl 24-2). In Capelle aan den IJssel stond ook jaren zo’n politiepost op poten voor het huis van toenmalig premier Jan Peter Balkenende. Ik ga bij Hugo de Jonge een kaartje in de brievenbus doen om hem een hart onder de riem te steken. Dat zouden meer mensen moeten doen, vind ik. Ga er maar aan staan, deze baan. Je doet het nóóit goed. Met 17 miljoen virologen, tegenwerking op alle fronten, zelfs vanuit de Tweede Kamer. Een hell of a job, maar iemand moet het doen. Stel het wordt ziekenhuisbaas Ernst Kuipers als minister op Volksgezondheid, dan heeft Hugo de kastanjes voor hem inmiddels uit het vuur gehaald. Met alle ontevreden mensen in dit land houd ik mijn hart vast voor oudejaarsavond. Als ik een van de buurtbewoners van Hugo van Jonge was, pakte ik mijn biezen richting een van onze Waddeneilanden.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Interview met Louis van Gaal | We gaan nog veel plezier aan hem beleven op WK

‘Wij kunnen dat beste team worden op het WK’ (Sportwereld 24-12). Ik heb genoten van het interview van Sjoerd Mossou met Louis van Gaal, afgelopen vrijdag. Dit was mooi om te lezen. Ik vind hem een topcoach en een fantastisch persoon, als mens en sportman. Hij is direct en hij draait er nooit omheen, daarom heeft hij ook vijanden gemaakt. Ik vind dat Louis van Gaal de juiste trainer en coach is voor Oranje op dit moment. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel plezier gaan beleven tijdens het WK in Qatar.



G. Petalas, Spijkenisse.

Luchtvaart | Ik vlieg alleen als het echt helemaal niet anders kan

‘KLM is de milieutop in Glasgow dus ontgaan?’ (Opinie 24-12). Het opiniestuk is mij uit het hart gegrepen. Pieter Elbers schijnt nog steeds een flink vertekend wereldbeeld te hebben, waarin vliegen het ultieme genot is voor het grootste deel van de bevolking. Voor mij in ieder geval niet. Alleen al het voortdurende zware geronk van de motoren heeft mij doen besluiten om alleen te vliegen als het helemaal niet anders kan. En nog veel belangrijker is dat de concurrentie tussen de manieren van vervoer nog steeds in het voordeel van de grootste vervuiler wordt beslist: luchtvaart. Bij het lezen van het eerdere interview met Elbers voelde ik al irritatie over het bagatelliseren van de problemen van vliegen. Maar ja, hij moet natuurlijk zijn ‘kindje’ KLM verkopen en dan zie je de werkelijkheid waarschijnlijk niet helder meer.



Jaap Barendregt, Rhoon.

Luchtvaart II | Goed stuk, maar gevolgen blijken minimaal te zijn

Rob van Tilburg en Koenraad Backers houden in hun opiniestuk van afgelopen vrijdag een wat mij betreft volstrekt legitiem betoog om te proberen toch vooral de korte vluchten zo veel mogelijk te vervangen door andere vervoermiddelen zoals de (hogesnelheids)trein. Wat mij echter bevreemdt, is hun opmerking dat ‘de luchtvaart enorme schade toebrengt aan het milieu’. Informatie op diverse wetenschappelijk verantwoorde sites, bijvoorbeeld van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, geeft een ander beeld. Volgens informatie op verschillende sites is de (burger)luchtvaart wereldwijd voor hooguit 2 tot 3 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.



Ab Woutersen, Utrecht.

Krantenbezorger | Scheep de helden van de krant niet af met een euro

Als ik rond 6 uur ‘s morgens uit bed stap om te plassen hoor ik nog net de brievenbus klepperen. De krantenjongen, weer precies rond dit tijdstip met het AD op de mat. Het is druilerig weer en koud. Maar hij is alweer een tijdje op pad. Binnenkort staat hij of zij weer met de beste wensen voor het nieuwe jaar voor uw deur. Scheep hen niet af met een eurootje, maar beloon ze rijkelijk, deze zo vroeg uit de veren, buffelende bikkelaars. Ik kruip weer lekker onder mijn behaaglijk warme dekbedje, zij moeten nog even!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

