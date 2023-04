Reacties op Finlands nieuw kerncentrale: ‘Finland opent er een, Duitsland legt er drie stil’

Reacties op Feyenoord-Ajax: ‘De voetbal­clubs kunnen het niet oplossen, dat hebben ze wel bewezen’

‘Het is vaak genieten en kippenvel om te zien hoe het Legioen achter Feyenoord staat en de Kuip doet trillen; dan zit ik als Feyenoorder op de bank te genieten. Keerzijde is dat er te veel raddraaiers en idioten tussen zitten die niet (genoeg) worden terechtgewezen’ en ‘Wat een aanfluiting, die woorden en vloek van John de Wolf. Over respect gesproken. Voortaan maar spelen zonder publiek, dan ben je van al die dombo’s af’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 8 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.